Stejně jako ve čtvrtek proti domácí Číně bodovali čeští reprezentanti výhradně sólovými homeruny. Marek Chlup dostal v páté směně český tým do vedení, v šestém inningu pak vyrovnal na 2:2 Ryan Johnson, jenž na turnaji poslal míč za hrazení už podruhé.
Soupeř, který je vzhledem k umístění na světovém žebříčku favoritem skupiny, ale následně bodoval i v dohrávkách šesté a sedmé směny.
|
Baseballisté začali prohrou. V kvalifikaci na Premier 12 podlehli domácí Číně
„Dobrý zápas, rozhodně lepší než včera, zlepšili jsme se v několika věcech. Zároveň drobnosti, drobné chyby v obraně nebo mety zdarma nás bohužel stály tenhle zápas. Pokud chceme porážet takhle kvalitní týmy, tak musíme být v těchto věcech stoprocentní,“ uvedl startující nadhazovač Lukáš Ercoli na svazovém webu.
Národní tým po dvou porážkách potřebuje, aby Čína prohrála s Británií a v sobotu i s Nikaraguou. „Teď už to bohužel nemáme ve svých rukách a naše šance jsou spíš teoretické,“ dodal Ercoli.
Kvalifikace v čínském Čung-šanu o postup na baseballový turnaj Premier 12:
Nikaragua - Česko 4:2