Pauza, rakovina, konec? Ještě ne. Návrat sourozenců ale pokazilo uniklé video

Alžběta Marešová
  18:01
Na gaučíku, kde krasobruslaři čekají na známky po své jízdě, neseděli téměř osm let. Naposledy na něm viděli hodnocení, které jim zajistilo olympijský bronz. I proto si svůj další pobyt v kiss&cry zóně určitě představovali jinak. Sourozenci Maia a Alex Shibutaniovi se při víkendové Grand Prix v Japonsku vrátili do tanců na ledě, o velkolepém comebacku se však zatím hovořit nedá.
Sourozenci Shibutaniovi v rytmickém tanci na japonské Grand Prix.

Sourozenci Shibutaniovi v rytmickém tanci na japonské Grand Prix. | foto: AP

Maia a Alex Shibutaniovi se uklání japonskému publiku na NHK Trophy.
Momentka z volného tance sourozenců Shibutaniových.
Maia a Alex Shibutaniovi během svého volného tance na NHK Trophy.
Zvedaná figura ve volném tanci sourozenců Shibutaniových
8 fotografií

Guillaume Cizeron po návratu do závodů s novou partnerkou rovnou slavil vítězství.

Sportovní dvojice Suej Wej-ťin a Chan Cchung oslavila návrat bronzem.

A nějaký podobný úspěch měli v hlavě před NHK Trophy nejspíš i Američané. Vždyť jsou trojnásobní medailisté z mistrovství světa a loučili se bronzem z Pchjongčchangu. Jenže nakonec skončili až šestí. Oslavy comebacku musí počkat.

Emoce, kterými si během těch pár minut prošly, byly hmatatelné i přes televizní obrazovky. Nejprve úleva z dokončeného tance, pak radost a vděčnost publiku za vřelé přijetí, za možnost znovu dělat to, co je vždy naplňovalo nejvíce. Nadšení však v kiss&cry prostoru rychle vystřídala lehká frustrace, když se na monitoru objevily známky.

Podívali se na ně, pak se dlouze zadívali na sebe. Na tváři sice úsměv, v očích ale patrná výměna myšlenek: Kvůli tomu jsme se nevraceli.

Medaile byla nakonec daleko. Taschlerovi končí na NHK Trophy čtvrtí

„Hodnocení nás samozřejmě zklamalo. Jsme v tomhle sportu už dlouho, takže se musíme kouknout na záznam od rozhodčích. Ale víme, co jsme tu předvedli a pro co jsme sem přijeli,“ nezastíral čtyřiatřicetiletý Shibutani.

„Bruslili jsme před publikem poprvé od roku 2019. To, jak jsme se dokázali propojit s místními fanoušky, ve mně už navždy zůstane,“ mírnila trpké pocity o tři roky mladší sestra.

Jejich ztuhlé výrazy po ukázání známek jsou pochopitelné. Pár, který už v roce 2011 získal bronz na mistrovství světa, neobjíždí závody, aby skončil ve druhé půlce startovního pole.

Maia a Alex Shibutaniovi se uklání japonskému publiku na NHK Trophy.

Mimochodem, tehdy v sezoně 2010/2011 způsobili Shibutaniovi v tancích na ledě hotovou senzaci. V šestnácti, respektive devatenácti letech debutovali mezi elitou, přesto získali medaili na obou závodech Grand Prix, na mistrovství čtyř kontinentů byli stříbrní a když si dobruslili pro světový bronz, byli prvním tanečním párem v historii, kterému se to podařilo v premiérové seniorské sezoně.

Navíc byli historicky prvními světovými medailisty asijského původu v tancích na ledě a také těmi nejmladšími za více než padesát let.

A v dalších letech stabilně potvrzovali, že jejich raketový vzestup nebyl pouze jednorázovou anomálií. Posbírali třináct medailí z Grand Prix, z toho šest zlatých. Na mistrovství světa 2016 získali stříbro, o rok později přidali další bronz.

Zatímco celý svět na olympijských hrách v Pchjongčchangu sledoval nervy drásající souboj o zlato mezi Kanaďany Virtueovou s Moirem a Francouzi Papadakisovou se Cizeronem, oni si s přehledem dobruslili pro bronz. „Ale má pro nás cenu zlata!“ věděl tehdy Shibutani.

