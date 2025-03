V půli remíza s vicemistry světa. Házenkáři s novým velením hráli útočně, ale prohráli

V neděli čeká oba soupeře odveta v Záhřebu. Chorvatsko zůstalo v kvalifikaci stoprocentní a dostalo se na první místo skupiny o dva body před český tým. Na mistrovství Evropy postoupí první dva celky a čtveřice nejlepších z třetích míst. Závěrečný turnaj budou v příštím roce hostit Dánsko, Norsko a Švédsko.

Noví trenéři vsadili na odvážnější pojetí, i když při své zápasové premiéře postrádali ze zdravotních důvodů několik obvyklých opor. Omlazený český tým hrál od úvodu mnohem útočněji než na lednovém mistrovství světa pod Sabatém a s nečekanými stříbrnými medailisty z letošního šampionátu celou první půli držel krok.

Tomáš Piroch se raduje po gólu.

Chorvaté sice v průběhu úvodního dějství odskočili do tříbrankového náskoku, ale domácí celek hnaný vyprodanou halou a více než čtyřmi tisícovkami diváků dokázal manko do přestávky smazat. Po sérii tří gólů a trefě Skopára dokonce outsider těsně před poločasem poprvé v utkání vedl (18:17), ale soupeř ještě do pauzy dalekonosnou střelou srovnal.

Po změně stran potkal české mužstvo velký výpadek, který se ukázal jako rozhodující. Chorvatům zafungovala staženější obrana a úvodní desetiminutovku druhé půle vyhráli drtivě 10:1. V 53. minutě favorit poprvé v zápase získal dvouciferný náskok a domácí v závěru už jen zkorigovali stav.

Navzdory porážce má národní tým kvalifikaci nadále velmi dobře rozehranou a ve skupině figuruje na postupovém druhém místě. Na evropském šampionátu startovali čeští reprezentanti čtyřikrát po sobě.

Kvalifikace mistrovství Evropy házenkářů 5. skupina Česko - Chorvatsko 29:35 (18:18)

Sestava a branky Česka: Mrkva, Dufek - Skopár 3, Piroch 7/4, Chotěborský, J. Patzel 6, Reichl 3, Havran, Nantl, Solák 5, Hozman, Mořkovský 2, Bláha 1, Zeman, Tomášek, Blecha 2.

Nejvíce branek Chorvatska: Lučin 9, Šoštarič 7/1, Šipič 5. Rozhodčí: Horváth, Marton (oba Maď.). Sedmimetrové hody: 4/4 - 1/1. Vyloučení: 4:5. Diváci: 4300 (vyprodáno)

Tabulka: