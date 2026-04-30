Krok od titulu. Volejbalisté Karlovarska zdolali Lvy, v neděli můžou rozhodnout

Ani čtvrtek nebyl výjimkou, i když hosté poprvé v této sérii získali set. Karlovarsko sice v úvodu vedlo 6:2, ale na jedenáctém bodu Pražané srovnali, a když blokař Lukáš Trojanowicz dal eso přímo na čáru, odskočili do vedení 19:17. Na výborné podání se Lvi mohli spolehnout i v koncovce. Střídající specialista na tuto činnost Radek Suda nejdříve účinným servisem dostal soupeře do defenzivy a umožnil svému týmu protiútok a pak esem ukončil úvodní dějství.
Karlovarsko ve druhé sadě při podání reprezentačního blokaře Antonína Klimeše uteklo na 7:4 a navzdory drobným komplikacím dotáhlo set do vítězného konce. Po přestávce střídající univerzál Nikola Gjorgiev výrazně zvedl emoce v domácím týmu hnaném zaplněnou halou. Lvi se znovu dostali do problémů, na které trenér Juan Manuel Barrial reagoval střídáním univerzálů, příchodem blokaře Kruna Nikačeviče a nasazováním druhého libera Aleše Tláskala na míče v obraně.
Byla z toho vyrovnaná koncovka, kterou ovlivnila červená karta pro hostující tým, díky níž získalo Karlovarsko bod na 23:22. Set pak ukončily dvě chyby hostů. Nejprve Nikačevič poslal servis do autu a pak Jakub Ihnát po nepřesném příjmu libera Milana Moníka útočil z vysoké nahrávky do zámezí.
V úvodu čtvrtého dějství domácím fanouškům zatrnulo, když za stavu 3:5 zůstalo libero Karlovarska Sebastián Closter ležet na ploše a zvedalo se s bolestivou grimasou, přičemž ukazovalo na zadní stranu kolena. Po krátkém ošetření ale nakonec zápas dohrálo, i když při přerušeních hry bylo patrné, že není úplně fit. Koncovku znovu lépe zvládli domácí, kterým Lvi pomohli sérií chyb. V krátkém sledu se dvakrát dotkli sítě a udělali chybu v útoku. Karlovarsko i díky tomu odskočilo na 24:22. První mečbol odvrátil útokem Lucas Conde, ale pak přišel z lavičky na podání Jiří Benda a poslal míč daleko do autu.
Karlovarsko tak za stavu 1:1 získalo v sérii klíčový druhý bod a má dvě šance na zisk titulu. „Myslím, že dneska bylo vidět, že oba týmy jely na sto procent. Do Prahy pojedeme s tím, že to chceme ukončit. Vím, že nám to tam moc nejde, ale chceme to ukončit tam, ne až v pátém doma,“ řekl smečař Karlovarska Matěj Pastrňák, jenž byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem zápasu.
Ocenil, jak jeho tým vypjaté utkání zvládl mentálně. „Poprvé jsme to zvládli líp než Praha. Tu červenou jsme nedostali my, ale oni,“ poznamenal. Ocenil i přínos sedmatřicetiletého makedonského univerzála Gjorgieva. „Ta jeho mentalita je neuvěřitelná. Hraje to dvacet let, vyhrál asi tisíc titulů všude možně po světě. Je jasné, že tam zkušenosti budou, v tomhle hodně pomáhá,“ řekl dvacetiletý český smečař.
Jeho slovenský kolega v barvách Lvů Praha Jakub Ihnát litoval červené karty i chyb v závěru. Boj o titul však nevzdává. Loni Lvi ve finále s Karlovarskem prohrávali dokonce 0:2 na zápasy. „Budeme se sem chtít vrátit. Už jsme byli v situaci, kdy jsme měli nůž na krku, umíme se s tím vypořádat. Jsme zkušený tým, umíme hrát i pod tlakem,“ řekl.