Osmadvacetiletá Horská byla ve vyrovnaném finále v kontaktu s medailovými pozicemi. Na mezičasech po 150 a 175 metrech obracela jako třetí, ale v závěrečné pětadvacítce ji v sousední první dráze předstihla Litevka Kotryna Teterevkovová. Vyhrála Němka Anna Elendtová, která výkonem 2:18,16 nechala o 74 setin za sebou Britku Angharad Evansovou.
Dvacetiletý Knedla se i ve svém třetím vystoupení na znakařské stovce dostal pod 50 sekund, což byla hranice, po jejímž překonání před šampionátem toužil. Plaval o třináct setin pomaleji než ve čtvrtečním semifinále a na první seniorskou medaili si musí ještě počkat. Po páté příčce v polohovém závodě na 100 metrů tentokrát skončil čtvrtý. Ještě ho o víkendu čeká padesátka, do níž před ME vkládal největší naděje.
Knedlovi k medaili chybělo jedenáct setin, Janíčková bere v polohovce šesté místo
Jedinou medailí české výpravy tak zůstává Čejkův bronz na 200 metrů znak. Čejka už má svou hlavní disciplínu za sebou. Ve finále stovky byl o 23 setin pomalejší než při svém osobním rekordu v semifinále a dohmátl jako osmý. Vyhrál Ital Thomas Ceccon (49,29) před Francouzem Mewenem Tomacem (49,46) a Britem Oliverem Morganem (49,68).
Už podruhé na tomto šampionátu svedli mimořádně těsný souboj Švýcar Noe Ponti a Francouz Maxime Grousset. Zatímco ve čtvrtečním polohovém závodě na 100 metrů triumfoval Ponti o setinu před Groussetem, tentokrát mu to Francouz stejným minimálním rozdílem vrátil na stovce motýlek.
Barbora Janíčková si po úspěchu v polohovce na 100 metrů zajistila v Lublinu druhé finále. V semifinále kraulařské stovky si zlepšila osobní rekord o více než půlsekundu na 52,14 a do boje o medaili se dostala ze šesté příčky.
Na finále polohového závodu na 200 metrů naopak nedosáhl ani jeden z dvojice českých zástupců v semifinále. Jakub Bursa časem 1:55,01 zaostal o 22 setin za svým čerstvým českým rekordem z dopolední rozplavby a v semifinále skončil na první nepostupové deváté pozici. Na účast ve finále by musel plavat o 29 setin rychleji. Znakař Čejka, pro něhož je polohovka na 200 metrů doplňkovou disciplínou, byl o čtyři desetiny pomalejší než dopoledne a výkonem 1:56,23 se zařadil na 14. místo.
