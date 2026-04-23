Kvůli titulu bych běžel nahý po dálnici. Velšan chce zápis mezi legendy snookeru

  11:15
Už má tři tituly mistra světa a rád by k nim přidal i čtvrtý. Na právě probíhajícím mistrovství světa ve snookeru se chce jednapadesátiletý Mark Williams stát nejstarším šampionem v historii. O tom, co by pro něj takový úspěch znamenal, se Velšan rozhovořil pro televizi BBC.

Mark Williams při prvním duelu mistrovství světa ve snookeru. | foto: Profimedia.cz

„Kdyby mi někdo řekl, že vyhraju mistrovství světa, udělal bych cokoliv. Běžel bych po dálnici M4 z Londýna do Cardiffu nahatý. Vážně, cokoliv by bylo potřeba,“ ujistil Williams v rozhovoru před začátkem šampionátu.

Britská média jsou na Velšanův smysl pro humor zvyklá. Když před osmi lety přidal třetí mistrovský titul k těm z let 2000 a 2003, dorazil na tiskovou konferenci nahý, pouze s ručníkem kolem beder.

A ani tentokrát nejsou jeho mistrovské vyhlídky jen zbožným přáním. Loni ho zastavil až ve finále Čao Sin-tchung, a stal se tak prvním čínským i asijským mistrem světa.

Williams se tehdy zapsal do historie jako nejstarší finalista všech dob, pokud by letos zvítězil, překonal by Ronnieho O’Sullivana jako nejstaršího mistra světa v historii.

Aktuálně je jednapadesátiletý hráč na šestém místě světového snookerového žebříčku. Loni v říjnu zvítězil na Grand Prix v čínském městě Si-an, čímž se stal nejstarším vítězem turnaje této kategorie.

„Pořád bojuju, pořád dělám maximum možného,“ líčil.

„Na každé soutěži se snažím předvést ten nejlepší výkon, a pokud vyhraju – super, ale když ne, svět se nezboří.“

Moderátor představuje Marka Williamse na prvním duelu letošního mistrovství světa:

Nadhled si udržuje i díky svému původu. Pochází totiž z hornické rodiny. „Můj táta fáral třicet let, můj děda padesát. Já jezdím po světě, hraju hloupý kulečník, platí mě za to a užívám si to. Není důvod dostávat se pod tlak,“ vysvětloval.

S postupujícím věkem řeší zhoršující se zrak, kvůli rizikům ale operaci očí zatím odkládá. Kromě toho ho v poslední době trápí stavy, které nazývá „yips“ a jde o momentální pocit úplné bezmocnosti.

„V jednu chvíli mám v hlavě totální paranoidní chaos. Není to ideální, ale snažím se naučit s tím pracovat.“

Už dřív přiznal, že trpí hrůzou z čajových sáčků.

„Je v souvislosti s tím smrtelně vážný. Nepije čaj, kávu ani jiné horké nápoje,“ prozradil na Williamse komentátor snookeru Stephen Hendry.

I přes tyto nástrahy však Velšan stále věří v zápis mezi legendy. V prvním kole mistrovství světa vyřadil Poláka Antoniho Kowalského (10:4), v pátek vyzve Angličana Barryho Hawkinse.

A kdyby se mu zisk čtvrtého titulu nepodařil letos, může to zkusit znovu příští rok. Končit s kulečníkem totiž zatím rozhodně nehodlá.

„Když mi bylo pětačtyřicet, řekl jsem: Uvidíme, kde budu v padesáti. Teď je mi jednapadesát a jsem zvědavý, na jakém místě v žebříčku budu v pětapadesáti.“

