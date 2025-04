Lovosice, 22. 4. 2025, Lovosice - Karviná, 2. zápas semifinále play off extraligy házené. Sudí kontrolují sporný gól. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Popravdě nepamatuji takovou situaci, že by se balon takhle zastavil,“ marně pátral v paměti lovosický trenér Ján Lajčák, sám bývalý brankář, po porážce 30:31.

Co se přihodilo?

V předposlední minutě Denis Harabiš naskočil do brankoviště z křídla, technicky obstřelil brankáře Antonína Bartošíka. Míči dal rotaci, ten po dopadu na zem změnil razantně směr a kutálel se k tyči. Jenže házenkářské mičudy jsou ulepené, aby se lépe držely. A právě lepidlo ho ztlumilo tak, že se zastavil kousek za čárou. Středem za ní, ale i celým objemem?

Rozhodčí Vojtěch Beňuš a Jakub Uhlíř si nejprve mysleli, že ano. Gól odpískali. Jenže brankář Bartošík zachoval chladnou hlavu, míče se už ani nedotkl a sudí volal k sobě.

„Chvilku to trvalo, nechtěli se jít podívat. Pak jsem je upozornil, že balon není celým objemem za čárou, a dali mi zapravdu. Poradili se oba, aby to bylo férové a regulérní,“ líčil Bartošík. „Míč byl dneska hodně nalepený, možná i kvůli tomu ztratil rychlost. A taky díky technické ráně.“

Nejdřív situaci okem poměřil první arbitr, pak i druhý, podívat se šel také Harabiš. „Gól to o kousíček nebyl, správný verdikt. Takové zkoumání jsem viděl poprvé, škoda, že není VAR,“ pousmál se karvinský křídelník. „Já tohle už asi jednou v kariéře zažil,“ vybavil si jako jediný hostující asistent trenéra Martin Galia, bývalý reprezentační brankář.

Lovosice - Karviná, 2. zápas semifinále play off extraligy házené. Sudí kontrolují sporný gól.

Harabiš, který gól-negól dal-nedal, dostal šanci na repete ze sedmimetrového hodu. „Já sedmičku nepochopil, ale to je nepodstatné. Písknutá byla a s tím nic neudělám,“ rozporoval Lajčák předchozí zákrok na střelce. Galia oponoval: „Bylo to férové, musel to vidět každý. Když rozhodčí dal výhodu a gól nebyl, musel nařídit sedmičku. Takže jsem ani netrnul, když řešili míč na čáře.“

Podle Harabiše jej Trkovský bránil v šestce, čili v brankovišti. „Sedmička jasná.“

Obhájce titulu díky ní zvýšil na 31:29, šlo o fatální ránu pro Lovce. Už jen dokázali snížit ze stejné situace díky Janu Kupovi. „Když Karviná odskočila o dva góly a chyběla minuta, těžko se to proti takovému soupeři otáčí,“ pronesl Bartošík.

Jeho Lovosice sice v sérii ztrácejí 0:2, naději však ne. „Karviná má skvělý, ale ne nezastavitelný tým. I my ho máme dost dobrý. Věřím, že stav můžeme otočit a dotáhnout to do finále. Neskláníme hlavy!“

Galia naopak věří, že v sobotu doma bude jeho tým mít splněno. Za těžké zápasy v semifinále je rád. „To je přesně házená, která se líbí, má euforii, nasazení, energii od hráčů i diváků. Krásný play off zápas, jen víc takových, ať nás připraví na pohárovou Evropu.“

Ani v ní se však už nejspíš Karviná nesetká s raritou, kterou místo „jestřábího“ oka muselo řešit oko lidské.