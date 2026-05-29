Je vlastně trošku překvapivé, že krasobruslařská velmoc jako Japonsko nemá mezi 57 světovými a 17 olympijskými medailemi ani jeden cenný kov z tanců na ledě.
Na olympiádě nebyli japonští tanečníci nikdy lepší než patnáctí a letos se v Miláně v individuální soutěži ani neukázali. Na světovém šampionátu v Praze pak skončili devatenáctí.
Což chce Uno změnit. „Jasně, že chceme vyhrávat. O tom vůbec nepochybujte,“ ujistil.
Japonci už pro sebe vymysleli i přezdívku, aby se o nich fanouškům psalo snáze – Šomarin.
Randí spolu od roku 2022. Tehdy získal Uno své první světové zlato a o čtyři roky mladší Hondová bojovala se zraněními, která někdejší juniorskou mistryni světa odsuzovala až do třetí desítky japonského pořadí.
Kdysi Hondová porážela i Kaori Sakamotovou, jenže zatímco ta se mezitím dostala na úplný vrchol ženského krasobruslení, Hondová se z mezinárodních soutěží postupně vytrácela, až ztratila konkurenceschopnost i na domácích závodech.
Na začátku roku 2024 oznámila konec kariéry, její milý dal závodům sbohem jen o pár měsíců později. Poté, co jako dvojnásobný mistr světa a olympijský medailista skončil na šampionátu v Montrealu bez medaile, na hlavu poražený od nové superstar Ilji Malinina. Padesátibodový rozdíl mezi nimi přesvědčil Japonce o tom, že už do boje o vítězství nepatří.
|
Na Malinina nestačím, řekl Uno a opustil led. Změnil krasobruslení i sebe
A tak skončil a vrhnul se na hraní videoher, dokonce za profesionální tým. Zároveň se mu ale honilo hlavou: Marin tak krásně bruslí, kéž by to viděli i ostatní!
První nesmělé pokusy o párové prvky přišly ještě v roce 2024. Dva bývalí sólisté hledali společnou souhrnu obtížně, záběry z jejich začátků proto působí až komicky.
Hondová se dokonce musela vybavit helmou, protože i přes veškerou snahu měli s Unem nad svými prvními zvedačkami jen pramalou kontrolu. „I když jsme si to poctivě zkoušeli na suchu, na ledě byla zvedačka najednou úplně jiná,“ líčila Hondová. Drobným zraněním sice nezabránili, komplikované začátky je však neodradily.
Loni poprvé předvedli společný program na Unově krasobruslařské show. Už nepůsobili rozklepaně a nejistě. Japonští fanoušci mohli obdivovat jejich ladné zvedačky, piruety, synchronizované twizzly a umělecký prožitek, který Una vždy zdobil.
Od nadcházející sezony chtějí své nově získané schopnosti předvádět i na závodech. S velmi jasným cílem: olympiádou ve Francouzských Alpách.
„Že spolu chceme na olympijské hry, jsme se rozhodli už v roce 2024. Ale vím, co všechno olympiáda obnáší, a bylo mi jasné, že jediná sezona by nám nestačila. Proto jsme o účasti v Miláně vůbec neuvažovali a míříme až na rok 2030,“ vysvětloval Uno.
Není to přitom tak dlouho, kdy se o to samé pokoušel jiný někdejší mistr světa. Daisuke Takahaši, šampion z roku 2010, se deset let po svém titulu mezi sólisty zjevil v tancích a toužil po olympijské účasti. Ani v páru se zkušenou tanečnicí Kanou Muramotovou si ale jediné místo v Pekingu nevybojoval.
|
Nabral svaly, partnerku a teď tančící Takahaši pokukuje po olympiádě
Takahaši byl však tou dobou už třicátník po dlouhé závodní pauze, zatímco Unovi se ještě ani nestihl na bruslích usadit prach.
Jeho cit pro detail a dokonalá technika v kombinaci s ladností Hondové mají potenciál vytvořit ze „Šomarinu“ jedinečný pár schopný zazářit i ve světě.
V roce 2023 se stal Uno prvním japonským krasobruslařem, který obhájil titul mistra světa. Zapíše se do historie i v tancích na ledě?