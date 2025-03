Skvělý závěr. Golfistka Kousková poskočila v Austrálii na šesté místo

Ani letos se akce kvůli počasí neuskutečnila v klasickém, čtyřkolovém formátu. Turnaj dotovaný částkou 300 000 eur byl pouze třídenní kvůli nedávnému cyklonu Alfred, který způsobil místní záplavy a podmáčel hřiště.

Pětadvacetileté současné české jedničce Kouskové se ve třetím kole povedlo opět zlepšit. Oproti sobotnímu výkonu ubrala ještě jednu ránu, zahrála 67 úderů a posunula se z patnácté pozice do Top Ten. O šestou příčku s celkovým skóre -5 se pražská rodačka podělila s trojicí soupeřek. Turnaj vyhrála Belgičanka Manon de Roeyová, jež byla o čtyři rány lepší a získala třetí titul na LET.

„První desítka je úplně super a potvrzuje to, že jdeme správným směrem a že už chybí opravdu malinko k tomu, abychom byli na těch nejvyšších příčkách,“ řekla Kousková v nahrávce pro média. „Hru v poli celkově bych hodnotila jako 1-, možná dvojku, když na sebe budu přísná. Ale stále je potřeba pracovat na puttování, tam je prostor na to trošku se u toho uvolnit, abych hrála tam, kam potřebuju. Protože když se mi to povede, tak to je hodně dobré,“ pokračovala Kousková, jejímž maximem na okruhu LET je loňské třetí místo v La Sella Open v Alicante.

Kristýna Napoleaová na sobotních 70 ran nenavázala, stejně jako v pátek zahrála o čtyři údery víc a obsadila 71. místo. Pro Kláru Davidson Spilkovou skončil turnaj po nevydařeném druhém kole a klasifikována byla na 77 pozici.