Tance na ledě: zlaté loučení kanadských krasobruslařů Virtueové a Moira

Už ani neodjeli na následující mistrovství světa v Miláně, místo toho vyhlásili, že si dají od závodění alespoň pro jednu sezonu pauzu, aby se mohli soustředit na studium a další aktivity. Málem to byla pauza konečná.

V roce 2019 totiž diagnostikovali Shibutaniové rakovinu ledvin. Podstoupila operaci, při které jí nádor odstranili, rekonvalescence však byla zdlouhavá a náročná. Jakékoliv myšlenky na návrat přestaly být důležité.

Postupně si „Shibsibs“, jak jim fanoušci od začátku přezdívají (zkratka pro Shibutani siblings), vybudovali nový život. Začali vydávat sérii knížek pro děti Kudo Kids, v dalších dvou dětských knihách vypráví příběhy významných Američanů asijského původu a Pacifických ostrovanů.

K tomu vytvářeli choreografie pro ostatní krasobruslaře a Shibutani se dostal do výboru sportovců v organizační komisi olympiády v Los Angeles, jako hosté se podívali i na letní hry v Paříži.

shibsibs

Some film from the Opening Ceremony. We got soaked, but it was such an incredible environment and way start to the @olympics!

Also, check out these custom @teamusa polo shirts with our names on them - thank you, @poloralphlauren! #ParisOlympics

17. srpna 2024 v 22:46, příspěvek archivován: 10. listopadu 2025 v 15:17
oblíbit odpovědět uložit

Ledu se nevyhýbali. Setkávali se s fanoušky, asistovali na krasobruslařských akcích pro veřejnost a při olympiádě mládeže v Kangwonu předvedli svůj bronzový program z roku 2018 – jen místo kostýmů měli na sobě teplákovou soupravu. Nic nenasvědčovalo tomu, že by jim život bez soutěží chyběl.

Zpráva o jejich plánovaném návratu z letošního prvního května proto způsobila šok. Už jen kvůli tomu, že od jejich posledního závodu uplynulo více než sedm let.

Větší prodlevu mezi dvěma závody měli pouze legendární Britové Jayne Torvillová s Christopherem Deanem, když se po přechodu mezi profesionály v roce 1984 vrátili do soutěží kvůli olympiádě 1994. V Lillehammeru tehdy navázali na zlato ze Sarajeva bronzem.

Zvedaná figura ve volném tanci sourozenců Shibutaniových

Tak hladké to pro Shibutaniovy nejspíš vůbec nebude. Američané mají pro olympiádu tři místa, přičemž jedno mají téměř jisté mistři světa Chocková s Batesem. Na další dvě je nyní i se sourozenci šest dalších párů.

Rozhodovat se bude stejně jako u žen podle výsledků na americkém šampionátu, posledním světovém šampionátu a umístění ve světovém žebříčku.

Ani mistryně světa nemá jistou olympiádu. Krasobruslařky čeká těžké rozhodnutí

To znamená pro Shibutaniovy jediné: umístit se co nejvýše v závodech, které do ledna absolvují, a po té absolutně zazářit na národním šampionátu. Když bruslili naposledy, Chockovou s Batesem pravidelně poráželi, od té doby se však jejich krajané stali trojnásobnými mistry světa.

„Hodně jsme o našem návratu přemýšleli a diskutovali. Došli jsme k tomu, že být společně na ledě nás stále extrémně baví a chceme přinést do závodů něco ze zkušeností, které jsme v posledních letech nabrali. Jasně, konkurence se vyvíjí, ale nešli bychom do toho, kdybychom si nebyli jistí, že na to máme,“ rozhovořil se Shibutani.

Navodit dojem toho, že jsou zpět stejně silní, jako odcházeli, se sourozenci snaží mimo jiné i hudebním doprovodem. Na píseň Fix You od skupiny Coldplay bruslili už v sezoně 2015/16, jedné z jejich nejúspěšnějších. V choreografii Massima Scaliho se na své medailové období nyní snaží navázat.

Maia a Alex Shibutaniovi během svého volného tance na NHK Trophy.

