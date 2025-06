Vítězka dvou předchozích turnajů LET v Évianu a na Tenerife Sára Kousková v Hulencourtu nestartuje. Česká žebříčková jednička od pátku do neděle nastoupí v Kácově na Kutnohorsku v soutěži, která patří do nižší evropské kategorie LET Access Series.

Patricie Macková po nevydařeném závěru klesla s výsledkem +2 na 58. místo, další česká golfistka Tereza Melecká pořadí 132 hráček se skóre +9 uzavírá.