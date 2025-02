OBRAZEM: Ze zoufalství ke kráse aneb Jak se po povodních stavěl kuželkářský sen

11:00

Majitelé sportovišť po povodních v září 2024 nahlásili škody za více než 800 milionů korun, velká voda zdevastovala i kuželnu TJ Sokol Bohumín. Přitom stará byla pouhých 22 let. Jen čtyři měsíce poté, co z kuželny nezbylo nic, otevřeli v Bohumíně novou čtyřdráhu. Moderní, krásnou. „Původní byla postavená v roce 2002, pět let po prvních povodních v Moravskoslezském kraji,“ připomněl Stanislav Sliwka, organizační pracovník klubu a jeden z hráčů. „V době, kdy nám kuželnu smetla voda, jsme cítili zoufalství. Dneska je to radost.“