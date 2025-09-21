Sedmadvacetiletá Melichová se po dlouhé rehabilitaci vrátila na turnaje v polovině srpna na nižší sérii LETAS a uvedla se druhým místem na Slovensku. Formu potvrdila i na elitním okruhu na La Sella Open. Už po prvním kole byla v elitní desítce, pak z ní vypadla a před finále byla sedmnáctá. Dnes se vyhoupla o deset pozic výše po výsledku 68 ran.
„Jsem úplně vyřízená, ale zároveň obrovsky šťastná. S Jirkou z toho máme oba velkou radost,“ uvedla pro server golfextra svěřenkyně trenéra Jiřího Němečka, který jí na turnaji dělal caddieho. „Bylo vidět, že začátky kol pro mě byly těžší. Na první devítce jsem byla nervóznější, hledala jsem sebejistotu a chvíli mi trvalo dostat se do zóny,“ dodala.
Správné tempo necítila zpočátku ani na greenech. „Ale postupně jsem se rozehrála a dnes to bylo skvělé. Dostala jsem se rychle do rytmu a měla z toho obrovskou radost. Nejkritičtější bylo druhé kolo. Trochu jsem se s ním prala, i když šlo vlastně jen o čtyři nepovedené rány. Ty ale znamenaly tři bogey a jeden double, což najednou udělalo velký rozdíl,“ dodala vítězka dvou turnajů LET.
V Alicante startovalo pět českých hráček. Cutem prošly ještě Klára Davidson Spilková, jež obsadila dělené 26. místo, a nakonec šestačtyřicátá Sára Kousková.
Golfový turnaj Ladies European Tour v Alicante
par 72, dotace 1 mil. dolarů
1. Huangová (Kan.) 268 (64+66+69+69), 2. Nadaudová (Fr.) 275 (66+67+69+73), 3. Hinsonová-Tolchardová (Austr.) 276 (73+66+68+69, 4. Tanová (Sing.) 277 (69+68+70+70), 5. Walshová (Ir.) 278 (72+68+66+72), 6. Tamburliniová (Švýc.) 279 (73+68+70+68), 7. Melichová 280 (70+73+69+68), ....26. Davidson Spilková 286 (74+72+71+69), 46. Kousková 292 (72+73+74+73), cutem neprošly 91. Napoleaová 149 (76+73), 117. Melecká (všechny ČR) 153 (77+76)