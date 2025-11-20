Mrázkovi dál srovnávají s mistry světa. Kontroverzního prvku se ale museli zbavit

Alžběta Marešová
  17:46
Mají za sebou už třetí sezonu krasobruslařské Grand Prix a nejspíš tu s nejvíce smíšenými pocity. Zatímco při té první se sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi rozkoukávali a při té druhé je mohl těšit výsledkový progres, od té letošní očekávali minimálně potvrzení dobytých pozic. Nakonec se to ale českým tanečníkům na ledě povedlo jen z půlky. A vědí, že příliš času na změny v olympijské zimě nemají.
Choreografický prvek volného tance Kateřiny a Daniela Mrázkových.

Choreografický prvek volného tance Kateřiny a Daniela Mrázkových. | foto: AP

Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi na Kanadské brusli.
Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi na Kanadské brusli.
Kateřina a Daniel Mrázkovi v úvodu svého volného tance na Americké brusli.
Kateřina a Daniel Mrázkovi ve volném tanci na Americké brusli
27 fotografií

Trošku to vypadá, že jim jsou Spojené státy souzené. Ale moc je to netěší. Letos jeli Americkou brusli už potřetí, zatím však nikdy neodjížděli ze závodu zvlášť nadšení.

„Když jsem v létě zjistila, že jedeme Ameriku znova, říkala jsem si: Proč? Já už nechci!“ vypráví s lehkou nadsázkou Kateřina. „Byla bych mnohem radši třeba za Japonsko.“

Pozvánka na tamní Grand Prix se jim však zatím vyhýbá. Letos jim k Americké brusli přibyla i ta Kanadská. Sourozenci tak strávili za oceánem tři týdny, aby si ušetřili cestování do Evropy, když oba závody dělilo jen čtrnáct dní.

„Strávili jsme těch deset dní mezi závody v Detroitu, vlastně spíš v Novi, to je takové jeho předměstí. Ale neměli jsme auto a v Americe se nikde pěšky dojít nedá, takže jsme se úplně kulturně nevzdělávali,“ popisuje Kateřina.

POHLED: Folklor nenávisti. Když slova z gauče doženou sportovkyně k anorexii

Dny v Michiganu vyplnili tréninkem, za celou dobu měli jediný volný den. Stihli prozkoumat alespoň okolí zimního stadionu a apartmánu, kde bydleli.

„Ve Státech se vždycky chodím podívat do obchodů. Jsou mnohem větší než ty české a taky mi přijde, že tam stejně nic jiného nemají. Vedle ubytování jsme měli ještě fastfoody, tak jsme se zašli podívat i tam. Přišlo mi, že i vůně jiná. Třeba v McDonalds to vyloženě smrdělo,“ líčí Daniel.

Kateřina a Daniel Mrázkovi u svého domovského ledu v italské Egni.

Kulturní šoky však byly až druhotné. Při pobytu v Detroitu museli především upravovat choreografický skluz ve volném tanci, který je na začátku listopadu v Kanadě málem stál páté místo.

Podle technického panelu totiž nesplnili požadavky v pravidlech, nedostali za něj proto žádné body a ještě přišla srážka za „pád“.

Následné rozhodnutí jim tak nedělalo větší obtíž: prvek musí úplně změnit.

„Snažili jsme se ho přizpůsobit pravidlům poslední tři měsíce,“ vysvětluje radikální krok Daniel.

Mezi palmami a horami. Jak Mrázkovi pilují tance, kterými chtějí ohromit Prahu

„Už na Lombardia Trophy nám ho nechtěli uznat, nakonec to přišlo v Kanadě. Nedodrželi jsme časový limit, aby byl podle pravidel správně. Ale i kdybychom ho dodrželi, tak s ním měli rozhodčí další problém, který je moc komplikovaný na vysvětlení,“ mávne rukou sestra.

„Byl pro nás prostě příliš komplikovaný na to, abychom ho předvedli správně, jestli je to vůbec možné… Proto jsme ho změnili.“

Místo impozantní figury, kdy s Kateřinou smýkal bratr po ledě, tak v Lake Placid o uplynulém víkendu předvedli o poznání strožejší skluz se záklonem hlavy. Jestli je to konečná podoba choreografického prvku, zatím sourozenci neví.

Originální choreografický prvek ve volném tanci sourozenců Mrázkových.
Kateřina a Daniel Mrázkovi ve volném tanci na Americké brusli

PŘED A PO. Vlevo je původní choreografický skluz na Kanadské brusli, vpravo už upravený v Lake Placid.

„Možná ho jen upravíme, možná vymyslíme něco úplně jiného. Chtěli jsme mít element, který vypadá aspoň trošku normálně. Ale není to nic světoborného,“ uvědomují si.

Přestože eliminovali problematický prvek, nízkému hodnocení se na Americké brusli stejně nevyhnuli. A tentokrát přišel i propad na sedmé místo. K chybě došlo v posledních sekundách volné jízdy, na závěr choreografické sekvence, ve které Kateřina uklouzla.

Mrázkovi si na Americké brusli pohoršili, z Lake Placid vezou sedmé místo

Přestože technickou obtížností by se jejich tanec řadil hned za program mistrů světa Chockové s Batesem, kvůli pádu během prvku dostali od rozhodčích jedno z nejnižších hodnocení v soutěži. Hned po nedělní jízdě bylo na Mrázkových znatelné obrovské zklamání, nyní, několik dní po závodě, už svůj výkon tak tragicky nevidí.

„Ta chyba nás stála hodně bodů, ale jinak to byly v Kanadě i Americe dost podobné jízdy. Za mě jsme byli v Americe méně unavení, ale těžko se to hodnotí,“ připouští Daniel.

„Musíme tu volnou ještě najezdit. Rytmický tanec je v dobré kondici, už ho zvládáme jezdit bez chyb a i na konci máme pořád dost energie. Na volné je potřeba zapracovat, aby byla víc zautomatizovaná. V ní se i při tréninku vždy něco menšího stane a v závěru už býváme unavení. Tomu pak odpovídají i závody.“

Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi na Kanadské brusli.

Kateřina nedostatky ve volném tanci osvětluje: „Snažili jsme se ho udělat komplexnější, takže je v něm spousta nových prvků, nových zvedaček. Je pro nás zkrátka těžší, proto potřebujeme víc času, než ho najezdíme.“

Při práci na trénincích je ale může těšit, že zatím mají na jízdu jen samé pozitivní ohlasy. A fanoušci jsou nadšení z Kateřininy dlouhé červené sukně. V podcastu Scoreography dokonce konstatovali, že s ní umí pracovat mnohem lépe než právě mistryně světa Madison Chocková.

„Tak to jsem ráda, ale sama to nedokážu hodnotit,“ směje se potěšeně.

Madison Chocková a Evan Bates při svém volném tanci.
Kateřina a Daniel Mrázkovi v úvodu svého volného tance na Americké brusli.

MISTŘI SVĚTA A JUNIORŠTÍ MISTŘI SVĚTA. Chocková s Batesem ztvárňují tuto sezonu stejně jako Mrázkovi paso doble, stylizace je však o poznání jiná.

Američtí světoví šampioni si pro olympijskou sezonu vybrali stejně jako Mrázkovi stylizaci do paso doble a flamenca. Proto ona dlouhá sukně, tím ale podobné prvky dvou tanců končí. Zatímco sourozenci se vydali tradiční cestou, kdy Daniel ztvárňuje toreadora a Kateřina býka, Chocková s Batesem si role vyměnili.

„Ale jak nám to popisoval tanečník, který nás na volnou připravoval, v paso doble jde stejně hlavně o vztah muže a ženy,“ říká Daniel.

Nyní už jsou zase zpět ve své italské tréninkové základně v Egni, v půlce prosince je pak čeká mistrovství republiky v Prešově. Ještě se rozhodnou, jestli mezi tím zařadí do programu tréninkově nějaký menší závod.

V půlce ledna se odehraje mistrovství Evropy a za další dva týdny už startují olympijské hry. Až teprve mezi nimi a pražským světovým šampionátem na konci března budou mít trochu víc času na vydechnutí.

„Toho času před hlavní částí sezony není tolik, takže musíme co nejvíc zamakat teď,“ uvědomuje si Kateřina. „Teď je ten prostor, kdy se můžeme unavit a nechávat na trénincích maximum,“ doplňuje ji bratr. „To je momentálně náš cíl – najíždět programy a co nejvíc pracovat.“

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Samson vs. Sorribesová TormováTenis - - 20. 11. 2025:Samson vs. Sorribesová Tormová //www.idnes.cz/sport
Živě3:4
  • 1.81
  • -
  • 2.00
Plzeň vs. LitvínovHokej - 24. kolo - 20. 11. 2025:Plzeň vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.70
  • 4.00
  • 4.60
Vítkovice vs. TřinecHokej - 24. kolo - 20. 11. 2025:Vítkovice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.80
  • 3.70
  • 2.35
Pardubice vs. K. VaryHokej - 24. kolo - 20. 11. 2025:Pardubice vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
20. 11. 18:00
  • 1.46
  • 5.00
  • 5.62
Ostrava vs. VítkoviceFlorbal - 12. kolo - 20. 11. 2025:Ostrava vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
20. 11. 18:00
  • 5.36
  • 6.51
  • 1.35
Philadelphia vs. St. LouisHokej - - 21. 11. 2025:Philadelphia vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
21. 11. 01:00
  • 2.33
  • 3.98
  • 2.75
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

ONLINE: Plzeň dotáhla Litvínov, Oceláři přišli v derby o vedení. Dynamo čeká Vary

Sledujeme online
Vítkovický obránce Samuel Kňažko padá po střetu s třineckým Richardem...