„Už je to deset let, co jsme na tu hudbu bruslili poprvé. Přirozeně je náš současný tanec hodně jiný než ten původní, tak jako jsme jiní i my. S tím, jak jsme zestárli, se naše porozumění té písně změnilo,“ popisoval Shibutani.

Zda se za doprovodu Coldplay znovu představí na olympiádě, ukáže příštích pár týdnů. Sami si nechávají manévrovací prostor pro případ, že by ve vyrovnané americké konkurencí neuspěli.

„Načasování našeho návratu nemá nic společného s programem sportovního světa,“ ujišťovala Shibutaniová. „K návratu nás inspirovalo to, v jaké životní fázi jsme se ocitli jako lidé a co můžeme ostatním předat jako sportovci.“

Další závod je čeká za dva týdny na finské Grand Prix. Tam už snad při zobrazení známek nebudou výmluvné pohledy potřeba.

Návrat zakalilo také uniklé video

Před víkendovou Grand Prix v Japonsku se novináři sourozenců kromě pocitů z prvního závodu ptali také na video z jejich tréninku, které se dostalo na sociální sítě během října.

Na něm Shibutani krajně nevybíravě vysvětluje své sestře, jak by si představoval předvedení části tance. Součástí jeho promluvy je rovněž věta „Maio, jsi idiot.“

Shibutani se nyní za své chování vůči sestře omluvil. „Cítím se kvůli tomu hrozně. Bohužel jsem v té situaci ztratil hlavu, nemělo se to stát. Maie jsem se hned po tréninku omluvil. Jsem odhodlaný být lepším partnerem,“ ujistil novináře.

„Když pracujete na tom být těmi nejlepšími, vzniknou vypjaté okamžiky. Oba tomu rozumíme a takové momenty překonáme jako sourozenci,“ přidala se Shibutaniová.

Sourozenci si možná nepříjemnou situaci vyříkali, mezi krasobruslařskými fanoušky to ale na jejich návrat vrhlo nevyhnutelný stín.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Heliövaara, Patten vs. Harrison, KingTenis - Čtyřhra - 10. 11. 2025:Heliövaara, Patten vs. Harrison, King //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.07
  • -
  • 8.20
Sinner vs. Auger-AliassimeTenis - Dvouhra - 10. 11. 2025:Sinner vs. Auger-Aliassime //www.idnes.cz/sport
10. 11. 20:30
  • 1.07
  • -
  • 8.12
NY Rangers vs. NashvilleHokej - - 11. 11. 2025:NY Rangers vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
11. 11. 01:00
  • 1.91
  • 4.18
  • 3.53
New Jersey vs. NY IslandersHokej - - 11. 11. 2025:New Jersey vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
11. 11. 01:00
  • 2.13
  • 4.11
  • 3.01
Edmonton vs. ColumbusHokej - - 11. 11. 2025:Edmonton vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
11. 11. 02:30
  • 1.94
  • 4.39
  • 3.31
Vegas vs. FloridaHokej - - 11. 11. 2025:Vegas vs. Florida //www.idnes.cz/sport
11. 11. 04:00
  • 2.22
  • 4.02
  • 2.89
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Pála musel řešit před BJK Cupem další omluvenku. Valentová bude chybět

Kapitán Petr Pála mluví na tréninku s Lucií Havlíčkovou.

Tereza Valentová vypadla kvůli zranění břicha z nominace na baráž tenisového Poháru Billie Jean Kingové. O absenci týmové dvojky informoval kapitán Petr Pála. Dodatečně povolal Dominiku Šalkovou a...

10. listopadu 2025  17:31,  aktualizováno  17:54

Důvěra vypršela. Satoranský a Veselý jsou bez trenéra, Barcelona odvolala Peňarroyu

Trenér basketbalové Barcelony Joan Penarroya během euroligového zápasu s...

Basketbalisté Tomáš Satoranský a Jan Veselý jsou v Barceloně po nevydařeném vstupu do sezony bez trenéra. Vedení klubu kvůli neuspokojivým výsledkům odvolalo po nedělní prohře s katalánským rivalem...

10. listopadu 2025  17:10

Obr, co dře do úmoru. Boston vybral Chára intuicí, museli ho brzdit. Teď je v Síni slávy

Legendární slovenský obránce Zdeno Chára v Torontu vstoupil do proslulé Hockey...

