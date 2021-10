Plavkyně Horská míří na ME do Kazaně. Finále je můj cíl, plánuje

Příští týden v Kazani by ráda na tyto úspěchy navázala. „Byla bych moc ráda, kdyby zase vyšlo finále. S tím cílem tam vlastně trochu jedu. A kdyby to vyšlo až na medaili, byla bych strašně šťastná,“ prozradila před cestou do Ruska.

Na olympijských hrách v Tokiu se v polohovém závodě na 200 m dostala do semifinále. Závodila tam také na prsařské dvoustovce, kde loni na podzim výrazným překonáním českého rekordu splnila olympijský limit. A před pár týdny v této disciplíně vyhrála i Světový pohár v Berlíně. „Ten čas už něco znamená. Věřím, že patřím mezi světovou špičku a že se v ní udržím.“

Horské se často lidé ptají, jestli je víc prsařka nebo polohovkářka. „A já nevím, obě dvoustovky beru jako hlavní disciplínu,“ usmála se čtyřiadvacetiletá plavkyně, která kromě olympiády letos stihla dokončit i studia. Každopádně krátký bazén má raději než ten olympijský.

„Měla jsem větší úspěchy na pětadvacítce,“ poznamenala. V Kazani ji vedle polohového a prsařského závodu na 200 metrů čeká ještě polohovka na 400 metrů.