Kazár Melecká po svatbě zazářila na La Sella Open. Ve Španělsku byla sedmá

Kazár Melecká se na turnaji, jenž byl kvůli skluzu způsobenému deštěm zkrácen na tři kola, postupně zlepšovala.
První kolo zvládla v normě hřiště poblíž Alicante, ve druhém zahrála jednu ránu pod par a ve finále se blýskla výsledkem -4.
O sedmou příčku se Kazár Melecká podělila s dvěma soupeřkami a připsala si druhé letošní umístění v Top 10 po květnové desáté příčce na Mauriciu. Nejlépe na LET skončila pátá na předloňském turnaji Joburg Open v Johannesburgu a vloni přidala šesté místo na German Masters v Hamburku.
Česká jednička Sára Kousková, jež na La Sella Open před dvěma lety obsadila třetí příčku, skončila s výsledkem +1 na dělené 35. pozici. Jana Melichová (+6) byla čtyřiapadesátá, Patricie Macková a Lucie Váchová neprošly cutem.
Turnaj s dotací milion eur vyhrála Britka Charlotte Heathová s deseti ranami pod par a náskokem dvou úderů před krajankou Alicí Hewsonovou a Italkou Alessandrou Fanaliovou.
Turnaj LET La Sella Open ve Španělsku
dotace 1 milion eur, par 72
1. Heathová (Angl.) 206 (68+65+73), 2. Fanaliová (It.) 208 (71+69+68) a Hewsonová (Angl.) 208 (70+68+70), 4. Arwefjällová (Švéd.) 209 (69+70+70), 5. Babniková (Slovin.) 210 (73+70+67) a Briemová (Něm.) 210 (68+70+72), 7. Kazár Melecká 211 (72+71+68), ...35. Kousková 217 (74+70+73), 54. Melichová 222 (73+72+77), cutem neprošly 80. Macková 149 (76+73), 98. Váchová (všechny ČR) 150 (76+74)