Krkonošská 50 vypustila těžké kopce. Je běhavější, přesto dost náročná

Po tříletém flirtu se skyrunningem padesátka přišla o závěrečné stoupání do sjezdovky Hromovky, z centra Špindlerova Mlýna se poběží rovnou do skiareálu. Převýšení činí i tak 2350 metrů.



Změna přichází i na kratší trati. Půlmaraton oproti dosavadní pětadvacítce vynechává brutální výšlap do stěny Stohu, na zpáteční cestě povede od chaty Dias do cíle svatopetrským údolím. Přesto si uhájil 1347 výškových metrů.

„Komplet běžecký charakter, žádné pochoďáky, ale přesto dost náročný. Krásný a logický okruh pro výchozí bod ze Špindlu. Ideální poznávačka, pořád se můžete snadno vrátit, když vám dojde nebo se zhorší počasí,“ popisuje trať Tomáš Maceček, jenž běhá nejlepší horské traily po celé Evropě.

První část trati, společná pro padesátku i do seriálu MTRC taktéž bodovaného půlmaratonu, zůstává nedotčená. Vede tedy Mechovou stezkou vzhůru na Pláně, pak ke Klínovkám, poté z vrcholu Stohu do Svatého Petra a odtud zase nahoru ke Kozím hřbetům a dolů přes kameny a kořeny zpět. Ještě na zhruba 17. km po seběhu je možné na poslední kontrole u hotelu Horal změnit trať z 50 na 21 a doběhnout si bez obav pro zápis do příslušné výsledkové listiny.

Padesátka se pak vydá k Boudě U Bílého Labe, k Erlbachově a Špindlerově boudě, odtud přes Davidovy boudy a Medvědí potok k Patejdlovce. Nakonec zbývá ještě výšlap na Medvědín do 1101 metrů, pak k Mísečkám a na Mechovinec, odtud už dolů…

Loni v Krkonoších vyhrál Polák Andrzej Witek (4:15:04) před Tomášem Macečkem a Michaela Mertová (5:29:00) před Kateřinou Matrasovou. Letos je mezi přihlášenými také špičkový vytrvalec Jiří Petr, poprvé se chystá rychlík Michal Procházka. Na půlmaratonu se představí obhájce prvenství Radek Hübl.

Prezentace bude otevřena ve skiareálu už v pátek od 18 do 20 hodin, v sobotu od 6 ráno. Start pro obě trasy následuje v 8 hodin.