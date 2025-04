Argentinský mistr světa posílil Kunovice. S krajanem Pepém mají zkvalitnit ligu

„Kromě zkvalitnění kádru si od nich slibujeme, že přinesou mezinárodní zkušenosti, chceme je také zapojit do trénování mládeže a rozvoje našich trenérů,“ nastínil vedoucí mužského týmu Snails Ondřej Blaha.

Zatímco nadhazovač Pepé se už se aklimatizuje, chytač Zara se k mužstvu připojí později. Poprvé se představí tento víkend, kdy Kunovice přivítají v sobotu ledenické Žraloky a v neděli obhájce titulu z Havlíčkova Brodu.

Příchod Jihoameričanů na Slovácko je součástí strategie České softbalové asociace, která chce zkvalitnit soutěž a umožnit hráčům konfrontaci se špičkovými zahraničními hráči s výhledem na letošní Světové hry v Číně. Angažmá cizinců, především nadhazovačů, podpoří jednorázovým příspěvkem sto tisíc korun pro každý zapojený klub.

„Na nás je, abychom jim zajistili ubytování, obědy, zdravotní pojištění, české SIM karty a podobně,“ přiblížil Blaha.

Argentinci pomůžou Kunovicím v úvodní půlce sezony, po vypršení tříměsíčních víz zamíří oba do USA, kde se zapojí do tamních soutěží. Spolu s nimi odletí do Spojených států i první kunovický nadhazovač Matyáš Zelinka, který je tváří mistrovství Evropy hráčů do 23 let v Kunovicích.

Od 1. července se v něm na kunovické Mlatevni střetnou dvoukolově Česko, Dánsko, Izrael, Velká Británie a Belgie, 5. července pak turnaj vyvrcholí zápasy o medaile. Zelinku by mohl v reprezentaci doplnil jeho klubový spoluhráč David Vícha.