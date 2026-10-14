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Kudy do LA? Badmintonisté mají nového kouče, sází na zkušenosti z Indonésie

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  13:13

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Nový reprezentační trenér badmintonistů Flandy Limpele z Indonésie. | foto: ČTK

Pochází ze země, která patří k badmintonovým velmocem. Na olympijských hrách v Athénách 2004 získal bronzovou medaili a po konci sportovní kariéry se dal na trenérskou dráhu. Nyní bude Flandy Limpele své zkušenosti předávat v Česku. Dvaapadesátiletý Indonésan se stal hlavním trenérem reprezentace.

Jeho úkolem bude pomoci českým hráčům kvalifikovat se na olympijské hry v Los Angeles.

Smlouvu uzavřel právě do konce olympijského cyklu, tedy srpna 2028. „Chci poskytnout své znalosti a zkušenosti, abych pomohl hráčům ke zlepšení,“ řekl Limpele. Pod jeho vedením by se čeští reprezentanti mohli asijským hráčům přiblížit. „To je důvod, proč jsem tady,“ prohlásil s úsměvem kouč.

Český badminton tak pokračuje v trendu zahraničních trenérů. Od roku 2022 reprezentaci postupně vedli Dán Peter Mikkelsen, Španěl Oscar Martínez a James Chua z Malajsie, který letos na jaře skončil z rodinných důvodů.

Na uvolněnou funkci svaz vypsal výběrové řízení, kam se přihlásilo dvacet uchazečů včetně pěti zkušených trenérů. Vítězem se stal Limpele.

Nový reprezentační trenér badmintonistů Flandy Limpele z Indonésie.

„Má zkušenosti i z Evropy, pracoval v Hamburku v národním centru s mladými hráči. Čekáme od toho, že našim hráčům ukáže nové cesty. Je to bronzový medailista z her v Aténách, jeden z nejlepších deblistů na světě. Věřím, že jeho zkušenosti nám pomůžou dosáhnout cílů, které jsme si dali,“ uvedl předseda svazu Petr Martinec.

Olympijská kvalifikace začne v květnu 2027 a potrvá do konce dubna 2028. Svaz by rád navázal na hry v Paříži, kde české barvy hájili ve dvouhrách Jan Louda a Tereza Švábíková a ve čtyřhře Adam Mendrek s Ondřejem Králem.

„Tehdy to byl velikánský počin. V tuhle chvíli máme dobře našlápnuto ve dvouhře žen, kde máme několik želízek v ohni. Ve čtyřhře mužů se o to můžou bratři Králové poprat. Ve dvouhře mužů vzniká mezidobí po té, co skončil Jan Louda,“ přemítal šéf svazu.

Velkou šanci na úspěch cítí Ondřej Král, který v deblu s bratrem Jiřím letos postoupil do čtvrtfinále ME. „Momentálně je ta šance větší, než kterou jsme měli tehdy s Adamem. Naše postavení v žebříčku je lepší a jsme lépe připravení na tu kvalifikaci,“ pochvaloval si.

Nový reprezentační trenér Flandy Limpele z Indonésie, vedle něj stojí reprezentanti Tereza Švábíková, Ondřej Král a Petra Maixnerová.

V lepší formě než na prahu boje o Paříž se cítí být i Švábíková. „Myslím, že ta šance je vysoká. Vím, co to obnáší. Je to rok náročný jak fyzicky, tak psychicky, člověk je hodně od rodiny. Myslím si, že zkušenost z úspěšné kvalifikace mi hodně pomáhá. Jsem velmi dobře naladěná už teď. Když to srovnám s rokem 2022, kdy jsem se na tu olympijskou kvalifikaci chystala, tak jsem úplně někde jinde,“ svěřila se.

O olympijskou premiéru se pokusí zabojovat jednadvacetiletá Petra Maixnerová. „Vím, že to bude těžké. Chci se tam dostat, ale zároveň vím, že ještě mám čas. Nemám takové zkušenosti,“ uvedla.

Česká badmintonová špička by měla být k vidění od čtvrtka do neděle v pražských Řepích na turnaji Czech Open. Například nad účastí elitního deblového páru bratrů Králových, který má být nejvýše nasazený, se ale vznáší otazník, protože Jiří je nemocný.

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