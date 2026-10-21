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Kratochvíl o úspěších i výběru univerzity: V Brně mají učebnice pro nevidomé

Markéta Plšková
  14:53
David Kratochvíl

David Kratochvíl | foto:  Michal Sváček, MAFRA

David Kratochvíl
David Kratochvíl jako vítěz ankety Parasportovec roku.
David Kratochvíl přebírá ocenění na vyhlášení Sportovce roku 2025.
Nevidomý plavec David Kratochvíl přebral od prezidenta Petra Pavla medaili Za...
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Za dva dny oslaví 19. narozeniny. Stále je teprve na střední škole. Ale medailovou sbírku má obsáhlejší než většina jeho starších kolegů. David Kratochvíl letos na mistrovství Evropy v paraplavání ukořistil pět zlatých, jednu stříbrnou a k tomu ještě světový rekord. Ale víc než sport teď řeší jiné povinnosti. Ty školní, rád by se totiž dostal na univerzitu v Brně.

Nutno říct, že si pro další studentský rozvoj nevybral zrovna jednoduchý obor. Láká ho psychologie, příští rok tedy bude dělat přijímací zkoušky na Karlovu a Masarykovu univerzitu. „Ale radši bych chtěl do Brna. Mají tam učebnice pro nevidomé a jsou na to lépe přizpůsobení.“

Kromě tréninků a závodů tak více času věnuje i učení. „Řekl bych, že jsem dobrý student, jde mi to, jen nejsem úplně studijní typ, neležím v knížkách. Ale teď se na to soustředím víc.“

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Na gymnáziu v Tachově je aktuálně v maturitním ročníku a stěhování do nového města ho tak čeká už zanedlouho. Což pro každého vysokoškoláka, který kvůli studiu opustí rodné město, znamená nové výzvy.

Ve vašem případě to asi nebude jinak, že?
Přesně tak. Už trošku vyzvídám od kámošů, jak se orientují ve velkých městech. Já mám v plánu, že se naučím pár hlavních cest, z hlaváku na byt, do školy a na bazén. A pak už to bude na mně, ale většinou je to automatické. Taky mám takovou vysílačku, kterou si hledám, jaké přijíždí číslo tramvaje a kam zrovna jede. A Praha i Brno jsou pro nevidomé připravené docela dobře. Tachov je pořád malinké městečko, takže tam musím občas přebíhat silnici bez přechodu.

Těšíte se, že se osamostatníte?
Ano. Rodiče by chtěli jít do Brna se mnou, abychom ten rok před paralympiádou trénovali spolu. Ale já už bych se rád malinko ostřihl a byl sám.

Psychologie není úplně jednoduchý obor, už přemýšlíte, jak ho případně skloubit se sportem?
Doufám, že tam snad bude sportovní program a že budu mít úlevy, třeba nebudu muset na nějaké přednášky. A do bazénu budu muset chodit ráno a večer. Snad to budu zvládat, ale zatím si to neumím představit.

David Kratochvíl jako vítěz ankety Parasportovec roku.

Rodiče vám v bazénu dělají tapéry, kdo je vystřídá?
Zatím vůbec nevím. Nabízeli se mi dva lidi z Brna, které znám, že by odchodili nějaké tréninky, což by bylo super. Ale zatím je to hodně otevřené i tím, že ještě nevím, kam se dostanu.

Na paralympiádu do Los Angeles s vámi ale asi opět pojedou rodiče, že?
To je jasné. Já už to mám naplánované. Rád bych udělal zkoušky v květnu, abych měl na pořádné trénování s nimi tři měsíce. To je můj plán. Ale jak bude vypadat celý ten rok předtím, ještě vůbec netuším.

Na hry jste se kvalifikoval díky letošním výsledkům, už nad paralympiádou přemýšlíte?
Moc ne, jen maličko, přece jen je to až za necelé dva roky. Příští rok mě čeká ještě mistrovství světa v Mexiku. Ale samozřejmě musím přemýšlet, jak všechno naplánuju a udělám se školou, protože jestli se dostanu na vysokou, tak první rok si budu na všechno zvykat.

Ale plavání určitě nepodceníte.
To ne, plavání je droga. Samozřejmě mám období, kdy se mi nechce trénovat, ale pořád je to můj obrovský koníček, baví mě to. Stále se chci posouvat, vím, že je to pro mě dobré.

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Motivují vás i vaše velké úspěchy? Sbíráte jeden za druhým.
Ty úspěchy jsou mega, jsem za ně moc rád. Samozřejmě je to i větší tlak, třeba od veřejnosti, ale to mi tolik nevadí, nevnímám ho. Já se díky tomu těším na další závody i tréninky, protože jde vidět, že to, co děláme s panem trenérem, funguje.

V září jste na mistrovství Evropy v Turecku získal pět zlatých a jednu stříbrnou medaili, jak na šampionát vzpomínáte?
Cením si úplně celé Evropy, protože to byla docela jízda. Povedlo se prakticky všechno, co jsme chtěli. Sice jsme čekali možná trochu lepší časy na jeden nebo dva starty, ale jinak se povedlo úplně všechno. Největší radost mám samozřejmě z dvoustovky, protože jsem se posunul o dvě vteřiny a konečně jsem na hlavní disciplíně předplaval velkého soupeře Rogieho Dorsmana, což byl skvělý pocit.

O víkendu jste závodil na Českém poháru s plavci bez handicapu, jak se vám v Plzni líbilo?
Bylo to boží. Byly to moje první závody s plavci bez handicapu po dlouhé době, naposledy jsem s nimi plaval, když mi bylo asi deset. Takže na Českém poháru jsem byl poprvé. Atmosféra byla bombová. Teda když se plavou padesátky, tak je to jak na běžícím páse, oni ještě nedoplavali a já už byl na blocích a chystala se další rozplavba. Tak jsem radši plaval čtyřstovky. Ale chtěl bych se zkusit probojovat i na republikové mistrovství v krátkém bazénu.

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Pomáhá vám to i v přípravě na velké šampionáty?
Určitě. Rád bych takové závody plaval i v rámci tréninku, protože je to vždycky lepší. Víc mě to posouvá.

Jak vás vnímali soupeři?
Bylo to strašně fajn, poznal jsem hodně nových lidí. Teď často i se svým trenérem plavu v Ústí, kde už mě vzali mezi sebe. Kecali jsme, byla sranda, moc jsem si to užil.

V čem je pro vás největší rozdíl proti závodům handicapovaných?
Specifikum je, že tady mě zbrzdí úplně cokoliv. Když ztratím desetinku na tom, že narazím do dráhy, nepovede se obrátka nebo pomalu vystartuju, tak to hraje velkou roli. Takže se na to musím víc zaměřovat. Obrátky jsem sice teď dost vylepšil, ale v tom krátkém bazénu je to masakr. Ale může mě to zase jen posunout.

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