Kvalifikace jen formalitou, přilákala však vítěze Velké pardubické

Dostihový sprinter z Koles zítra změří síly s evropskými rychlíky V duchu hesla „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“ vyjíždí trenérka Štěpánka Myšková s pětiletým valachem Worth Choicem do německého Baden Badenu, kde se v sobotu poměří její svěřenec nejen s elitními německými sprintery, ale i s dostihovými rychlíky z Maďarska a Španělska. V největším německém sprintu jej povede jeho stálý žokej a v Německu pracující jezdec Adam Florian. „Když Worth Choice nepřihlásíme, tak grupa tři nevyhrajeme,“ říká trenérka Myšková o startu, který jejího svěřence čeká. Tento kůň letos na chuchelské dráze ovládl sprint jak na 1 200, tak 1 400 metrů. Pro hnědáka je to přípravný dostih před zářijovým startem v nejprestižnějším tuzemském dostihu EJC Milion, který se poběží 25. září. Valach reprezentuje stáj Vasury Kolesa a původně se do malé vesničky u Kladrub nad Labem, kde Myškovi trénují, stěhoval z Polska jako kůň do překážek. „Neviděla jsem, že by ho extra bavily, proto jsme se s majiteli domluvili, že zkusíme sprint,“ řekla Myšková. Valach nejprve opanoval Maškův memoriál, tři týdny poté i Cenu sprinterů Jockey clubu. Jako přípravný dostih před tuzemským vrcholem se nabízela Svatováclavská cena na hipodromu v Mostě, tým kolem Worth Choice se ale rozhodl změřit síly před Evropským pohárem žokejů s těmi nejlepšími koňmi v Německu. Start dostihu je v 15.10 hodin.