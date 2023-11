Plavkyně Horská neviděla na jedno oko: Děsivé, zvažovala jsem, jestli se vrátím

Zjistila jste přesnou diagnózu problémů s okem?

Nikdo mi ji nedokázal říct, spíš jsme byli všichni v šoku, co se vlastně stalo, docela mě to vyděsilo. Zjistili mi jen, že jsem byla enormně fyzicky i psychicky vyčerpaná. Celé jaro jsem se potýkala s nemocemi, nemohla jsem trénovat na sto procent, o rok dříve jsem byla na operaci se srdcem, což mě taky rozhodilo. Chvilku jsem i bojovala s tím, že se mi nedařilo tak, jak bych chtěla. Všechno se nabalilo dohromady a tělo mi vypovědělo službu těsně před mistrovstvím světa. Nejsem ráda, že jsem měla takové potíže, ale myslím, že mě strašně posunuly.

Na jedno oko jste neviděla jak dlouho?

Přibližně týden, pak jsem začala vidět normálně. Ale furt se mi motala hlava. Čtrnáct dnů jsem musela být doma, zakázali mi chodit na sluníčko. A jak jsem byla jen se svými myšlenkami, tak mi šrotovalo, co a proč se stalo. Zvažovala jsem, jestli se vůbec ještě vrátím do bazénu. Nebylo to jednoduché.

kita_horska Je to pro mě těžké, ale kvůli mému zdraví jsme se rozhodli, že letos vynechám Mistrovství světa.

Od půlky dubna mě trápily zdravotní problémy a pořád jsem přerušovala trénink a zase se vracela.

Minulý týden mi tělo dalo znamení, že je čas na odpočinek a nabírání sil. Tentokrát ho poslechnu a budu se těšit na další sezonu.‍♀️ oblíbit sdílet odpovědět uložit

Jak jste složité období překonala?

Jela jsem na dovolenou a uvědomila si, že ještě plavat chci. Říkala jsem si, že zpomalím, ale půjdu do toho naplno. Myslím, že je ve mně ještě něco schovaného, co čeká, až vyleze na povrch, takže do toho jdu na sto procent a věřím, že všechno zlé už jsem si vybrala. Dávám si na sebe mnohem větší pozor, nechci sice panikařit kvůli každé kravině, ale ani malé náznaky neberu na lehkou váhu.

Máte o to větší chuť ukázat se na nadcházejícím mistrovství Evropy?

Ano, strašně se těším, až budu zase závodit mezi evropskou špičkou. Hlavní disciplínu budu mít 200 metrů prsa, byla bych ráda za český rekord a samozřejmě finálové umístění.

kita_horska Now i can proudly say I’m an Olympian

Jsme hrdá na to, že jsem mohla reprezentovat svou zemi na největší sportovní akci světa.

Děkuji všem za podporu a gratulace. Česky rekord na 200p, osobní rekord na 200pz a k tomu postup do semifinále jako třešnička na dortu

#tokyo2020#olympics2021 oblíbit sdílet odpovědět uložit

Už přemýšlíte nad příští sezonou, která bude pro plavce náročná? Hned v únoru máte mistrovství světa na dlouhém bazénu v Dauhá, v létě pak olympijské hry v Paříži.

Limit na olympiádu ještě nemám, byla bych ráda, kdybych do splnila právě na mistrovství světa, ke kterému teď všechno směřujeme. Ale nechci na to tlačit, uvidíme, jak se mi bude dařit. Kdyžtak mám ještě další čtyři měsíce, kdy ho můžu zaplavat.

Je pro vás účast v Paříži velký motorem?

Ano, strašným. Tím, že olympiáda v Tokiu byla za covidu a bez diváků, tak bych ji ráda zažila takovou, jaká má být. Navíc je v Evropě a Paříž mám ráda, takže bych si hrozně přála se tam kvalifikovat a jít i na zahájení, které má být poprvé mimo stadion. Myslím, že celá akce bude nádherná.

Věříte, že limit 2:23,91, který platí pro dvoustovku prsa, pokoříte?

Tím, že se mi teď v říjnu na této trati povedlo zaplavat český rekord (2:24,62), což byl můj první posun od olympiády v Tokiu, tak si troufám říct, že na něj mám.

Příští rok vás čekají i magisterské státnice, bude sezona o to těžší?

Měla jsem stejný program i před Tokiem a vyhovoval mi, protože jak jsem dělala školu, tak jsem neměla moc času přemýšlet nad plaváním. Když se soustředíte jen na něj, tak to není pro psychiku úplně nejlepší.

Jak ještě si čistíte hlavu?

Mám hrozně ráda kolo a teď v zimě doufám, že se aspoň jednou nebo dvakrát dostanu na běžky. Změnu sportovního prostředí mám ráda.