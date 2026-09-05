Krok od obhajoby. Turecké volejbalistky postoupily do finále mistrovství Evropy

O jejich posledních soupeřkách rozhodne večerní zápas mezi Polkami a Italkami, které mohou přidat kontinentální titul k triumfům na olympijských hrách v Paříži a loňském mistrovství světa.
Zatímco v roce 2023 ve finále evropského šampionátu slavily Turkyně premiérový triumf po pětisetové bitvě, v sobotním semifinále nedaly Srbkám šanci. Trojnásobné mistryně Evropy, které ovládly brněnskou základní skupinu před českým týmem, prohrály po setech 20:25, 19:25 a 20:25.
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Nejproduktivnější hráčkou zápasu byla kubánská rodačka a bývalá prostějovská univerzálka Melissa Vargasová, nejužitečnější hráčka předchozího mistrovství Evropy pomohla k tureckému vítězství 17 body. Srbská hvězda Tijana Boškovičová zaznamenala 14 bodů.
O medaile se v Istanbulu bude hrát v neděli.