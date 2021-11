Micka řádil v Krnově, zaplaval rekord na pětce a slyšel superlativy

Takový závod Krnov za dosavadních 22. ročníků „své“ pětky ještě nezažil. Plavci i trenéři kolem bazénu bouřili a hnali Micku i ostatní závodníky do cíle. Za rekordem.

„Pořadatelé ode mne očekávali, že bych mohl rekordní čas zaplavat, sám jsem v to doufal, ale že to je o takový kus, jsem vůbec nevěřil,“ řekl Jan Micka, nejlepší český bazénový plavec na dlouhých tratích.

Překonal dosud nejlepší výkon Květoslava Svobody 52:52,60 minuty z roku 2010.

„Předčít tak skvělého plavce potěší,“ usmál se Micka, který pětikilometrový závod v krátkém 25 metrovém bazénu plaval poprvé v životě.

Přijet do Krnova v předchozích letech mu nevyšlo, jelikož v tu dobu startoval na světovém či evropském šampionátu, nebo jiných soutěžích. „Jsem rád, že jsem tady konečně byl,“ podotkl.

Neměl obavy, že krátký bazén bude muset přeplavat dvěstěkrát?

„V tréninku jsme dříve plavávali čtyři a půl kilometru vkuse, ale i dvanáct třináct kilometrů. Byl jsem na to psychicky připravený, ale nevěděl jsem, co od toho čekat, jak mám závod rozjet, jaké tempo držet, jestli zrychlovat...“ přiznal Micka. Připustil, že plaval intuitivně. „Byla to velká neznámá, ale jsem rád, že jsem si to zkusil a­hned to tak vyšlo.“

Organizátor závodu Ivan Smolka z pořádající TJ Krnov podotkl, že Micka od začátku do konce šlapal úžasně. „První dvě stovky jel pod minutu. Tu poslední finišoval tuším za 38,7 vteřiny. Fantastický závod, fantastická atmosféra,“ řekl Smolka. „A i když byl Honza trochu na pochybách, jestli zajede dobrý čas, nebál se a neměl jedinou krizi.“

Jan Micka v akci.

Mickův čas označil za světový. „V průměru zvládl každou stovku za jednu minutu, jednu vteřina a čtyřicet dvě setiny. To je šílené,“ řekl Ivan Smolka s tím, že jestli Micka rekord nepřekoná sám, tak vydrží hodně dlouho.

„Pokud budu mít v dalších letech možnost, do Krnova určitě přijedu a zkusím čas vylepšit, anebo se mu přiblížit. Ale budu mít co dělat, abych ho zaplaval znovu,“ podotkl Jan Micka.

Druhý skončil Martin Straka z Bohemians Praha (55:12,40), celkový vítěz Českého poháru dálkových plavců, a třetí olympionik Matěj Kozubek z Komety Brno (55:544,38).