Kratochvílovi cena Laureus unikla. Hlavní kategorie ovládli Alcaraz a Sabalenková

Sportovního Oscara, jak se anketě přezdívá, nejlepší sportovci loňského roku převzali na vyhlášení v Madridu. Hlavní kategorie ovládli tenisté: Španěl Carlos Alcaraz a Běloruska Aryna Sabalenková.
Osmnáctiletý nevidomý plavec Kratochvíl loni na mistrovství světa v Singapuru proměnil všech svých sedm startů v medaile včetně čtyř zlatých. Mezi handicapovanými sportovci ale uspěl v hlasování členů akademie jiný plavec Gabriel Araújo. Brazilský reprezentant na MS vyhrál tři disciplíny a stejně jako český paralympionik překonal jeden světový rekord.
Kratochvíl měl radost už ze samotné nominace. „Je to obrovské překvapení. Vůbec by mě nenapadlo, že se něco takového může podařit. Beru to jako fantastický úspěch pro celou Českou republiku,“ řekl pro facebook Českého paralympijského výboru Kratochvíl, majitel tří medailí z paralympijských her v Paříži 2024.
V minulosti se z Čechů ucházely o sošku v hlavních kategoriích tenistka Kvitová za sezonu 2011 a lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká za olympijský rok 2018. Kvitová se v nominaci ocitla také v kategorii průlom roku, vyhrála tehdy Wimbledon, Turnaj mistryň, Fed Cup a byla druhá ve světovém žebříčku.
O sedm let později se o Oscara ucházela i Ledecká díky triumfům na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 v paralelním obřím slalomu na snowboardu a senzačně i na lyžích v super-G. Předloni byla mezi šesticí nominovaných za návrat roku další tenistka Vondroušová. Na vítěze nicméně český sport dál čeká.
Sportovce na ceny Laureus nominují zástupci světových médií, vítěze poté vybírají členové Akademie Laureus. Alcaraz i Sabalenková zakončili minulý rok jako světové jedničky a shodně ovládli poslední grandslam US Open, dvaadvacetiletý Španěl také Roland Garros. V pondělí se stal nejmladším šampionem kategorie sportovec roku.
V ikonickém Paláci Cibeles převzali sošku za nejlepší tým fotbalisté Paris St. Germain, kteří loni vyhráli Ligu mistrů, domácí ligu, pohár i Superpohár, Superpohár UEFA a také Interkontinentální pohár FIFA. Za největší průlom si odnesl cenu britský šampion formule 1 Lando Norris a za návrat golfista Rory McIlroy ze Severního Irska.