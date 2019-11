Legenda lakrosu v Česku hledá talenty. Blížíte se světové špičce, říká

Od této spolupráce si slibuje opravdu hodně. Herní posun českých hráčů a důležité zkušenosti ze zahraničí, kde se lakros těší výrazně větší popularitě než v tuzemsku. Šéf lakrosového svazu Petr Chmelař byl nadšený z návštěvy legendy Tonyho Seamana v Praze a Brně.

„Jsme někde jinde než před 15 lety, ale tohle by mohlo v budoucnu znamenat daleko výraznější krok dopředu,“ slibuje si Chmelař.

Kolik lakrosových dětí by se podle vás mohlo vydat za moře?

Byl bych nadšený, kdyby jeden až dva hráči ročně odjeli na studium a trénování do USA. Pro ně i pro celou lakrosovou komunitu v Česku by to byla velká věc. Za pár let by to bylo hodně znát. Samozřejmě víme, že požadavky nejsou malé. Ale máme tady řadu velmi talentovaných hráčů, kteří - pokud budou mít dobré výsledky ve škole -, by mohli mít šanci.

Měli jste v minulosti nějaké české hráče v zahraničí?

Pár hráčů už jsme měli v zahraničí. V Německu hrálo pár kluků. Dominik Pešek a Viktor Bláha hráli v Kanadě. Dřív tam byl i jeden brankář. Většinou to jsou soukromé věci, které si sami dohodnou. V dubnu na turnaji si tady pár kluků vyhlédli kanadští trenéři.

Jezdí do Česka i trenéři ze zahraničí?

Zatím bohužel ne. To je právě to, co bychom díky spolupráci s Jakubem a Tonym rádi změnili. Trenérské zkušenosti ze zahraničí by naše kluby ohromně obohatily. Trenérské stáže je jedna z cest, kterou bychom se rádi vydali.

Jak se vyvíjí lakros v Česku?

Možnost zahraničních stáží by byla obrovským posunem dopředu. Stačí si vzpomenout na dobu před 15 lety, kdy jsme měli problém i sehnat peníze na výstroj. Od té doby se lakros výrazně posunul. Finančně je to daleko lepší. Komunita ale stále není tak rozsáhlá, jak bychom si představovali. Je tu řada nadšenců, potřebovali bychom ale ještě větší počet aktivních účastníků. Momentálně máme ve všech kategoriích tak 600 - 700 registrovaných hráčů. Postupně se nám to daří zvyšovat.

Čím byste motivoval rodiče k využití takové možnosti pro své děti?

Myslím, že v tomhle případě není třeba nějaké přesvědčování. Tady jde v první řadě o vzdělání dítěte, a to je pro každého rodiče hlavní priorita. Vzdělání na amerických soukromých školách snese velice vysoká měřítka a možnost věnovat se oblíbenému sportu na maximální možné časové úrovni je obrovská výhoda pro každé dítě. Kdyby za mě v 80. letech byla taková možnost, tak neváhám. Děti se seznámí s jinou mentalitou, výrazně se zlepší v jazyku. Studijně a herně se neskutečně obohatí a mají šanci se pak dostat i na prestižní univerzitu. Těch pozitiv je tam obrovské množství.