Kratochvílovi cena Laureus unikla. Hlavní kategorie ovládli Alcaraz a Sabalenková

  22:03
Plavec David Kratochvíl světovou cenu Laureus v kategorii sportovec roku se zdravotním postižením nezískal. V šestičlenných výběrech byl čtvrtým Čechem v historii ankety, která se traduje od roku 2000, a podobně jako Petra Kvitová, Ester Ledecká a Markéta Vondroušová nominaci ve vítězství neproměnil.
Tenista Carlos Alcaraz pózuje s trofejí na vyhlášení cen Laureus.

Tenista Carlos Alcaraz pózuje s trofejí na vyhlášení cen Laureus. | foto: AP

Tenistka Aryna Sabalenková pózuje s trofejí na vyhlášení cen Laureus.
Fotbalista Toni Kroos pózuje s trofejí za sportovní inspiraci na vyhlášení cen...
Akrobatická lyžařka Eileen Guová pózuje na vyhlášení cen Laureus.
Fotbalista Lamine Yamal pózuje s trofejí pro mladého sportovce na vyhlášení cen...
Sportovního Oscara, jak se anketě přezdívá, nejlepší sportovci loňského roku převzali na vyhlášení v Madridu. Hlavní kategorie ovládli tenisté: Španěl Carlos Alcaraz a Běloruska Aryna Sabalenková.

Osmnáctiletý nevidomý plavec Kratochvíl loni na mistrovství světa v Singapuru proměnil všech svých sedm startů v medaile včetně čtyř zlatých. Mezi handicapovanými sportovci ale uspěl v hlasování členů akademie jiný plavec Gabriel Araújo. Brazilský reprezentant na MS vyhrál tři disciplíny a stejně jako český paralympionik překonal jeden světový rekord.

Kratochvíl měl radost už ze samotné nominace. „Je to obrovské překvapení. Vůbec by mě nenapadlo, že se něco takového může podařit. Beru to jako fantastický úspěch pro celou Českou republiku,“ řekl pro facebook Českého paralympijského výboru Kratochvíl, majitel tří medailí z paralympijských her v Paříži 2024.

David Kratochvíl jako vítěz ankety Parasportovec roku.

V minulosti se z Čechů ucházely o sošku v hlavních kategoriích tenistka Kvitová za sezonu 2011 a lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká za olympijský rok 2018. Kvitová se v nominaci ocitla také v kategorii průlom roku, vyhrála tehdy Wimbledon, Turnaj mistryň, Fed Cup a byla druhá ve světovém žebříčku.

O sedm let později se o Oscara ucházela i Ledecká díky triumfům na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 v paralelním obřím slalomu na snowboardu a senzačně i na lyžích v super-G. Předloni byla mezi šesticí nominovaných za návrat roku další tenistka Vondroušová. Na vítěze nicméně český sport dál čeká.

Paraplavec Kratochvíl i Pogačar. Jací sportovci mohou získat cenu Laureus?

Sportovce na ceny Laureus nominují zástupci světových médií, vítěze poté vybírají členové Akademie Laureus. Alcaraz i Sabalenková zakončili minulý rok jako světové jedničky a shodně ovládli poslední grandslam US Open, dvaadvacetiletý Španěl také Roland Garros. V pondělí se stal nejmladším šampionem kategorie sportovec roku.

V ikonickém Paláci Cibeles převzali sošku za nejlepší tým fotbalisté Paris St. Germain, kteří loni vyhráli Ligu mistrů, domácí ligu, pohár i Superpohár, Superpohár UEFA a také Interkontinentální pohár FIFA. Za největší průlom si odnesl cenu britský šampion formule 1 Lando Norris a za návrat golfista Rory McIlroy ze Severního Irska.

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volné dny po náročné sezoně?

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volno po sezoně?

Od konce biatlonové sezony uplynul téměř měsíc a většina závodnic Světového poháru si po náročném programu dopřává zasloužené volno, než se znovu naplno pustí do přípravy na další ročník. Některé...

Shiffrinová se pochlubila novým kamarádem. Je jím krasobruslařská hvězda

Mikaela Shiffrinová se na sociálních sítích pochlubila novým přátelstvím s...

Mikaela Shiffrinová se s fanoušky na sociálních sítích podělila o nové přátelství. Americká lyžařská hvězda prostřednictvím Instagramu naznačila, že si našla blízkého kamaráda, a nejde o nikoho...

Nejdřív titul, pak WNBA, plánuje Čechová. Myšlenky už mi utíkají, přiznává

Emma Čechová hází trestný hod v zápase s Hradcem Králové.

