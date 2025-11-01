Zlato pod pěti kruhy před domácím publikem v únoru 2022 pro ně bylo pohádkovým vyvrcholením dlouhé kariéry, ve které si užili mnoho slávy, ale i bolesti a zklamání.
V roce 2010 se stali juniorskými mistry světa, v letech 2017 a 2019 pak slavili tituly i mezi elitou. A možná by jich získali ještě víc, kdyby mezitím nemuseli řešit operaci obou chodidel partnerky, následně ještě únavovou zlomeninu nohy a nakonec operaci Chanova kyčelního kloubu.
To vše ale bylo na olympiádě v Pekingu zapomenuto, když se po bitvě o setiny bodů s ruským párem Tarasovová, Morozov stali šampiony. Zlato s pěti kruhy bylo to poslední, co jim ve sbírce úspěchů chybělo. Už ani neodcestovali na březnové mistrovství světa do Montpellieru.
Všichni předpokládali, že zlatým olympijským závodem svou bohatou kariéru uzavřeli. Suej si dodělala magisterský titul a vrhla se do doktorského studia, Chan začal učit krasobruslení na univerzitě Čching-chua.
A čínské sportovní dvojice od jejich odchodu chřadly.
Na mistrovství světa v roce 2023 skončil pár Čang S’-jang a Jang Jung-čchao až sedmnáctý, loni byli Pcheng Čcheng a Wang Lej šestnáctí a letos se žádná čínská dvojice na světový šampionát ani nedostala. Hrozila situace, že by země posledních vítězů neměla na olympiádě žádné zastoupení.
Suej se proto rozhodla tři roky od posledního závodu znovu vrátit k tréninku.
„Čínské krasobruslení čelí těžké zkoušce v kvalifikaci na hry do Milána, takže jako zkušený sportovec chci být mentorem pro ostatní. Doufám, že dokážu vést mladou generaci k zářné budoucnosti, především ve sportovních dvojicích,“ říkala v lednu pro oficiální olympijský web. „Dokud mě bude země potřebovat, budu Suej Wej-ťin – sportovkyně.“
Nejprve začala jezdit s jiným partnerem, protože Chan v roce 2023 oficiálně ukončil kariéru a kromě vyučujícího na univerzitě se stal také zástupcem sportovců v technické komisi Mezinárodní bruslařské unie. V květnu mu to ale nedalo a vrátil se k Suej.
„Po tréninku chodím ještě učit na univerzitu,“ popisoval.
Kromě skloubení bruslení s prací řešil na začátku comebacku mnohem přízemnější věc: musel rychle shodit 10 kilogramů, které mimo led nabral. Navíc si hned první den při rozcvičce poranil ruku.
„Po třech letech bez tréninku se mé tělo změnilo. Musel jsem se znovu naučit to, jak reaguje,“ vyprávěl. „Zranění z rozcvičky se ještě úplně nezahojilo. První týdny jsem nedokázal dělat zvedačky bez pomoci. Bylo to pokořující, ale motivační. Bolest už znám, mnohem větší výzvou je pro nás čas.“
A toho mají skutečně málo. Mezi jejich prvními květnovými tréninky a olympijským závodem je pouhých devět měsíců.
Protože Čína má pro sportovní dvojice pouze jediné účastnické místo, které vyjeli Pcheng s Wangem na zářijové dodatečné kvalifikaci, byla navíc pro šampiony z Pekingu zásadní už čínská Grand Prix, kterou absolvovali minulý víkend.
Neslavili sice tak velkolepý návrat jako týden před nimi v tancích na ledě Guillaume Cizeron, třetí místo však bylo vzhledem k okolnostem téměř nad očekávání. „V závodě to bylo teprve počtvrté, co jsme absolvovali naši volnou jízdu v celku, takže už to je velký úspěch,“ hodnotil Chan. „Nejsem spokojená s tím, jak jsme dnes jeli,“ oponovala mu Suej.
Pravdu měli oba. Na rozdíl od krátkého programu se ve volné jízdě vyhnuli pádu, přesto jejich sekvence skoků nebyla ideální a hlavně přišlo zaváhání uprostřed jízdy při zvedačce, kdy Chan dostal Suej bezpečně nad hlavu jen s velkými obtížemi.
Rozhodně se však nejednalo o žádnou ostudu a jak krátký program na kytarovou verzi árie z Carmen, tak lyrická volná jízda podle filmu Tapisérie země legend jsou hodny současných olympijských šampionů.
Zda ale dostanou možnost své zlato obhajovat, se teprve ukáže. O čínském páru pro olympiádu rozhodne až součet výsledků z čínské Grand Prix a prosincového národního šampionátu.
Na Grand Prix se před Pcheng s Wangem dostali Suej a Chan s přehledem, jestli to však zopakují i na domácím závodě v prosinci, není vzhledem k jejich náchylnosti ke zranění vůbec jisté.
„Přála bych si, abychom se mohli vrátit dřív. Ještě před měsícem jsme nedělali žádné párové prvky. Udělali jsme velký pokrok, ale každý den jsme pod obrovským mentálním tlakem,“ připustila Suej.
Pokud by bláznivý boj s časem zvládli, můžou v Miláně usilovat o to být prvním párem od roku 1980, který obhájil olympijské zlato ve sportovních dvojicích. Tehdy se to podařilo Sovětům Rodninové se Zajcevem.
„U snídaně jsem potkal Charlieho Whitea (olympijský vítěz v tancích na ledě z roku 2014) a ten mi říkal, abych si teď závodění už jen užíval a jezdil kvůli té vášni. Ale upřímně, doufám, že stále můžeme získat medaile jako dřív. Snad se mi podaří změnit mentální nastavení a naučím se závody jednoduše užívat. Protože už jsme vyhráli vše, co je možné,“ rozpovídal se o víkendu Chan.
„Není sportovec, který by nechtěl vyhrát. Rozhodně míříme na olympiádě za zlatem,“ shrnula myšlenky svého partnera Suej.
Krátký program Suej a Chana na čínské Grand Prix:
„Je poctou sdílet pódium s takovými legendami,“ prohlásil na adresu Suej s Chanem italský párovkář Niccolo Macii, který si se Sarou Contiovou dobruslil na čínské Grand Prix pro stříbro.
Jako bronzový pár posledního mistrovství světa patří k medailovým favoritům z Milána, stejně jako Kanaďané Stellatová-Dudeková s Deschampsem a Němci Haseová s Volodinem, kteří změří síly tento víkend na Kanadské brusli.
Nikdo z nich se s Číňany na té nejvyšší úrovni nesetkal. Contiová a Macii byli v době pekingské olympiády až třetím italským párem, Haseová bruslila ve druhé světové desítce s předešlým partnerem a Kanaďané teprve absolvovali své první mezinárodní závody.
Pouze aktuální mistři světa Miuraová s Kiharou z Japonska vědí, jak těžké je Číňany v jejich vrcholné formě porazit. Pokud nedojde k žádnému překvapení, měly by se všechny páry setkat na prosincovém finále Grand Prix v Japonsku.
Tam bude opět jasnější, jak reálné ambice Číňanů na další zlato jsou.