Velké pocty se Zdenu Chárovi dostalo necelé čtyři roky po uzavření kariéry. Zaslouženě. Slovenský zadák, který dodnes zůstává nejvyšším hráčem v historii NHL, udělal z nezvyklých a zdánlivě...

10. listopadu 2025

Fritz si při vstupu do Turnaje mistrů poradil s Musettim, večer v akci Sinner

Taylor Fritz se raduje na Turnaji mistrů.

Loňský finalista Taylor Fritz zahájil tenisový Turnaj mistrů v Turíně výhrou nad domácím Lorenzem Musettim. Američan porazil náhradníka za Novaka Djokoviče 6:3, 6:4 a ve skupině Jimmyho Connorse...

10. listopadu 2025  16:44

Tenisový Turnaj mistrů 2025: program, výsledky, kde sledovat

Jannik Sinner se natahuje pro míček ve finále US Open.

Závěr tenisové sezony je tu. Poslední velké souboje v letošním roce hostí italský Turín. Turnaj mistrů pro osm nejlepších hráčů v singlu a osm nejlepších deblových dvojic začíná v neděli 9. listopadu...

10. listopadu 2025  16:16

Jediný kandidát vyhrál. Předsedou České basketbalové federace se stal Bříza

Nově zvolený předseda České basketbalové federace Zdeněk Bříza.

Novým předsedou České basketbalové federace byl zvolen Zdeněk Bříza. Pětašedesátiletý dosavadní místopředseda nahradil Miroslava Janstu, který federaci vedl od roku 2009 a letos v březnu rezignoval...

10. listopadu 2025  14:47,  aktualizováno  16:11

Emoce z Plzně opadly, podali jsme si ruku, řekl Provod. Haškův konec prožíval těžce

Slávista Lukáš Provod v utkání proti Plzni

Ještě v neděli večer po sobě šli jako psi a div se na hřišti nezhádali. „Ale v nároďáku si všichni podáme ruku, pokecáme a všechno se smývá. Máme společný cíl a klubové záležitosti sem nepatří,“...

10. listopadu 2025  15:39

Souček pokřtil svou knihu. Když lidem dá něco do života, budu mít radost, říká

Tomáš Souček (třetí zprava) s rodinou na křtu své autobiografie.

Lépe si to ani načasovat nemohl. V sobotu dorovnal český střelecký rekord Patrika Bergera v Premier League a o dva dny později dorazil fotbalista Tomáš Souček do slávistického fanshopu v Edenu, aby...

10. listopadu 2025  15:01

Plzeň kritizuje chování fanoušků Slavie: Způsobili zranění a statisícové škody

Hostující sektor v Plzni, který obsadili slávisté.

Nešlo jen o desetiminutové přerušení kvůli dýmovnicím krátce po výkopu. Fotbalové utkání plzeňské Viktorie se Slavií (3:5) poznamenalo chování hostujících příznivců, které domácí klub kritizuje v...

10. listopadu 2025

Sparťanům vadilo zdržování. Ze sedmi minut nastavení byl míč ve hře jen čtyři

Sparťanský obránce Emanuel Uchenna s míčem, na zemi leží teplický útočník John...

Vyběhl daleko z brány, prokličkoval se až na soupeřovu polovinu hřiště a když chtěl rozehrát, rozhodčí odpískal konec. Sparťanský gólman Peter Vindahl byl vytočený, že sudí Stanislav Volek v nedělním...

10. listopadu 2025  14:40

Když selžou kluby, mzdu vyplatí fond. FIFA založila konto pro fotbalisty v nouzi

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní federace FIFA uvedla, že založila speciální fond pro profesionální fotbalisty, jejichž kluby se ocitnou ve finančních nesnázích a nebudou jim schopny vyplácet mzdu. Na léta 2026–2029 bude...

10. listopadu 2025  14:37

Čtvrtý gól Slavie v Plzni správně platil, o ofsajd nešlo. Jak se k situaci postavil VAR?

Slávistický útočník Tomáš Chorý v utkání proti Plzni

Čtvrtý gól slávistických fotbalistů v Plzni, jehož regulérnost domácí trenér Martin Hyský zpochybnil, sudí Jan Beneš podle komise rozhodčích uznal správně. Na druhou stranu videoasistent se k...

10. listopadu 2025  14:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.