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Mami, co se děje? Beroun splnil golfový sen. Konečně byla řada na mně, těší Finku

Tomáš Kazda
  16:21

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Noora Komulainenová s trofejí z turnaje v Berouně a pětiletou dcerkou. | foto: Zdeněk Sluka

Golf je v jednom ohledu naprosto neúprosný: Na nejvyšší úrovni můžete hrát roky, ba i desetiletí, a ani jednou nezažijete vítězství. Když to ale (třeba) vyjde, nahromaděné emoce jsou o to krásnější, opravdovější.

Tak jako ty, které v neděli na turnaji Tipsport Czech Ladies Open v Berouně tryskaly z Noory Komulainenové. Finky, která v pětatřiceti poprvé triumfovala na elitním evropském okruhu Ladies European Tour. A přáli jí to snad úplně všichni.

Úplně nejvíc její rodina, která na nejprestižnějším turnaji v Česku byla s ní. Manžel jako caddie, pětiletá dcerka a další blízcí jako podpora vedle greenů.

Kousková skončila na golfovém turnaji v Berouně dvacátá, vítězku určil až rozstřel

Ti všichni sledovali, jak jejich favoritka po třech dnech v rekordní české výhni nejprve zahrála zázračný putt, aby si jím vymohla účast v rozstřelu. A v něm pak pátým birdie v řadě přemohla dvě konkurentky, které turnaj obešly rovněž se skóre -18.

Turnaj číslo 199, výhra číslo 1. Na malebné hřiště v Berouně Komulainenová nikdy nezapomene: „Asi se to prostě už mělo stát,“ zářila vítězka, kterou salvou studené vody pokropila po finálním puttu i nejlepší Češka Sára Kousková. I ona jí pak na Instagramu, stejně jako stovky dalších, gratulovala. „Jsem za tebe tak šťastná!“ napsala dělená dvacátá žena výsledkové tabule.

Podobných zpráv bylo asi hodně, že? „Strašně moc! Snažila jsem se je všechny poctivě projít a odpovědět,“ ujistila den poté vítězka.

Stihla jste při všech těch příjemných povinnostech i nějakou oslavu?
Upřímně, únava byla obrovská, hlavně z toho vedra. Dali jsme pár českých piv a pak jsem šla do postele...

Říká se, že po pivu alespoň rychleji usnete... Pomohlo i vám?
Se všemi těmi myšlenkami v hlavě bylo velmi těžké usnout, ale spánek jako takový pak už byl překvapivě výborný.

Noora Komulainenová s trofejí z turnaje v Berouně a pětiletou dcerkou.
Noora Komulainenová s trofejí z turnaje v Berouně.
Sára Kousková si přihrává na green na Czech Ladies Open v Berouně.
Jana Melichová si přihrává na green na Czech Ladies Open v Berouně.
4 fotografie

Už se vám podařilo nějak uchopit to, co se v neděli povedlo?
Je velmi těžké tomu uvěřit, ale cítím se neuvěřitelně. Jsem na tour už tolik let...

Konkrétně 14.
Přesně tak. Už několikrát jsem byla blízko, ale k vítězství na takovéhle úrovni potřebujete i trochu štěstí. Jsem ráda, že na mě konečně přišla řada.

Na druhé devítce posledního kola to vypadalo, že vám snad přeje i hřiště samotné. Obzvlášť putt na osmnáctce, který vás poslal do play off, byl doslova hodně na hraně.
Byla jsem si jistá, že je krátký. Nějak záhadně se tam ale došoural. V tu chvíli mi padalo všechno, bylo to už čtvrté birdie v řadě.

Putt Komulainenové na osmnáctce:

A v play off jste v krasojízdě pokračovala.
Začalo rychle poté, což bylo dobře. Jen jsem si odskočila a pak rovnou zpátky do lesa. Neměla jsem čas přemýšlet a šla do toho s čistou hlavou.

Pomohlo i to, že jste měla jako caddieho manžela?
Určitě. Vždycky jsem snila o tom vyhrát před mojí rodinou. Jezdí se mnou tak na deset turnajů v roce, takže je štěstí, že se to povedlo zrovna, když tu byli. S manželem jsme spolu 20 let, zažil se mnou všechny vzestupy i pády a z výhry měl stejnou radost jako já.

Kousková před turnajem v Berouně: Ženský golf jde u nás neustále dopředu

Dojemné byly hlavně obrázky vaší dcerky, která po rozhodujícím puttu sprintovala na green a skočila vám do náruče. Co vám pověděla?
Řekla: Mami, co se to děje? Tak jsem jí pak vysvětlila, že jsem vyhrála turnaj, a ona se zaradovala. Je jí pět let, ještě příliš nechápala, co se stalo. Řekli jí, ať běží, tak běžela... Ale samozřejmě byla šťastná. Od té doby nemluví o ničem jiném, i dneska při snídani se o tom chtěla bavit.

Dojemné rodinné oslavy:

Rozumí tomu, co se děje na hřišti? Taky hraje golf?
Ano, trochu ano. Má golfové hole a malinkatý bag. Začala už trochu hrát, ale samozřejmě je jí pořád jenom pět. Uvidíme, jestli bude chtít hrát dál. Určitě bych byla pro.

V kolika jste vlastně začala vy?
V jedenácti.

Páni, na poměry profesionálních golfistů dost pozdě...
Docela ano, ale vidíte, že i s tím se dá pracovat, když člověk má vůli.

A teď máte první triumf. První z mnoha?
Říká se, že ta první výhra je nejdůležitější. Teď už ji konečně mám a doufejme, že mě to posune do boje o další.

Stala jste se královnou historicky nejteplejšího víkendu v Česku. Jaké to bylo na hřišti?
Samozřejmě hrajeme v teplém počasí dost často (turnaje LET Tour se hrají třeba v Maroku, Saúdské Arábii, Jihoafrické republice nebo Austrálii, pozn. red.). Ale musím říct, že tohle byl jeden z nejtěžších víkendů vůbec. Ale nějak jsem si dokázala poradil i s tím. Manžel mi pořád připomínal, ať piju. Tak jsem si dávala vodu a elektrolyty.

Proč se to povedlo právě tady? Co vám na hřišti v Berouně sedí?
Hrála jsem tady už počtvrté nebo popáté, takže to tu už docela znám. Opravdu se mi to hřiště líbí a z nějakého důvodu mi i hodně sedí. Musíte na něm hrát hodně birdie. Pokud tu člověk dobře neputtuje, neskóruje. Mně se to tyhle tři dny dařilo. A taky mě těší, že jsem hřiště prošla bez bogey.

Takže příští rok do Berouna za obhajobou?
Rozhodně tady budu znovu.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Živě5:7, 6:3, 6:3, 0:1
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  • -
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  • 1.26
  • -
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Program a výsledky
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Výsledky

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