Podívali se na stromy a hned měli zvedačku. Jak Taschlerovi míří do špičky

V lednu jen těsně zaostali za nejlepší desítkou tanečních párů Evropy. V únoru si svým programem vyjeli šestnácté místo na olympiádě. A na březnovém světovém šampionátu uzavřeli sezonu třináctým místem.

Už během zimy si uvědomovali, že nadcházející olympijský cyklus je jejich šancí vyšvihnout se mezi světovou elitu. „Pole závodníků se pročistí a dostane šanci nová generace. Toho chceme využít a ozvat se, co nejhlasitěji to půjde,“ popisoval tehdy plány Taschler.

Přes léto proto změnili tréninkové strategie, aby se mohli výkonnostně posouvat rychleji. A společně se svými trenéry Mattem Zannim a Barborou Řezníčkovou sestavili tance, kterými si řekli o pozornost těch nejlepších.

„Přemýšleli jsme, co bychom mohli do choreografie přinést nového. Naši trenéři nám nechávají docela volnou ruku, můžeme si do tanců přidávat vlastní prvky,“ přibližuje tvůrčí proces třiadvacetiletý krasobruslař.

Rytmický tanec má pro tuto sezonu předepsaný latinskoamerický styl, což sourozencům vyhovuje.

„Latinskoamerické tance jsou nám velmi blízké, baví nás. Jsme rádi, že zvolené téma má v sobě energii. Už samotný rytmus nám předá dobrou náladu nebo nás probudí, když přijedeme v sedm ráno na trénink,“ pochvaluje si Taschlerová, která v prosinci oslaví jednadvacáté narozeniny.

Volný tanec oproti tomu pojali vážně. S myšlenkami na přírodu a změnu klimatu.

„Téma i hudbu jsme měli v hlavě už delší dobu. Pak se jen stačilo podívat ven z okna na stromy a hned jsme měli zvedačku. Představujeme i různé živly. V tomto ohledu to bylo hodně inspirativní,“ líčí.

nat_taschlerova Ready for the new season?❤️



#figureskating #czechgirl #icedance #brotherandsister #olympic #blondkiddo #explore oblíbit sdílet odpovědět uložit

Zrodil se tak program, který má v sobě mnoho originálních, náročných prvků. A kterým okouzlili publikum i své kolegy.

„Dostali jsme ohromné množství zpráv, všem se naše programy líbí. Cítí z nich emoce, a to je pro nás nejdůležitější,“ raduje se Taschler.

„Přišel za námi i Kevin Aymoz, že se mu moc líbila naše volná jízda,“ přihazuje Taschlerová pochvalu od třetího muže ze závodu v Espoo.

Setkání s tímto francouzským krasobruslařem je jeden z mnoha zážitků, který si sourozenci z elitních závodů odvážejí. „Seznámili jsme se se spoustou lidí i z ostatních kategorií, třeba s Iljou Malininem, který skáče čtverné axely. Za všemi výsledky a slávou jsou pořád normální lidé, skromní a upřímní.“

Atmosféra Grand Prix, kam se sjede vždy jen deset vybraných párů, je ale nijak nerozhodila. „Nic nás vyloženě nepřekvapilo. Závody probíhají na podobné bázi jako juniorské Grand Prix,“ říká Taschlerová.

„Mně to naopak přišlo hodně jiné,“ oponuje jí bratr. „Je to honosnější, na závody se dívá víc lidí a i v hledišti sedí mnohem víc fanoušků.“

Oba se pak shodují na nejpodstatnějším zážitku: „Bylo úžasné vidět se s ostatními bruslaři, kteří jsou na vrcholu už několik let, a nabírat od nich zkušenosti. Jsme vděční, že můžeme být mezi takovými lidmi.“

fsphoto_syo Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER



GP Espoo 2022

Free Dance



#natalietaschlerova

#filiptaschler

#gpfigure oblíbit sdílet odpovědět uložit

Svým výkonem v Espoo si vylepšili osobní maximum ze 172,39 bodů, které získali v lednu na evropském šampionátu, na 186,39 bodů. A také si posilnili sebevědomí, když se jim oba tance povedly bez jakéhokoliv zaváhání.

Nyní je čeká vánoční pauza bez velkých mezinárodních závodů, než se znovu utkají s nejlepšími na lednovém mistrovství Evropy, kam se sjedou účastníci z různých podzimních Grand Prix.

To znamená jediné: o poznání větší konkurence. Jejich bodový zisk z Finska by jim v minulé sezoně stačil k sedmému místu na Evropě a desátému na světovém šampionátu.

„Máme v hlavě vyšší čísla,“ neskrývají však své bodové ambice. „Víme o rezervách v úrovních. Například nám nevzali zvedačku, což prý byla choreografická chyba. Takže to musíme ještě změnit, abychom zbytečně neztráceli body.“

Jejich cílevědomost je znát v každé větě: „Plníme si, co jsme si nastavili. Oba makáme, máme chemii a posouváme se. A nejlepší je, že máme stále spoustu nedostatků, které můžeme zlepšit,“ říkají s nadšením.

„Kolem nás je spoustu párů, které čekají na svojí chvíli stejně jako my. Uvidíme, co přijde dál.“

K potvrzení jejich místa mezi nejlepší evropskou desítkou zbývá už jen krok.