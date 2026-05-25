Titul unikl. Ale brzy stříbro v Kynžvartu doceníme, mínila házenkářka Srpová

„Těžko se hledají slova, bolí to,“ ulevila si gólmanka Západočešek Adéla Srpová. „Slavia šla agresivněji do branky než my, scházela nám taková dravost, přímočarost. Měly jsme výpadky bez gólu, najednou z toho bylo šestibrankové manko, které už jsme nedokázaly srovnat.“
V sérii třikrát platilo, že uspěl hostující tým. Kynžvart si výhrou 29:27 v Praze vynutil rozhodující duel, našlapaná chebská hala vytvořila hráčkám báječnou atmosféru, ale nestačilo to.
Házenkářský titul patří slávistkám! Radují se po třech letech, přehrály Kynžvart
Slavia už v poločase vedla o dvě branky, svěřenkyně trenéra Sabadky sice po pauze snížily na 18:19, ale pak přišel rozhodující trhák Pražanek. „Po výhře na Slavii jsme měly velkou motivaci. Bohužel, neproměňovaly jsme šance a ani obrana nebyla tak dobrá,“ uznala kanonýrka Veronika Vávrová, se sedmi trefami nejlepší střelkyně Kynžvartu ve třetím finále.
Předčila ji ovšem devítigólová reprezentantka Severní Makedonie v dresu Slavie Angela Jankulovská, k ní se přidaly další hráčky, navíc skvělými zákroky brzdila domácí akce brankářka Michaela Malá.
„Šla jsem do toho s čistou hlavou, vůbec jsem si zpětně nepustila ten druhý zápas. Vím, jak holky z Kynžvartu střílejí, tentokrát mi to proti nim vyšlo,“ líčila třiadvacetiletá rodačka z Plzně.
Ta se Slavií slavila druhý titul, v sezoně 2021/22 získala stříbro s týmem DHC Plzeň. Tentokrát si ale triumf vychutnala jako jednička mezi tyčemi Slavie. „Všech medailí si vážím stejně. Ta s Plzní byla moje první v kariéře a je jedno, jestli jsem byla víc na hřišti či na lavičce. Vždy jsme tým,“ svěřila se Malá.
Ale zpět ke Kynžvartu.
Přestože klub na trůn neusedl, má za sebou parádní sezonu. V konečném pořadí česko-slovenské MOL Ligy získal historický bronz, v Evropském poháru dokráčel až do čtvrtfinále, kde nestačil na silnou španělskou Málagu. A teď přišla stříbrná tečka v českém play off.
„Byla to velká jízda, jednoznačně. Odehrály jsme neskutečné zápasy. Teď jsme zklamané, ale nakonec si řekneme, že to byla jedna z nejlepších sezon. Po týmové stránce jsme všichni v klubu makali jako jeden člověk. Nedošli jsme sice pro titul, ale na holky jsem fakt pyšná,“ prohlásila brankářka Srpová.
„Je to úspěch, ale mířily jsme ještě výš. O to větší výzvu máme pro příští sezonu, kdy budeme chtít Slavii z trůnu sesadit,“ vzkázala Vávrová, kterou čeká ještě akademické mistrovství světa ve Francii.