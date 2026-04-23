„Kdyby mi někdo řekl, že vyhraju mistrovství světa, udělal bych cokoliv. Běžel bych po dálnici M4 z Londýna do Cardiffu nahatý. Vážně, cokoliv by bylo potřeba,“ ujistil Williams v rozhovoru před začátkem šampionátu.
Britská média jsou na Velšanův smysl pro humor zvyklá. Když před osmi lety přidal třetí mistrovský titul k těm z let 2000 a 2003, dorazil na tiskovou konferenci nahý, pouze s ručníkem kolem beder.
A ani tentokrát nejsou jeho mistrovské vyhlídky jen zbožným přáním. Loni ho zastavil až ve finále Čao Sin-tchung, a stal se tak prvním čínským i asijským mistrem světa.
Williams se tehdy zapsal do historie jako nejstarší finalista všech dob, pokud by letos zvítězil, překonal by Ronnieho O’Sullivana jako nejstaršího mistra světa v historii.
Aktuálně je jednapadesátiletý hráč na šestém místě světového snookerového žebříčku. Loni v říjnu zvítězil na Grand Prix v čínském městě Si-an, čímž se stal nejstarším vítězem turnaje této kategorie.
„Pořád bojuju, pořád dělám maximum možného,“ líčil.
„Na každé soutěži se snažím předvést ten nejlepší výkon, a pokud vyhraju – super, ale když ne, svět se nezboří.“
Moderátor představuje Marka Williamse na prvním duelu letošního mistrovství světa:
Nadhled si udržuje i díky svému původu. Pochází totiž z hornické rodiny. „Můj táta fáral třicet let, můj děda padesát. Já jezdím po světě, hraju hloupý kulečník, platí mě za to a užívám si to. Není důvod dostávat se pod tlak,“ vysvětloval.
S postupujícím věkem řeší zhoršující se zrak, kvůli rizikům ale operaci očí zatím odkládá. Kromě toho ho v poslední době trápí stavy, které nazývá „yips“ a jde o momentální pocit úplné bezmocnosti.
„V jednu chvíli mám v hlavě totální paranoidní chaos. Není to ideální, ale snažím se naučit s tím pracovat.“
Už dřív přiznal, že trpí hrůzou z čajových sáčků.
„Je v souvislosti s tím smrtelně vážný. Nepije čaj, kávu ani jiné horké nápoje,“ prozradil na Williamse komentátor snookeru Stephen Hendry.
I přes tyto nástrahy však Velšan stále věří v zápis mezi legendy. V prvním kole mistrovství světa vyřadil Poláka Antoniho Kowalského (10:4), v pátek vyzve Angličana Barryho Hawkinse.
A kdyby se mu zisk čtvrtého titulu nepodařil letos, může to zkusit znovu příští rok. Končit s kulečníkem totiž zatím rozhodně nehodlá.
„Když mi bylo pětačtyřicet, řekl jsem: Uvidíme, kde budu v padesáti. Teď je mi jednapadesát a jsem zvědavý, na jakém místě v žebříčku budu v pětapadesáti.“