A nějaký podobný úspěch měli v hlavě před NHK Trophy nejspíš i Američané. Vždyť jsou trojnásobní medailisté z mistrovství světa a loučili se bronzem z Pchjongčchangu. Jenže nakonec skončili až šestí. Oslavy comebacku musí počkat.
Emoce, kterými si během těch pár minut prošly, byly hmatatelné i přes televizní obrazovky. Nejprve úleva z dokončeného tance, pak radost a vděčnost publiku za vřelé přijetí, za možnost znovu dělat to, co je vždy naplňovalo nejvíce. Nadšení však v kiss&cry prostoru rychle vystřídala lehká frustrace, když se na monitoru objevily známky.
Podívali se na ně, pak se dlouze zadívali na sebe. Na tváři sice úsměv, v očích ale patrná výměna myšlenek: Kvůli tomu jsme se nevraceli.
„Hodnocení nás samozřejmě zklamalo. Jsme v tomhle sportu už dlouho, takže se musíme kouknout na záznam od rozhodčích. Ale víme, co jsme tu předvedli a pro co jsme sem přijeli,“ nezastíral čtyřiatřicetiletý Shibutani.
„Bruslili jsme před publikem poprvé od roku 2019. To, jak jsme se dokázali propojit s místními fanoušky, ve mně už navždy zůstane,“ mírnila trpké pocity o tři roky mladší sestra.
Jejich ztuhlé výrazy po ukázání známek jsou pochopitelné. Pár, který už v roce 2011 získal bronz na mistrovství světa, neobjíždí závody, aby skončil ve druhé půlce startovního pole.
Mimochodem, tehdy v sezoně 2010/2011 způsobili Shibutaniovi v tancích na ledě hotovou senzaci. V šestnácti, respektive devatenácti letech debutovali mezi elitou, přesto získali medaili na obou závodech Grand Prix, na mistrovství čtyř kontinentů byli stříbrní a když si dobruslili pro světový bronz, byli prvním tanečním párem v historii, kterému se to podařilo v premiérové seniorské sezoně.
Navíc byli historicky prvními světovými medailisty asijského původu v tancích na ledě a také těmi nejmladšími za více než padesát let.
A v dalších letech stabilně potvrzovali, že jejich raketový vzestup nebyl pouze jednorázovou anomálií. Posbírali třináct medailí z Grand Prix, z toho šest zlatých. Na mistrovství světa 2016 získali stříbro, o rok později přidali další bronz.
Zatímco celý svět na olympijských hrách v Pchjongčchangu sledoval nervy drásající souboj o zlato mezi Kanaďany Virtueovou s Moirem a Francouzi Papadakisovou se Cizeronem, oni si s přehledem dobruslili pro bronz. „Ale má pro nás cenu zlata!“ věděl tehdy Shibutani.
Už ani neodjeli na následující mistrovství světa v Miláně, místo toho vyhlásili, že si dají od závodění alespoň pro jednu sezonu pauzu, aby se mohli soustředit na studium a další aktivity. Málem to byla pauza konečná.
V roce 2019 totiž diagnostikovali Shibutaniové rakovinu ledvin. Podstoupila operaci, při které jí nádor odstranili, rekonvalescence však byla zdlouhavá a náročná. Jakékoliv myšlenky na návrat přestaly být důležité.
Postupně si „Shibsibs“, jak jim fanoušci od začátku přezdívají (zkratka pro Shibutani siblings), vybudovali nový život. Začali vydávat sérii knížek pro děti Kudo Kids, v dalších dvou dětských knihách vypráví příběhy významných Američanů asijského původu a Pacifických ostrovanů.
K tomu vytvářeli choreografie pro ostatní krasobruslaře a Shibutani se dostal do výboru sportovců v organizační komisi olympiády v Los Angeles, jako hosté se podívali i na letní hry v Paříži.
Ledu se nevyhýbali. Setkávali se s fanoušky, asistovali na krasobruslařských akcích pro veřejnost a při olympiádě mládeže v Kangwonu předvedli svůj bronzový program z roku 2018 – jen místo kostýmů měli na sobě teplákovou soupravu. Nic nenasvědčovalo tomu, že by jim život bez soutěží chyběl.
