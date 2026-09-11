Nevidomý plavec Kratochvíl bere na ME už páté zlato, vylepšil vlastní světový rekord

Zatímco ve čtvrtek Kratochvíl vyhrál polohový závod na 200 metrů před svým nizozemským rivalem Rogierem Dorsmanem až po skvělém finiši, tentokrát soupeře deklasoval. Dorsman na něj na druhém místě ztratil téměř tři sekundy.
„Je to bomba. Závod byl od začátku super. Světový rekord je třešnička na dortu, protože jsme kvůli tomu strašně moc trénovali. Je strašná dřina, abychom se tak zlepšovali každým rokem, a jsem strašně rád, že se to daří a že se to teď povedlo takhle rychle,“ uvedl osmnáctiletý Kratochvíl v tiskové zprávě.
Paralympijský šampion z Paříže a pětinásobný mistr světa v minulých dnech vládl i na tratích 50 a 400 metrů volný způsob a 100 metrů motýlek. V sobotu ho čeká ještě start na 100 metrů znak.