Valesiová s Bidařem v krátkém programu zaváhali u odhozeného trojitého salchowu, po němž partnerka s vypětím všech sil odvrátila pád. Získali 59,77 bodu, což bylo o 67 setin méně než v Kanadě.
Čtvrtou příčku budou v sobotních volných jízdách hájit zejména před Američany Chelsea Liuovou a Ryanem Bedardem, kteří na ně ztrácejí jen sedm setin bodu. K medaili mají čeští reprezentanti daleko, před nimi je více než sedmibodová propast.
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Sportovní dvojice Valesiová s Bidařem obsadila čtvrté místo na Kanadské brusli
Jednoznačně nejlepší krátký program předvedli úřadující světoví šampioni z Prahy Haseová a Volodin. Suverénně zvládli všechny skoky, zlepšili si sezonní maximum na 75,21 bodu a vedou o 5,43 bodu před domácí dvojicí Juna Nagaokaová, Sumitada Moriguči. Němečtí reprezentanti tak mají blízko ke druhému vítězství v letošní Grand Prix po triumfu na Americké brusli.
Volné jízdy sportovních dvojic začnou v sobotu v 6:00 SEČ.
NHK Trophy
závod seriálu Grand Prix v krasobruslení v Tokiu:
Sportovní dvojice - po krátkém programu: 1. Haseová, Volodin (Něm.) 75,21, 2. Nagaokaová, Moriguči (Jap.) 69,78, 3. Akopovová, Rachmanin (Arm.) 66,95, 4. Valesiová, Bidař (ČR) 59,77