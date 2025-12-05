Horská se zlepšila, ale bronz neobhájila. Stejně jako Knedla bere na ME čtvrté místo

Autor: ,
  19:51aktualizováno  21:08
Kristýna Horská doplavala na mistrovství Evropy v krátkém bazénu čtvrtá na 200 metrů prsa. Od obhajoby bronzu ji dělilo 14 setin sekundy. Dohmátla v čase 2:19,44 minuty, což bylo o devatenáct setin rychlejší než při jejím předloňském třetím místě v Otopeni. Těsně pod stupni vítězů zůstal i znakař Miroslav Knedla na 100 metrů znak. Za bronzem zaostal výkonem 49,93 o 25 setin. Druhý český zástupce v tomto finále Jan Čejka skončil osmý.

Plavkyně Kristýna Horská ve finále dvoustovky prsa. | foto: Profimedia.cz

Osmadvacetiletá Horská byla ve vyrovnaném finále v kontaktu s medailovými pozicemi. Na mezičasech po 150 a 175 metrech obracela jako třetí, ale v závěrečné pětadvacítce ji v sousední první dráze předstihla Litevka Kotryna Teterevkovová. Vyhrála Němka Anna Elendtová, která výkonem 2:18,16 nechala o 74 setin za sebou Britku Angharad Evansovou.

Dvacetiletý Knedla se i ve svém třetím vystoupení na znakařské stovce dostal pod 50 sekund, což byla hranice, po jejímž překonání před šampionátem toužil. Plaval o třináct setin pomaleji než ve čtvrtečním semifinále a na první seniorskou medaili si musí ještě počkat. Po páté příčce v polohovém závodě na 100 metrů tentokrát skončil čtvrtý. Ještě ho o víkendu čeká padesátka, do níž před ME vkládal největší naděje.

Knedlovi k medaili chybělo jedenáct setin, Janíčková bere v polohovce šesté místo

Jedinou medailí české výpravy tak zůstává Čejkův bronz na 200 metrů znak. Čejka už má svou hlavní disciplínu za sebou. Ve finále stovky byl o 23 setin pomalejší než při svém osobním rekordu v semifinále a dohmátl jako osmý. Vyhrál Ital Thomas Ceccon (49,29) před Francouzem Mewenem Tomacem (49,46) a Britem Oliverem Morganem (49,68).

Už podruhé na tomto šampionátu svedli mimořádně těsný souboj Švýcar Noe Ponti a Francouz Maxime Grousset. Zatímco ve čtvrtečním polohovém závodě na 100 metrů triumfoval Ponti o setinu před Groussetem, tentokrát mu to Francouz stejným minimálním rozdílem vrátil na stovce motýlek.

Barbora Janíčková si po úspěchu v polohovce na 100 metrů zajistila v Lublinu druhé finále. V semifinále kraulařské stovky si zlepšila osobní rekord o více než půlsekundu na 52,14 a do boje o medaili se dostala ze šesté příčky.

Na finále polohového závodu na 200 metrů naopak nedosáhl ani jeden z dvojice českých zástupců v semifinále. Jakub Bursa časem 1:55,01 zaostal o 22 setin za svým čerstvým českým rekordem z dopolední rozplavby a v semifinále skončil na první nepostupové deváté pozici. Na účast ve finále by musel plavat o 29 setin rychleji. Znakař Čejka, pro něhož je polohovka na 200 metrů doplňkovou disciplínou, byl o čtyři desetiny pomalejší než dopoledne a výkonem 1:56,23 se zařadil na 14. místo.

Mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu

Lublin (Polsko)

Finále:

Muži:
100 m znak: 1. Ceccon (It.) 49,29, 2. Tomac (Fr.) 49,46, 3. Morgan (Brit.) 49,68, 4. Knedla 49,93, ...8. Čejka (oba ČR) 50,34
200 m prsa: 1. Coll Marti (Šp.) 2:00,86, 2. Corbeau (Niz.) 2:01,27, 3. Mladenovic (Rak.) 2:02,48
100 m mot.: 1. Grousset (Fr.) 48,10, 2. Ponti (Švýc.) 48,11, 3. Busa (It.) 49,21.

Ženy:
800 m v. zp.: 1: Goseová (Něm.) 8:01,90, 2. Quadarellaová (It.) 8:03,00, 3. Wernerová (Něm.) 8:14,41
100 m znak: 1. Coxová (Brit.) 56,51, 2. De Waardová (Niz.) 56,62, 3. Holtová (Něm.) 56,72
200 m prsa: 1. Elendtová (Něm.) 2:18,16, 2. Evansová (Brit.) 2:18,90, 3. Teterovkovová (Lit.) 2:19,30, 4. Horská (ČR) 2:19,44
100 m mot.: 1. Damborgová (Dán.) 55,52, 2. Gieleová (Nz.) 55,55, 3. L. Hanssonová (Švéd.) 55,69.

Semifinále s českou účastí:

Muži:
200 m pol. záv.: 1. González de Oliveira (Šp.) 1:52,68, ...9. Bursa (ČR) 1:55,01, 14. Čejka 1:56,23
Ženy
100 m v. zp.: 1. Curtisová (It.) 51,29, ...6. Janíčková (ČR) 52,14.

Rozplavby s českou účastí:

Muži:
100 m v. zp.: 1. Okarová (Brit.) 51,90, ...29. Nabojčenko (ČR) 53,98.
200 m pol. záv: 1. Scott (Brit.) 1:53,74, ...28. Judickij (ČR) 1:59,22
Ženy:
100 m v. zp.: 1. Lukminas (Lit.) 45,87, ...40. Foltýn (ČR) 47,71

