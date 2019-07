Softbalistky na úvod olympijské kvalifikace porazily Francii

V úvodu utkání dominovaly zejména nadhazovačky, které hráčky nepouštěly na metu. Až ve třetí směně se prosadila Eva Rendlová a po jejím odpalu se dostala na domácí metu Adéla Weissová. Češkám se dařilo v útoku hlavně ve čtvrté směně - Lucie Petrásková odpalem po lajně zařídila dva doběhy a Francouzky reagovaly výměnou nadhazovačky. To jim však moc nepomohlo, Weissová úspěšným odpalem zařídila bod.

Výrazně se prosadila Veronika Klimplová, po jejím dalekém odpalu doběhly dvě spoluhráčky a Češky vedly už 6:0. V šesté směně Peckovou na nadhozu vystřídala Martina Bláhová, která byla pod tlakem zejména v šesté směně, kdy byly plně obsazené mety a soupeřkám se podařilo díky odpalu Eloise Triboletové jednou skórovat.

Celkem si české hráčky připsaly 11 úspěšných odpalů, jejich soupeřky pouze tři. „Těší nás vysoká výhra. Dařilo se nám na pálce, i když ze začátku jsme se rozkoukávaly. Nadhazovačky jsme měly nakoukané, hrály jsme proti nim dvakrát na evropském šampionátu v Ostravě,“ uvedla Ludmila Kučerková.

Skvělý výkon podala Pecková, která se na ME v Ostravě tolik nedostávala do hry, aby neodkryla své největší zbraně před kvalifikací. „Teď jsem určitě připravená hrát klidně jeden zápas denně, pro mě je to standardní,“ řekla jedna z nejlepších evropských nadhazovaček. Proti Francii odházela pět směn a povolila jediný úspěšný odpal.