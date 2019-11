Rameno na rameno. Krnovská pětka má poprvé dva vítězné plavce

Oba plavali spolu v jedné dráze. A celou dobu rameno na rameno. Celých pět kilometrů, celých dvě stě pětadvacetimetrových bazénů v Krnově... V cíli byli v čase 54:59,02 minuty.

„Soustředil jsem se na to, aby mi Žeňa neujel, má přece jen trochu jiné kvality než já,“ podotkl Vít Ingeduld. „Když jsme šli do finiše, říkal jsem si, že nemám co ztratit, a zkusil jsem se do toho opřít, co to šlo. A měl jsem pocit, že jsem přece jen dohmátl o kousíček dříve. Ale rozhodčí řekli, že jsme byli nastejno, což mě rozhodně nemrzí.“

Jevgenij Dratcev konstatoval, že respektuje verdikt sudích. „Byl to ale opět výborný závod. Rád sem jezdím a těší mě, že jsem byl znovu první,“ uvedl ruský reprezentant, který v Krnově startoval počtvrté a třikrát zvítězil.

„Vzhledem k tomu, že jsme spolu byli v jedné dráze, tak jsem trochu využíval toho, že když jsem nemohl, tak jsem se svezl na Žeňově vlně,“ přiznal Vít Ingeduld. „Být každý v jiné dráze, tak to by mi asi ujel, i když mám slušně natrénováno.“

Třetí byl Matěj Kozubek z Bohemians Praha, který letos opět vyhrál Český pohár dálkových plavců. Čas měl 55:44,00 minuty. Čtvrtý skončil jeho oddílový kolega Martin Straka (56:32,32) a za nimi doplavali Rusové Kirill Abrosimov (56:35,66) a Anton Jevsikov 56:35,71).

Pod magickou hodinu se dostalo dvanáct plavců a mezi nimi i Krnovští Junové - Tomáš byl osmý (58:22,60), Michal dvanáctý (59:57,10).

„Poprvé jsem tady plaval v té rychlé rozplavbě,“ pochvaloval si Tomáš Juna, jemuž bude osmnáct let. „Čekal jsem to lepší, ale co už... Rozhodně to bylo jinačí, než když jsem loni byl v té horší rozplavbě. To jsem udával svoje tempo, ale tady jsem se těch nejlepších nedokázal udržet. Bylo to velmi rychlé.“

Ženskou soutěž vyhrála Lucie Zubalíková z Komety Brno, která jako jediná z žen doplavala pod hodinu - 58:47,16, přičemž vytvořila nový český rekord mladších dorostenek. Druhá byla Veronika Petřeková z KPS Ostrava (1:01:18,10) a třetí Magdalena Machýčková ze Slezanu Opava (1:08:07,00). „Jelo se mi celkem dobře, ale stejně jsem překvapená, že mi to tak šlo,“ usmála se Lucie Zubalíková. Rekord ji potěšil. „Ale nevěřila jsem v něj.“

Veroniku Petřekovou potěšilo, že se dostala do elitní rozplavby. Přiznala, že jí pořádně daly zabrat obrátky. „Na tak dlouhou trať jich je v pětadvacetimetrovém bazénu hodně. Raději mám otevřenou vodu,“ podotkla.