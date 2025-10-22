Jsme nejlepší kámošky, které spolu jezdí. Mladé Finky startují revoluci krasobruslení

Alžběta Marešová
  16:40
Emmu Aaltovou na stránkách Mezinárodní krasobruslařské unie najdete, ale bez jakékoliv informace. A Millie Collingová je zatím úplně mimo hledáček ISU. Přesto tyto mladičké Finky možná právě v těchto měsících startují revoluci ve svém sportu. Jako první stejnopohlavní pár v tancích na ledě.
Fotogalerie

Emma Aaltová (vpravo) a Millie Collingová při jejich volném tanci. | foto: Instagramový profil Emma Aalto & Millie Colling

Devatenáctiletá Aaltová dřív soutěžila v tancích s chlapcem, ale po nucené pauze kvůli zranění měla se sháněním nového partnera problém. Začala proto závodit v sólové kategorii tanců, kde se potkala se stejně starou Collingovou.

Rychle se z nich staly nejlepší kamarádky, které snily o možnosti společného bruslení. Ale nebyla to jen čirá fantazie.

Kanadský krasobruslařský svaz v roce 2022 změnil svá pravidla, takže už v nich nepoužívá při párových disciplínách označení „žena“ a „muž“ ale „bruslař A“ a „bruslař B“.

Loni pak představila olympijská šampionka Gabriella Papadakisová unikátní tanec, který vytvořila společně s další olympijskou medailistkou Maddson Hubbellovou. Sice ho předvádí pouze na exhibicích, ukázaly však, jak může tanec dvou žen vypadat.

A tak se pro skok do neznáma rozhodly i Finky.

„Jsme prostě nejlepší kámošky, které spolu chtějí bruslit,“ vysvětlovaly. „Stačila chvíle, abychom se na sebe na ledě napojily, hned nám to začalo klapat.“

Souhlasíte s povolením stejnopohlavních párů v krasobruslení?

celkem hlasů: 242

Aby ale měla jejich práce nějaký smysl, podaly žádost k finskému svazu. S ním pak řešil formality jejich trenér Neil Brown. „Legislativní komise reagovala na náš podnět velmi pozitivně. Řekli mi, že by krasobruslení mělo reflektovat to, jak se mění společnost.“

Na začátku letošního roku tak přijalo Finsko změnu pravidel, podle které na domácích závodech smějí startovat stejnopohlavní páry a Aaltová s Collingovou se mohly pustit do práce.

Aaltová s Collingovou trénují zvedačky:

em.n.m.icedance

These fails were honestly so hard to find since our lifts are usually perfect on the first try‍♀️

No but really lifts are the scariest element but there’s so much laughing involved. And I swear we even succeed sometimes !! Lifts are so much fun

#figureskating #figureskater #icedance #figureskate #finland #icedanceteam #iceskating #godhashtagsareweird

26. června 2025 v 18:29


„Když za mnou holky poprvé přišly, říkaly, že se chtějí oprostit od konceptu vedoucího muže a ženy, která následuje jeho kroky. Rozuměl jsem tomu a ze společenského hlediska mi to přijde skvělé, ale vysvětlil jsem jim, že v tanci platí určitá mechanika pohybu a že v něm vždy někdo vede a někdo je veden. A ty role musí být jasně dané, jinak by nemohly předvést dané prvky správně,“ líčil Brown pro web AnythingGOE.

Dívky se proto rozhodly, že vedoucí úlohu převezme Aaltová, jednak proto, že má s párovým bruslením více zkušeností a také proto, že se stavbou těla víc hodí na zvedání partnerky. „Na začátku to bylo trochu nepříjemné. Trenéři mě sice neoslovovali jako muže, ale občas se mnou jako s mužem jednali. Ale teď už se to neděje,“ popisovala začátky Aaltová.

Millie Collingová (vlevo) a Emma Aaltová při jejich rytmickém tanci.

„Nechtěli jsme, aby měla Emma mužskou roli jen proto, že dělá zvedačky. Naši choreografové proto měnili některá držení a snažili se vyzdvihnout také Emmu,“ ocenila Collingová.

