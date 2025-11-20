Mrázkovi dál srovnávají s mistry světa. Kontroverzního prvku se ale museli zbavit

Trošku to vypadá, že jim jsou Spojené státy souzené. Ale moc je to netěší. Letos jeli Americkou brusli už potřetí, zatím však nikdy neodjížděli ze závodu zvlášť nadšení.
„Když jsem v létě zjistila, že jedeme Ameriku znova, říkala jsem si: Proč? Já už nechci!“ vypráví s lehkou nadsázkou Kateřina. „Byla bych mnohem radši třeba za Japonsko.“
Pozvánka na tamní Grand Prix se jim však zatím vyhýbá. Letos jim k Americké brusli přibyla i ta Kanadská. Sourozenci tak strávili za oceánem tři týdny, aby si ušetřili cestování do Evropy, když oba závody dělilo jen čtrnáct dní.
„Strávili jsme těch deset dní mezi závody v Detroitu, vlastně spíš v Novi, to je takové jeho předměstí. Ale neměli jsme auto a v Americe se nikde pěšky dojít nedá, takže jsme se úplně kulturně nevzdělávali,“ popisuje Kateřina.
POHLED: Folklor nenávisti. Když slova z gauče doženou sportovkyně k anorexii
Dny v Michiganu vyplnili tréninkem, za celou dobu měli jediný volný den. Stihli prozkoumat alespoň okolí zimního stadionu a apartmánu, kde bydleli.
„Ve Státech se vždycky chodím podívat do obchodů. Jsou mnohem větší než ty české a taky mi přijde, že tam stejně nic jiného nemají. Vedle ubytování jsme měli ještě fastfoody, tak jsme se zašli podívat i tam. Přišlo mi, že i vůně jiná. Třeba v McDonalds to vyloženě smrdělo,“ líčí Daniel.
Kulturní šoky však byly až druhotné. Při pobytu v Detroitu museli především upravovat choreografický skluz ve volném tanci, který je na začátku listopadu v Kanadě málem stál páté místo.
Podle technického panelu totiž nesplnili požadavky v pravidlech, nedostali za něj proto žádné body a ještě přišla srážka za „pád“.
Následné rozhodnutí jim tak nedělalo větší obtíž: prvek musí úplně změnit.
„Snažili jsme se ho přizpůsobit pravidlům poslední tři měsíce,“ vysvětluje radikální krok Daniel.
Mezi palmami a horami. Jak Mrázkovi pilují tance, kterými chtějí ohromit Prahu
„Už na Lombardia Trophy nám ho nechtěli uznat, nakonec to přišlo v Kanadě. Nedodrželi jsme časový limit, aby byl podle pravidel správně. Ale i kdybychom ho dodrželi, tak s ním měli rozhodčí další problém, který je moc komplikovaný na vysvětlení,“ mávne rukou sestra.
„Byl pro nás prostě příliš komplikovaný na to, abychom ho předvedli správně, jestli je to vůbec možné… Proto jsme ho změnili.“
Místo impozantní figury, kdy s Kateřinou smýkal bratr po ledě, tak v Lake Placid o uplynulém víkendu předvedli o poznání strožejší skluz se záklonem hlavy. Jestli je to konečná podoba choreografického prvku, zatím sourozenci neví.
PŘED A PO. Vlevo je původní choreografický skluz na Kanadské brusli, vpravo už upravený v Lake Placid.
„Možná ho jen upravíme, možná vymyslíme něco úplně jiného. Chtěli jsme mít element, který vypadá aspoň trošku normálně. Ale není to nic světoborného,“ uvědomují si.
Přestože eliminovali problematický prvek, nízkému hodnocení se na Americké brusli stejně nevyhnuli. A tentokrát přišel i propad na sedmé místo. K chybě došlo v posledních sekundách volné jízdy, na závěr choreografické sekvence, ve které Kateřina uklouzla.
Mrázkovi si na Americké brusli pohoršili, z Lake Placid vezou sedmé místo
Přestože technickou obtížností by se jejich tanec řadil hned za program mistrů světa Chockové s Batesem, kvůli pádu během prvku dostali od rozhodčích jedno z nejnižších hodnocení v soutěži. Hned po nedělní jízdě bylo na Mrázkových znatelné obrovské zklamání, nyní, několik dní po závodě, už svůj výkon tak tragicky nevidí.
„Ta chyba nás stála hodně bodů, ale jinak to byly v Kanadě i Americe dost podobné jízdy. Za mě jsme byli v Americe méně unavení, ale těžko se to hodnotí,“ připouští Daniel.
„Musíme tu volnou ještě najezdit. Rytmický tanec je v dobré kondici, už ho zvládáme jezdit bez chyb a i na konci máme pořád dost energie. Na volné je potřeba zapracovat, aby byla víc zautomatizovaná. V ní se i při tréninku vždy něco menšího stane a v závěru už býváme unavení. Tomu pak odpovídají i závody.“
Kateřina nedostatky ve volném tanci osvětluje: „Snažili jsme se ho udělat komplexnější, takže je v něm spousta nových prvků, nových zvedaček. Je pro nás zkrátka těžší, proto potřebujeme víc času, než ho najezdíme.“
Při práci na trénincích je ale může těšit, že zatím mají na jízdu jen samé pozitivní ohlasy. A fanoušci jsou nadšení z Kateřininy dlouhé červené sukně. V podcastu Scoreography dokonce konstatovali, že s ní umí pracovat mnohem lépe než právě mistryně světa Madison Chocková.
„Tak to jsem ráda, ale sama to nedokážu hodnotit,“ směje se potěšeně.
MISTŘI SVĚTA A JUNIORŠTÍ MISTŘI SVĚTA. Chocková s Batesem ztvárňují tuto sezonu stejně jako Mrázkovi paso doble, stylizace je však o poznání jiná.
Američtí světoví šampioni si pro olympijskou sezonu vybrali stejně jako Mrázkovi stylizaci do paso doble a flamenca. Proto ona dlouhá sukně, tím ale podobné prvky dvou tanců končí. Zatímco sourozenci se vydali tradiční cestou, kdy Daniel ztvárňuje toreadora a Kateřina býka, Chocková s Batesem si role vyměnili.
„Ale jak nám to popisoval tanečník, který nás na volnou připravoval, v paso doble jde stejně hlavně o vztah muže a ženy,“ říká Daniel.
Nyní už jsou zase zpět ve své italské tréninkové základně v Egni, v půlce prosince je pak čeká mistrovství republiky v Prešově. Ještě se rozhodnou, jestli mezi tím zařadí do programu tréninkově nějaký menší závod.
V půlce ledna se odehraje mistrovství Evropy a za další dva týdny už startují olympijské hry. Až teprve mezi nimi a pražským světovým šampionátem na konci března budou mít trochu víc času na vydechnutí.
„Toho času před hlavní částí sezony není tolik, takže musíme co nejvíc zamakat teď,“ uvědomuje si Kateřina. „Teď je ten prostor, kdy se můžeme unavit a nechávat na trénincích maximum,“ doplňuje ji bratr. „To je momentálně náš cíl – najíždět programy a co nejvíc pracovat.“