Zpráva o jejich plánovaném návratu z letošního prvního května proto způsobila šok. Už jen kvůli tomu, že od jejich posledního závodu uplynulo více než sedm let.
Větší prodlevu mezi dvěma závody měli pouze legendární Britové Jayne Torvillová s Christopherem Deanem, když se po přechodu mezi profesionály v roce 1984 vrátili do soutěží kvůli olympiádě 1994. V Lillehammeru tehdy navázali na zlato ze Sarajeva bronzem.
Tak hladké to pro Shibutaniovy nejspíš vůbec nebude. Američané mají pro olympiádu tři místa, přičemž jedno mají téměř jisté mistři světa Chocková s Batesem. Na další dvě je nyní i se sourozenci šest dalších párů.
Rozhodovat se bude stejně jako u žen podle výsledků na americkém šampionátu, posledním světovém šampionátu a umístění ve světovém žebříčku.
To znamená pro Shibutaniovy jediné: umístit se co nejvýše v závodech, které do ledna absolvují, a po té absolutně zazářit na národním šampionátu. Když bruslili naposledy, Chockovou s Batesem pravidelně poráželi, od té doby se však jejich krajané stali trojnásobnými mistry světa.
„Hodně jsme o našem návratu přemýšleli a diskutovali. Došli jsme k tomu, že být společně na ledě nás stále extrémně baví a chceme přinést do závodů něco ze zkušeností, které jsme v posledních letech nabrali. Jasně, konkurence se vyvíjí, ale nešli bychom do toho, kdybychom si nebyli jistí, že na to máme,“ rozhovořil se Shibutani.
Navodit dojem toho, že jsou zpět stejně silní, jako odcházeli, se sourozenci snaží mimo jiné i hudebním doprovodem. Na píseň Fix You od skupiny Coldplay bruslili už v sezoně 2015/16, jedné z jejich nejúspěšnějších. V choreografii Massima Scaliho se na své medailové období nyní snaží navázat.
„Už je to deset let, co jsme na tu hudbu bruslili poprvé. Přirozeně je náš současný tanec hodně jiný než ten původní, tak jako jsme jiní i my. S tím, jak jsme zestárli, se naše porozumění té písně změnilo,“ popisoval Shibutani.
Zda se za doprovodu Coldplay znovu představí na olympiádě, ukáže příštích pár týdnů. Sami si nechávají manévrovací prostor pro případ, že by ve vyrovnané americké konkurencí neuspěli.
„Načasování našeho návratu nemá nic společného s programem sportovního světa,“ ujišťovala Shibutaniová. „K návratu nás inspirovalo to, v jaké životní fázi jsme se ocitli jako lidé a co můžeme ostatním předat jako sportovci.“
Další závod je čeká za dva týdny na finské Grand Prix. Tam už snad při zobrazení známek nebudou výmluvné pohledy potřeba.
Návrat zakalilo také uniklé video
Před víkendovou Grand Prix v Japonsku se novináři sourozenců kromě pocitů z prvního závodu ptali také na video z jejich tréninku, které se dostalo na sociální sítě během října.
Na něm Shibutani krajně nevybíravě vysvětluje své sestře, jak by si představoval předvedení části tance. Součástí jeho promluvy je rovněž věta „Maio, jsi idiot.“
Shibutani se nyní za své chování vůči sestře omluvil. „Cítím se kvůli tomu hrozně. Bohužel jsem v té situaci ztratil hlavu, nemělo se to stát. Maie jsem se hned po tréninku omluvil. Jsem odhodlaný být lepším partnerem,“ ujistil novináře.
„Když pracujete na tom být těmi nejlepšími, vzniknou vypjaté okamžiky. Oba tomu rozumíme a takové momenty překonáme jako sourozenci,“ přidala se Shibutaniová.
Sourozenci si možná nepříjemnou situaci vyříkali, mezi krasobruslařskými fanoušky to ale na jejich návrat vrhlo nevyhnutelný stín.