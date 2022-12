Krnovští se plavci odtrhnou od jednoty. Bude to výhodnější, věří předseda

„Budeme dělat sami na sebe, takže věřím, že to pro nás bude výhodnější, že se nám podaří sehnat sponzory, kteří krnovské plavání znovu pomohou pozvednout. V rámci jednoty náš oddíl skomíral.“

Krnovští plavci potřebují na sezonu zhruba 800 tisíc korun. „Ty bychom měli sehnat,“ věří Mrůzek. „Pomáhají nám především dotace z města, díky nimž zaplatíme celoroční pronájem bazénu, což je obrovský ranec, a ještě když ceny energií jdou nahoru.“

Michael Mrůzek připomněl, že v roce 2021 platili za bazén 360 tisíc korun, letos už čtyři sta tisíc a příští rok by to mělo být ještě o nějakých padesát tisíc korun více.

Krnovští plavci patří se 120 členy k největším oddílům ve městě. „Nábor máme jednou ročně a zájem je obrovský. Všechny děti ale přijmout nemůžeme, protože bychom se jim nemohli plně věnovat, nestačíme kapacitně,“ podotýká Mrůzek.

Těší ho, že se stále objevují nadějní šikovní závodníci. „Ale až časem uvidíme, kam se posunou.“ Krnovští se věnují převážně bazénovému plavání, ale největší úspěchy dosáhli v tom dálkovém. V reprezentaci byli Michael Mrůzek mladší a Libor Smolka, kteří nyní převzali vedení oddílu po svých otcích.

Krnovští několikrát vyhráli Český pohár v dálkovém plavání družstev. „Dnes to je trochu jinak. Bodování klubů už bohužel oddíly tolik nezajímá, jako tomu bylo za nás, kdy vyhrát pohár bylo pro celý oddíl něco fantastického. Nyní se hledí především na jednotlivce,“ upozorňuje Michael Mrůzek.

Jenže právě soutěž klubů hodně napovídala o široké základně, protože se do ní započítávaly výsledky plavců všech kategorií, od žáků po dospělé.

„Bylo to o množství lidí, kteří byli ochotni za klub plavat. A když jsme vyhrávali, náš bazén mohl spadnout, kolik nás tady bylo. Celý oddíl žil spolu,“ připomíná Mrůzek.

Město plánuje nový bazén

Sezona dálkových plavců pravidelně v listopadu končila Krnovskou pětkou, která už 22 let doplňuje o 21 let starší sprinterskou Cenu Krnovska. Na Pětku se sjížděli nejen čeští reprezentanti, ale i vítězové Světového poháru z ciziny. Leč letos byla účast už přece jen slabší.

I to je důvod, proč Krnovští chtějí svůj závod mít jako první v seriálu Českého poháru, byť ve stávajícím listopadovém termínu. Příští rok by tak u nich mohla startovat sezona 2024.

„Takový je plán, abychom naši Pětku zatraktivnili,“ přiznává Michael Mrůzek. „Aby přijeli přední plavci, protože dosud byl náš závod už mimo bodování klubů.“

Krnovské plavání by měla pozvednout i plánovaná stavba nového bazénu, protože ten nynější patří k nejstarším v kraji. Příští rok bude mít 50 let.

„Měl by se začít stavět do čtyř let v areálu letního koupaliště,“ říká Michael Mrůzek. Dodal, že opět půjde o krátký, tedy 25metrový bazén s tribunou pro diváky.

Proč nechtějí postavit rovnou padesátimetrový bazén? „Ten by se tady neuživil. My budeme rádi i za tu pětadvacítku,“ odpověděl Mrůzek s tím, že nová stavba by měla předběžně přijít na 360 milionů korun.