„Na začátku jsem myslím trochu bojoval s tím, jak mám ke stejnopohlavnímu páru přistoupit jako trenér. Od malička jsem žil v tom, že muž vede a je ten rytíř, který se stará o svou partnerku. A myslím, že to je na krasobruslení krásné. Ale samozřejmě s tím, jak se mění svět, by se měl měnit i sport. A podle mě lze najít krásný vztah na ledě i u stejnopohlavních párů,“ přiznal nutnost adaptace Brown.

„Každý pár má jiné silné a slabé stránky a podle toho má postavené jízdy. Každá dvojice je jedinečná a my jsme jen další jedinečná dvojice,“ přidala svůj pohled Aaltová.

Tanec Papadakisové s Hubbellovou, který byl pro Finky inspirací:

gabriellapapadakis

Excerpts from our last training session. See you soon @splashmadison

Video by @alainwong

#icedance #figureskating #women #training #montreal

14. ledna 2025 v 6:00


Druhý říjnový víkend absolvovaly svou první společnou soutěž – finskou kvalifikaci na národní šampionát. Paradoxně, na samotném šampionátu jim současná pravidla nejspíš závodit nedovolí.

To jim však zážitek z helsinského závodu nepřekazilo. „Shodly jsme se, že tak moc jsme si soutěž ještě v životě neužily,“ sdílely na svém Instagramu. „Jsme tak vděčné za všechnu podporu, kterou jsme dostaly od ostatních závodníků i publika.“

Z prvního startu byl historický zápis. Co přijde dál? Cizeron navazuje, kde skončil

Pohled do výsledků prozradí, že skončily třetí z pěti párů. Za vítězi sice zaostaly o parník, ale třeba v technice se téměř vyrovnaly druhému páru – až na obtížnost zvedaček, tu mají zatím na té nejnižší úrovni.

Možná se to děje velmi pomalu, ale už jen zápis výsledků, ve kterém u Collingové s Aaltovou nahradilo klasické označení „W“ a „M“ prostě „A“ a „B“, naznačuje, že i tak rigidní sport jako krasobruslení se začíná adaptovat na 21. století.

Emma Aaltová (vlevo) a Millie Collingová při jejich volném tanci.

„Tance na ledě jsou tak těžké. Spousta holek by je chtěla dělat, ale momentálně je asi tak tři sta holek na jednoho partnera. Takže vytvořit pár je vážně těžké. Neustále narážíte na problém peněz, školy, geografické vzdálenosti… Takže když mi Millie a Emma řekly: Už nás nebaví čekat na kluky! naprosto jsem jim rozuměl,“ vysvětloval Brown.

„Jeden trenér mi říkal, že to nepovažuje za dobrý nápad, protože kdyby se stejným způsobem dal dohromady klučičí pár, zbyde na klasické dvojice ještě méně partnerů. A je fakt, že bychom byli hloupí, kdybychom s něčím takovým nepočítali. Když dovolíme, aby spolu jezdily ženy, musíme to dovolit i mužům.“

Finský svaz nicméně aspoň v této chvíli podobné obavy nesdílí. „Tato změna pravidel zajistí, aby mělo možnost zapojit se do tanců na ledě mnohem více bruslařů. Našim cílem je vytvořit krasobruslení otevřené pro všechny a rozvolnění pravidel ohledně pohlaví je na této cestě přirozeným krokem,“ vyjádřila se sportovní ředitelka svazu Laura Tykkylainenová a dodala: „Ocenili bychom, kdyby ISU podnikla kroky stejným směrem.“

Seberu vám fotbal i olympiádu, hrozí Trump městům. Nemá na to právo

K něčemu takovému se však ISU alespoň v nejbližší době nechystá. Podle bývalé závodnice a dnes členky technické komise ISU Kaitlyn Weaverové podobné změny mimo jiné komplikuje aktuální politické klima, včetně znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem.

„Obávám se, že se svět stává stále konzervativnějším. A mou hlavní prioritou je bezpečné prostředí pro sportovce,“ vysvětlila agentuře Reuters.

