Horská na MS postoupila, v rozplavbě na 100 m prsa zazářila českým rekordem

Úřadující mistryně Evropy na prsařské dvoustovce Horská po olympijských hrách v Paříži pozměnila přípravu a soustředí se více i na stovku. Na podzim se letitému rekordu Chocové přiblížila na 23 setin sekundy a už před odjezdem do Budapešti se nechala slyšet, že by na rekord ráda zaútočila.

Ve svém prvním vystoupení na tomto MS si hned dopoledne zlepšila osobní rekord téměř o sekundu a přepsala národní tabulky.

Do semifinále se ve středu dostala také Barbora Janíčková, která uspěla v závodě na 100 metrů volný způsob. Úřadující vicemistryně Evropy z dlouhého bazénu v rozplavbě výkonem 52,99 zaostala o šestnáct setin za svým osobním rekordem a kvalifikovala se jako patnáctá.

„Nebyl to vůbec snadný postup, ale jsem za ten čas moc ráda. Je to o nějaké čtyři desetinky na rozplavbách rychlejší než loni,“ řekla Radiožurnálu Sport.

Limitovaly ji problémy s krkem. „Nechci se na to vymlouvat, ale hrálo to tam hodně významnou roli, když jsem rozplavání ukončila po 500 metrech. Doufám, že se to odpoledne trošku zlepší, bude kvalitnější rozplavání, já osobně budu klidnější, protože teď jsem vůbec nevěděla, jak to bude vypadat. Kdyby se podařil osobák, byla bych moc ráda,“ dodala Janíčková.

V dalších rozplavbách se z českých reprezentantů představil ještě Daniel Gracík, jenž na kraulařské stovce obsadil dělené 47. místo. Zaplaval čas 48,66, což bylo více než půl sekundy za jeho osobním rekordem.