Vybojovat s USK Praha co nejdříve mistrovský titul, odletět na přípravný kemp Minnesota Lynx a vybojovat si místo v zámořské WNBA. Takové plány má basketbalistka Emma Čechová. Jednadvacetiletá...

20. dubna 2026  22:56

Wolves s Krejčím sestupují z Premier League, West Hamu stačil k záchraně bod

Aktualizujeme
Tomáš Souček z West Hamu obehrává Tyricka Mitchella z Crystal Palace.

Definitivně stvrdili sestup Wolverhamptonu z anglické Premier League. Fotbalisté West Hamu si i s Tomášem Součkem v dohrávce 33. kola zajistili setrvání v nejvyšší soutěži remízou 0:0 na Crystal...

20. dubna 2026  22:54

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

20. dubna 2026  22:46

Kratochvílovi cena Laureus unikla. Hlavní kategorie ovládli Alcaraz a Sabalenková

Tenista Carlos Alcaraz pózuje s trofejí na vyhlášení cen Laureus.

Plavec David Kratochvíl světovou cenu Laureus v kategorii sportovec roku se zdravotním postižením nezískal. V šestičlenných výběrech byl čtvrtým Čechem v historii ankety, která se traduje od roku...

20. dubna 2026  22:03

USK vykročil za šestnáctým titulem v řadě. Žabiny se držely jen v první půli

Petra Malíková z USK Praha se pokouší projít přes brněnskou Petru Záplatovou.

Basketbalistky ZVVZ USK Praha deklasovaly v prvním ligovém finále doma Žabiny Brno 106:71 a vykročily za jubilejním dvacátým titulem v samostatné soutěži a šestnáctým za sebou. V sérii hrané na tři...

20. dubna 2026  20:43,  aktualizováno  21:22

Keňská dominance na Bostonském maratonu. Korir zaběhl traťový rekord

Keňský vytrvalec John Korir dobíhá do cíle Bostonského maratonu.

Keňský běžec John Korir obhájil prvenství v Bostonském maratonu v traťovém rekordu 2:01:52. Devětadvacetiletý vytrvalec vylepšil o minutu a 10 sekund výkon krajana Geoffreyho Mutaie z roku 2011. Ve...

20. dubna 2026  18:58,  aktualizováno  20:57

KOMENTÁŘ: Sestup Baníku by byl totálním fiaskem, ani pohár bídnou sezonu nespasí

Premium
Pohled do kotle Baníku při zápase se Slavií.

Je to už trochu ohrané téma. Zároveň čím dál víc fascinující. Jak může Baník, chlouba Ostravy, trnout, jestli se udrží ve fotbalové lize? V domácím poháru se sice bude v úterý proti Karviné rvát o...

20. dubna 2026

Zbrojovka se vrací do první ligy! Po remíze Artisu s Táborskem má o postupu jasno

Gólová radost Gjorgievskiho ze Zbrojovky v zápase s Artisem

Po třech letech se fotbalisté brněnské Zbrojovky vracejí do nejvyšší soutěže. Lídr druhé ligy má jistotu po pondělní dohrávce 24. kola a remíze 1:1 mezi třetím Artisem Brno a druhým Táborskem....

20. dubna 2026  19:02,  aktualizováno  19:37

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

20. dubna 2026  19:22

Vezmeš si mě? Děčínský bubeník při největším zápase NBL poklekl

Josef Bára žádal svoji partnerku o ruku přímo při zápase basketbalistů Děčína,...

Obvykle při utkání bubnuje, fandí a křičí, co mu plíce stačí, teď při nejsledovanějším zápase Národní basketbalové ligy chlap jako hora zjihl a oči se mu zaleskly dojetím. Josef Bára totiž o...

20. dubna 2026  18:40

Slavia se červená, je důvod k zneklidnění? Sparta i Plzeň měly titul i nejvíc vyloučení

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Tři červené karty v posledních dvou kolech, i kvůli nim pět bodů minus. Je ve fotbalové Slavii kvůli chatrné disciplíně důvod k zneklidnění? Šest vyloučení v sezoně je po Pardubicích druhé nejvyšší...

20. dubna 2026  17:45

Legendu střídá legenda. K rumunské reprezentaci se po čtvrtstoletí vrací Hagi

Gheorghe Hagi coby kouč Steauy v Praze, rok 2007.

K rumunské fotbalové reprezentaci se po 25 letech vrátil jako hlavní trenér bývalý legendární záložník Gheorghe Hagi. Nahradil zesnulého Mirceu Luceska, jenž na konci března zkolaboval před...

20. dubna 2026  17:32

