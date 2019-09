Závěrečná kvalifikace na Velkou poslouží i jako prověrka formy šampiona

Zvětšit fotografii Tzigane du Berlais . | foto: Šarka Votavová

dnes 8:56

Nebude to jeho první letošní start. Osmiletý hnědák valach Tzigane du Berlais, který by měl v říjnu ve Velké pardubické v sedle s Janem Faltejskem obhajovat loňský triumf, absolvoval už úvodní květnovou kvalifikaci. Tehdy dospěl do cíle hned za vítězným Hegnusem; teď v sobotu v generálce na legendární dostih by měl být opět jednoznačným favoritem.