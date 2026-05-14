Hráči viděli něco, co v české lize nikdy nezažijí. Kouč po prohře velebil Francii

Jiří Černý
  8:13
Byť proti nedávným světovým i evropským šampionům běželi čeští házenkáři už dopředu proti zdi, trenéra nezklamali. Mladý výběr v úvodním zápase play off kvalifikace o mistrovství světa podlehl Francii 26:37, kouč Daniel Kuneš však své hráče kárat nebude. „Výsledek je podobný, ale v individuálních výkonech posun oproti zápasu na mistrovství Evropy vidět byl,“ shrnul.
Momentka z kvalifikačního utkání na mistrovství světa Česka proti Francii v Brně. (13. května 2026) | foto: ČTK

Prohra o jedenáct gólů, Francie ale byla jasným favoritem. Jak se takový zápas hodnotí?
Myslím si, že kluci se s tím prali statečně. Samozřejmě ten rozdíl tam je markantní. Proti první sestavě Francie jsme měli opravdu velké problémy. Proti té druhé sestavě, když potom vystřídali, už to bylo vyrovnanější. Jak jsem říkal na začátku, kluci se opravdu se snažili, ale rozdíl mezi týmy a jednotlivými hráči je poměrně velký.

Je náročné chystat svěřence na zápas, kdy dopředu tuší, že šance na výhru jsou hodně malé?
To si myslím, že pro nás bylo jednoduché. Tým je hrozně mladý a hladový a z téhle stránky vůbec není problém hráče mentálně nastavit. Co vídím jako problém, je příprava na tu kvalitu, se kterou se setkali, protože tu prostě v naší soutěži nezažijí.

Mistrovství světa v nedohlednu. Házenkáři v úvodním duelu s Francií vysoko prohráli

Například?
Jejich herní situace jsou úplně jiné, ta preciznost... Přihrávky do pivota jsou perfektně zahrané, naprosto přesně. A to jsou situace, se kterými se kluci v naší lize nesetkávají, takže je pro ně hrozně obtížné se s tím v obraně vypořádat. A navíc v útoku je ta fyzická převaha soupeře obrovská.

Je to pro hráče velká škola?
Jednoznačně. Máme velmi mladý tým – jen dva hráči jsou starší třiceti let, jinak jsme velkou část zápasu odehráli s kluky, kteří ještě nedávno vyšli z dorostu. Výsledek je bolestivý, ale rozhodli jsme se jít touto cestou a v současnosti nemáme lepší hráče, které bychom mohli nasadit. I proto je výběr poměrně jasný.

Viděl jste pokrok od lednového zápasu?
Výsledek je podobný, ale v individuálních výkonech posun vidět byl. Martin Březina podal velmi dobrý výkon v obraně, Daniel Bláha se oproti lednu zlepšil. Posun je znát i u Dominika Skopára. To nás samozřejmě těší.

Měli jste před zápasem nějaký interní cíl?
Ne, konkrétní skóre jsme si nestanovovali. Chtěli jsme hrát s nadšením a vysokou intenzitou, což se nám nepodařilo udržet po celý zápas. Po prvním poločase jsme šli do šatny s relativně pozitivním pocitem, ale začátek druhé půle nám nevyšel. Francie znovu nastoupila v nejsilnější sestavě, my udělali několik chyb a soupeř odskočil. To byl klíčový moment.

Přesto jste si vynutili přesilovky nebo sedmičky.
Ano, to je určitě pozitivní. V lednu jsme například přesilovky nevyužívali, tentokrát jich bylo víc. Několikrát jsme Francii donutili i k pasivní hře, což se nám minule nepodařilo. Lepší byl i návrat do obrany a celková organizace. V tomhle směru je tam posun, ale čeká nás ještě hodně práce.

Jaký chystáte plán pro odvetu?
To si musíme ještě vyhodnotit. Jsem rád, že tam jedeme, i když prostředí bude ještě náročnější. Bez takových zápasů se ale posunout nedá. Pokusíme se znovu zmobilizovat síly, i když je pravda, že kluci jsou po sezoně unavení. V neděli nás čeká velmi těžká zkouška.

Co říkáte na atmosféru v Brně?
Bylo to skvělé. Jsem rád, že můžu být na lavičce s tímto realizačním týmem a vést takhle mladý tým. Fanoušci byli fantastičtí, podporovali nás po celý zápas i přes nepříznivý výsledek. Patří jim velké poděkování. Doufám, že jim do budoucna nabídneme i lepší výsledky.

Jak hodnotíte návrat Matěje Klímy?
Pozitivně. Skvěle komunikuje, má zkušenosti a s týmem dobře spolupracuje. Po dvou letech mimo reprezentaci to není jednoduché, ale čas, který odehrál, zvládl dobře. Dal i několik gólů a hlavně pracoval velmi dobře už během prvních dnů s týmem.

Může hrát roli i to, že Francouzi mají před sebou ještě vrchol sezony?
Těžko odhadovat. Řada jejich hráčů čeká na náročné závěry soutěží, takže to roli hrát může. Pro nás ale nemá smysl řešit Francii. Jednoduše řečeno, máme dost vlastních problémů.

Hráči viděli něco, co v české lize nikdy nezažijí. Kouč po prohře velebil Francii

