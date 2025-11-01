Už dříve Rozentals přišel o finanční podporu od svazu ve výši 16 000 liber (442 000 korun) ročně, kterou dostávají vybraní britští kanoisté k přípravě na olympijské hry v letech 2028 a 2032.
Rozentals BBC Sport řekl, že trest považuje za nepřiměřený a videa nelituje. „Tenhle trest by nikdy nepřišel, kdyby byli sportovci řádně finančně podporováni,“ uvedl třiadvacetiletý kanoista, který si v lednu založil účet na platformě OnlyFans a za necelého půlroku si díky tomu podle svých slov přišel na více než 100 000 liber (2,8 milionu korun).
|
Vytýkali jí vyzývavé oblékání i návštěvu Disneylandu. Teď se chce plavkyně soudit
„Sice chápu, že to video by se dalo označit za šílené, ale nebylo nelegální a rozhodně by nemělo být důvodem k zákazu sportovní činnosti,“ řekl Rozentals.
„Když se ohlédnu zpět, asi bych něco takového nezveřejnil. Ale pamatuji si, v jakém rozpoložení jsem byl, když jsem to natočil a zveřejnil. Bylo to poprvé v životě, co se má finanční situace zlepšila. Poprvé jsem si mohl sám platit trénink. Poprvé jsem mohl koupit mámě něco hezkého poté, co všechno obětovala, abych si mohl splnit svůj sen. A bylo to díky bláznivým videím, jako bylo to, kvůli kterému jsem dostal trest. Věděl jsem, že musím dál natáčet taková videa, abych mohl žít takhle dál. Žijeme v bláznivém světě. Nelituji toho,“ prohlásil.