Čtvrteční večer vyplňují tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Třinec hraje od 17.30 ve Vítkovicích, ve stejný čas startuje duel Plzně proti Litvínovu. Do Pardubic pak vyráží Karlovy Vary....

20. listopadu 2025  17:15,  aktualizováno  17:55

Rekordní pokuta. Slavia za chování fanoušků v Plzni zaplatí 600 000 korun

Hustý dým v úvodu utkání mezi Plzní a Slavií. Utkání muselo být přerušeno.

Fotbalová Slavia dostala od disciplinární komise rekordní pokutu 600 000 korun za řádění fanoušků v ligovém utkání 15. kola v Plzni. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA), která...

20. listopadu 2025  17:27,  aktualizováno  17:52

Mrázkovi dál srovnávají s mistry světa. Kontroverzního prvku se ale museli zbavit

Choreografický prvek volného tance Kateřiny a Daniela Mrázkových.

Mají za sebou už třetí sezonu krasobruslařské Grand Prix a nejspíš tu s nejvíce smíšenými pocity. Zatímco při té první se sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi rozkoukávali a při té druhé je mohl...

20. listopadu 2025  17:46

Davis Cup 2025: program finálového turnaje, výsledky, jak hráli Češi

Čeští tenisté před začátkem čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku.

Čeští tenisté ve čtvrtfinále Davisova poháru neuspěli a končí po prohře 1:2 se Španělskem. Finálový turnaj v Boloni ovšem pokračuje. Jak si vedou ostatní týmy, výsledky i další podrobnosti najdete v...

20. listopadu 2025  17:44

Kovář přidá pátý rok v hokejové Spartě. O konci kariéry zatím neuvažuji, prohlásil

Sparťanský brankář Jakub Kovář.

Brankář Jakub Kovář prodloužil smlouvu s hokejovou Spartou a bude za pražský klub chytat i v příští extraligové sezoně. Sedmatřicetiletý gólman aktuálně působí v týmu čtvrtým rokem.

20. listopadu 2025  17:38

Vedení nestačilo, Češi končí ve čtvrtfinále. Bitvu se Španělskem rozhodla čtyřhra

Tomáš Macháč (vlevo) a Jakub Menšík se domlouvají při čtyřhře ve čtvrtfinále...

Čeští tenisté na první účast v semifinále Davis Cupu od roku 2014 nedosáhli, na finálovém turnaji v Boloni dohráli hned na úvod. Španělsku podlehli po bitvě 1:2, když jim nestačila úvodní výhra...

20. listopadu 2025  15:29,  aktualizováno  17:01

Vyrovnání sekundu před koncem. Češky v přípravě na MS remizovaly s Rakouskem

Česká házenkářka Kamila Kordovská střílí v zápase s Maďarskem.

České házenkářky na úvod přípravného turnaje čtyř zemí v Rumunsku remizovaly s Rakouskem 29:29. Oba týmy se střídaly ve vedení, sekundu před koncem vyrovnala Dominika Zachová. Po pěti brankách si...

20. listopadu 2025  16:44

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

20. listopadu 2025  15:40

Zemřel brněnský basketbalový patriot Zdeněk Konečný. Bylo mu 89 let

NA DOSKOKU. Pro míč se ve finále PMEZ 1964 tlačí hráči Spartaku Brno i Realu...

Po dlouhé nemoci zemřel v Brně bývalý basketbalový reprezentant Zdeněk Konečný. Účastníkovi olympijských her v Římě v roce 1960, kde Československo obsadilo páté místo, bylo 89 let.

20. listopadu 2025  15:21

Litvínov nezhasne! Orlen převede akcie na legendy kolem Šlégra, pomůže i finančně

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Žal se odkládá! Hokejový Litvínov a jeho fanoušci, vystresovaní nejistou budoucností, získávají klid. Končící většinový majitel Orlen Unipetrol převede své akcie na klubové legendy v čele s Jiřím...

20. listopadu 2025  14:55,  aktualizováno  15:15

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

20. listopadu 2025  15:14

Loni hvězda Válečníků, teď Davidson pomůže Slunetě. Nakopne nás, věří Hrubý

Děčínský křídelník Isaac Davidson nastupuje k zápasu.

Třaskavý transfer mezi úhlavními rivaly v basketbalové lize. Ústecká Sluneta reaguje na herní i výsledkovou krizi příchodem Novozélanďana Isaaca Davidsona, jenž v minulé sezoně táhl děčínské...

20. listopadu 2025  14:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.