Chceme, aby diváci čtyři minuty na nic nemysleli. Mrázkovi a jejich další výzva

Když před touto sezonou mluvili o svém rytmickém tanci, vyprávěli, jak chtěli tančit na hudbu Elvise Presleyho, ale trenér Matteo Zanni jim nakonec vybral melodie ze 70. let. Přestože na první dobrou to nebyl jejich šálek čaje, byli odhodlaní dát do programu maximum.

„Ale na kemp do České Lípy se přijeli podívat rozhodčí a říkali, že vlastně nic moc. Matteo pak zkoušel nějaké části měnit, až nakonec řekl: A co kdybychom zkusili Beatles?“ líčí události letní přípravy Mrázková. „Byli jsme nadšení, protože něco takového jsme chtěli od začátku.“

Už tak začali s přípravou na novou sezonu později, protože Mrázek léčil přetížené vazy v koleni. A teď ještě museli v půlce léta stavět rytmický tanec od znovu. Změna doprovodu ale sourozencům prospěla. „Dělali jsme kraťas dost narychlo, ale lezly z toho super věci, které jsou zároveň dost těžké. Myslím, že se nakonec hodně povedl, moc nás baví a podle mě má i velký potenciál,“ říká Mrázek.

Rozpustilý tanec, během kterého sourozenci posílají do publika vzdušné polibky a metají na ledě hvězdy, stojí v ostrém kontrastu s tím volným, který je naopak jemný a lyrický. Po Labutím jezeru, které ztvárňovali předešlou sezonu, je tanec bez jasného tématu pro Mrázkovi velkou výzvou.

„Balet je zkrátka balet a Muže se železnou maskou, na kterého jsme jezdili v juniorech, nás všichni nechali jezdit tak, jak nám bylo pohodlné. Řekla bych, že nám docela jdou ostré pohyby, ale tentokrát musíme být spíš vláční a vše by mělo být plynulé. Pro mě je to zatím nejtěžší tanec, co se předvedení týče,“ popisuje Mrázková.

„Hodně řešíme vnímání těla a jeho výraz – a ani ne obličeje, ale třeba nohy. Například: zní rychlá hudba, mají být tedy nohy ostré, nebo spíš jemné? To je pro nás těžké. Ale vybrali jsme si to právě kvůli tomu, abychom se v tom zlepšili,“ doplňuje bratr.

Poprvé nezobrazují žádný zřetelný příběh nebo motivy, i to je pro ně nové. Sami pro sebe si příběh tance vytvořili, s jeho sdílením jsou ale opatrní. „Je to podobné, jako když čtete knížku. Taky je občas lepší to, jak ji chápete vy, než když přijde autor a přesně popíše, jak všechno myslel. Tak bych popsal i náš volný tanec. Budeme rádi, když si v tom každý najde něco svého,“ vysvětluje Mrázek.

Výrazným prvkem volného tance Mrázkových je stojka přímo na mantinelu rozhodčích.

Rozhodčí v něm zatím vidí technicky náročný program, který na francouzské Grand Prix ocenili jako třetí nejlepší. I aktuální mistři Evropy, Italové Guignardová s Fabbrim, a evropští bronzoví medailisté, Litevci Reedová s Ambrulevičiusem, skončili v hodnocení volných tanců až za mladými Čechy.

Díky tomu se Mrázkovi vyšvihli ze sedmého na páté místo, pouhé dva body za čtvrtou příčkou. A sourozenci přesně vědí, kde o ty rozhodující dva body přišli.

„Musíme se zaměřit na to, abychom konečně zajeli normální kraťas,“ povzdechne si Mrázek. Rytmický tanec stál totiž Mrázkovi lepší umístění jak před čtrnácti dny na Americké brusli, tak i nyní ve Francii.

V texaském Allenu byl problém s chybným zapsáním prvků na straně technického panelu. „Počítali nám spojovací prvek jako choreografickou krokovku, a tu nám pak nezapočítali vůbec,“ vrací se k americkému závodu Mrázková. „Rozhodčí pak na to nereagovali dobrými známkami, protože ten spojovací prvek trvá asi jen pět sekund a samozřejmě vůbec nesplňuje nároky krokovky,“ dodává Mrázek.

Twizzly v rytmickém tanci sourozenců Mrázkových

Přišli tím minimálně o dva body, které by jim po volných tancích zajistily alespoň páté místo. Ve Francii ztratili dva body zase u povinných kroků v rytmickém tanci a ve volném tanci dostali bodovou srážku kvůli překročení času. Navíc jim utekly úrovně obtížnosti ve zvedačkách a twizzlech.

Kdyby si na to vše dali pozor, mohli mít nejen třetí nejlepší volný tanec, ale také třetí příčku celkově. I proto přiznávají: „Jsme spokojení, ale stačilo hodně málo, aby byl výsledek ještě mnohem lepší.“

Přesto nemůžou hodnotit svou druhou sezonu Grand Prix negativně. V té předchozí skončili osmí a sedmí, letos šestí a pátí. Vytvořili si sezonní maximum, které je pět bodů vzdálené od toho životního, a navíc uhájili pozice v souboji juniorských mistrů světa.

Na obou závodech Grand Prix se totiž potkali s těmi aktuálními – Američany Leah Nesetovou a Artemem Markelovem. „Myslím, že to tak pořadatelé udělali naschvál, protože to je zajímavé srovnání,“ dumá nad rozdělením pozvánek Mrázek.

Efektní choreografický prvek zařadili sourozenci Mrázkovi do svého tance už loni, tentokrát má ale jiné vyznění.

Zatímco v Americe se před Mrázkovi Američané o čtyři setiny bodu dostali, nyní ve Francii museli zpracovat jasný direkt od Čechů v podobě téměř sedmibodového rozdílu.

„Byl jsem zklamaný, že šli na Americké brusli před nás. Ale teď to bylo podle bodů celkem jasné, takže jsem rád, že jsme jim to trochu vrátili,“ připouští. „Nebudeme lhát – jasně, že je chceme porazit. Ale nějak zvlášť jinak oproti ostatním párům je nevnímáme,“ přidává se sestra.

Za čtrnáct dní čeká sourozence menší závod v Estonsku, pak chvíle volna, a potom už příprava na mistrovství republiky a lednový světový šampionát. Za tu dobu chtějí zavést drobné změny do programů, aby už zbytečně neztráceli body tak jako ve Francii.

„V rytmickém tanci budeme měnit nájezd do twizzlů, protože ten současný nám neuznávají jako dost těžký. Ve volné nám strhli bod za čas, to je taková blbá chyba, naštěstí se celkem snadno opraví. A ne všechny zvedačky jsme měli na úroveň čtyři, což je škoda, ale my si je většinou musíme zažít, nikdy nám nejdou rovnou,“ vypočítává Mrázek.

Kromě konkrétních změn ale plánují především znovu posunout úroveň procítění svého volného tance – ten nejobtížnější úkol, který si pro tuto sezonu zadali.

„Jak říká naše trenérka baletu, aby ty čtyři minuty naší jízdy divák vůbec na nic nemyslel a jenom si ten tanec užíval,“ přibližuje stanovenou metu Mrázková.