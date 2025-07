Autor: iDNES.cz , ČTK

Kubánské volejbalistky nedostaly víza a nebudou moci hrát na kvalifikačním turnaji v Portoriku, z kterého vede cesta do prestižní Ligy národů. Uvedla to agentura AP. Kuba patří mezi země, na které administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa tlačí, aby zlepšily prověřování svých turistů, jinak jejich občanům hrozí zákaz vstupu do Spojených států.