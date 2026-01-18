Taschlerová: Je to letos nabombené, za top 10 jsme vděčni. Pak se jí zatočila hlava

Tehdy byli rozčarovaní, že je chyba v rytmickém tanci připravila o šanci na ještě lepší umístění.
Zato letos?
Měli pocit: vydali jsme ze sebe v obou částech soutěže maximum.
„Trenéři jsou spokojení, my jsme spokojení,“ bilancovala Natálie. „První velký závod nám dal hodně motivace do těch dvou ještě důležitějších, které letos teprve přijdou. Byla to dobrá generálka.“
|
Reshtenko získal na ME senzační bronz, Taschlerovi opět nechybí v elitní desítce
„Jo, je to další odrazový můstek k olympiádě,“ tvrdil Filip. „Hlavně jsme chtěli zajet naše programy tak, jak je máme natrénované. Nebyl to v našem podání úplně čistý tlak na umístění.“
Sport je občas „up and down“, jak připomínal už v rozhovoru s moderátorem na ploše.
„Ale je to pořád jen sport, rodina je nejdůležitější,“ dodala sestra.
I takový přístup jim psychicky pomáhá. Stále jsou mladí, pryč jsou však léta, kdy rok co rok stoupali pořadím. Teď se musí drsně prát o své místo na slunci.
„Za první desítku jsme rozhodně vděčni,“ usoudila Natálie. „Už po krátkém programu jsme se s ostatními bavili, že se na Evropě stalo poprvé, aby v něm bylo na top 10 potřeba 75 bodů a výš. Letošní sezona je nabombená a každý pár skvěle připravený. Navíc někteří lidé se i vrátili.“
Především francouzská legenda jménem Guillaume Cizeron, jenž s novou partnerkou Laurence Fournierovou-Beaudryovou, dosáhl po čtyřleté odmlce na už své šesté evropské zlato.
Španělští reprezentanti Olivia Smartová a Tim Dieck si pro změnu dopřáli pauzu v letech 2023 a 2024, načež na loňském šampionátu skončili pátí.
Letos se jim nepovedl rytmický tanec, po kterém byli desátí až za průběžně devátým českým párem, ačkoliv i na základě předchozích výsledků sezony aspirovali mnohem výš.
Volný tanec Smartové s Dieckem už byl v sobotu prvotřídní. Zatímco rozhodčí oznamovali, kolik bodů za něj dostali, Taschlerovi se na ledu chystali na vlastní vystoupení - a zacpávali si uši, aby se nenechali jakkoliv rozhodit oznamovanými známkami soupeřů. „Tak to děláme pokaždé,“ říkal Filip.
|
Taschlerovi předvedli výborný rytmický tanec, na mistrovství Evropy jsou devátí
Po volném tanci za Španěly o jedno místo sestoupili a nepodařil se jim ani útok na průběžně osmé Francouze Demongeotovou a Merciera, za těmi zaostali o 2,15 bodu.
Na počítači si našli, kde potřebné body nechali.
„Rozhodčí nám ubrali jeden level v každé ze zvedaček, což dělá 4 až 6 bodů, které nám teď chybí,“ vypočítávala Natálie. Filip dodával: „Škoda jich. Máme to s pravidly kolikrát na hraně, ještě musíme ty naše různé triky poladit, protože na tak velkých závodech v nich nemůžeme ztrácet. Zajdeme se rozhodčích zeptat, co se jim přesně nelíbilo.“
Kreace při zvedačkách, které ve svých vystoupeních na hudbu z filmu Matrix předvádějí, rozhodně nejsou tuctové. Experimentují, snaží se zaujmout. Diváky i sudí.
„Máme tam natolik neobvyklé elementy, že si na ně i rozhodčí musí zvyknout. Ale moc jsme si tu jízdu společně užili. A propojení s diváky zase bylo skvělé,“ ujistil Filip.
Natálie se zasmála: „Čekali bychom, že body ztratíme někde jinde a ne právě ve zvedačkách, které máme nacvičené a jsou fajn. Je vtipné, že v těžších prvcích jsme se tu posunuli nahoru a za zvedačky nám naopak body strhli.“
„To spravíme,“ uklidňoval ji Filip.
Ještě chvíli se pak sám zpovídal zahraničním novinářům.
Sestra naopak přímo v mixzóně zčistajasna usedla na zem a hlásila: „Trochu se mi točí hlava.“ Jako by měla mžitky před očima. Lékařka české výpravy jí rychle podávala cukr, aby se vzpamatovala.
„Co se děje?“ ptal se po chvíli Filip, když zpozoroval sedící sestru.
„Jeli jste až moc rychle a tohle jsou ty konce,“ kdosi z přihlížejících nadhodil.
Opravdu dali do závodu vše.