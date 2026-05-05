Wu I-ce navázal na loňský triumf krajana Čao Sin-tchunga, který před rokem ovládl šampionát ve snookeru jako první hráč z Asie.
Při obhajobě titulu vypadl Čao Sin-tchung ve čtvrtfinále s Murphym. Napínavou bitvu s dalším čínským soupeřem ve finále už třiačtyřicetiletý Angličan prohrál.
„Nesnáším, když mám pravdu,“ řekl Murphy BBC po finále.
„Nedávno jsme spolu v v Číně odehráli skvělý zápas, který se mi nějakým způsobem podařilo vyhrát, a potom jsem říkal, že jednou bude mistrem světa. Škoda, že se to stalo zrovna dnes,“ povzdechl si anglický hráč, který svůj titul získal rovněž ve 22 letech. Od té doby další čtyři finále prohrál.
„Jsem hrdý. Byly to skvělé dva týdny. Moc jsem si to v Sheffieldu užil. Vítězství bylo to hodně, hodně blízko,“ prohlásil Murphy.
Wu I-ce do letoška na mistrovství světa nevyhrál ani jeden zápas. Třikrát vypadl v kvalifikaci a dvakrát v prvním kole. Za titul obdržel půl milionu liber (přes 14 milionů korun) a posune se do první desítky světového žebříčku.