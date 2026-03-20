Za války létal s Luftwaffe, hýřil energií. Jak žil Rittberger, vynálezce slavného skoku

Tehdy v roce 1910 na německém mistrovství v Berlínském ledovém paláci předváděl Werner Rittberger volnou jízdu na melodie operetního skladatele Waltera Kolla. Vtom zavalitý hudebník v orchestru tak silně udeřil do tympánů, až závodník na ledě vyděšeně nadskočil. Diváci jeho improvizaci ocenili jásotem a skok byl na světě.
Tak to později mnohokrát sám vyprávěl.
Podle jiné verze narazil Rittberger při jízdě vzad na hrbol na ledu, který jej natolik zaskočil, že se vymrštil prudce do vzduchu, otočil se a dopadl na zadní vnější hranu brusle. Dopadlo to tak dobře, že se rozhodl tento prvek ponechat do budoucna v programu své volné jízdy.
A nebo bylo všechno ještě trochu jinak?
„Vyprávěl mi, že už dříve ten skok v tréninku zkoušel,“ podotkl krasobruslařův vnuk Michael.
Provádí se odrazem od zadní vnější hrany bruslařovy nohy. Po jedné nebo více rotacích ve vzduchu pak dopadáte na zadní vnější hranu stejné nohy.
Většina evropských krasobruslařů, expertů a komentátorů tento skok, předváděný mezitím i ve čtyřnásobném provedení, stále nazývá rittberger. V zámoří se pro něj naopak vžilo označení „loop“.
Proč ten odklon, už dnes nikdo nedokáže přesně zdůvodnit.
Snad že jeho stvořitel bojoval za války i s Američany coby důstojník Luftwaffe? Kdo ví...
První čtverný rittberger v podání Japonce Hanjua v roce 2016:
Rittberger se narodil roku 1891 v Postupimi. Jeho otec byl leteckým inženýrem, jenž založil společnost Union Flugzeugwerke.
Už v mládí se Werner předvedl coby talentovaný bruslař, když vyhrál školní závod v rychlobruslení. Krasobruslit se naučil na přírodním ledě, ale brzy se přestěhoval pod střechu, protože právě v Německu a ve Velké Británii začaly nejrychleji vyrůstat první kryté ledové haly.
Rittberger bruslil především na umělém kluzišti berlínské Vysoké školy tělesné kultury. Pak se zničehonic objevil na mistrovství Evropy i světa 1910 a v obou případech skončil druhý za Švédem Ulrichem Salchowem. Na druhém šampionátu v Davosu jej dva rakouští sudí dokonce umístili na první místo před Salchowa.
Tak začala jeho takřka dvacetiletá závodní kariéra, během níž získal deset titulů mistra Německa i tři stříbrné medaile z mistrovství světa.
Se svou první ženou Babette si u oltáře řekl „Ano“ v roce 1911 a postupně měli čtyři děti: tři dcery a syna Hanse-Wernera. Když manželka předčasně zemřela, starala se o ně Rittbergerova sestra, zatímco on jezdil na soutěže, psal články pro sportovní tisk a trénoval.
Pak vypukla první světová válka a Rittbergera odvedli do armády. Zpočátku bojoval jako pěšák, načež se vypracoval na průzkumného pilota. Po válce se vrátil ke krasobruslení a v roce 1921 se po smrti manželky znovu oženil, tentokrát s Friedl Evertzovou. Narodil se jim syn, ale po třech letech se rozvedli.
Poslední závod absolvoval tehdy 36letý Rittberger až na zimní olympiádě ve Svatém Mořici 1928, kde se však v povinných cvicích umístil mimo první desítku a vzápětí znechuceně odstoupil.
Byl to jeho první start na olympijských hrách. Na těch předchozích v letech 1920 a 1924 závodit nesměl, protože Německo coby země, která vyprovokovala 1. světovou válku, bylo Mezinárodním olympijským výborem z účasti vyloučeno.
S výškou pouhých 165 centimetrů byl Rittberger bruslařem, který těžil ze své síly. Švédský historik bruslení Gunnar Bang o něm psal: „Měl nepopiratelný talent a přirozenou schopnost bruslit velmi dobře jak na rychlém umělém ledu, tak i na ledu přírodním, bez ohledu na počasí. Jeho volná jízda byla téměř dokonalá.“
Werner Rittberger
S takovým názorem nesouhlasil jeho švédský konkurent Per Thorén: „S výjimkou několika speciálních figur, například skoku do piruety, jen kopíroval Salchowovy obdivuhodné kombinace. Nebyl ledovým umělcem, ale pouze řemeslníkem.“
Ve 30. letech podnikal časté cesty parníkem mezi Evropou a Severní Amerikou a vyučoval bruslení v Lake Placid a Torontu, než se vrátil do Německa, kde stál u zrodu bruslařského klubu Düsseldorfer EG.
„Kdykoli nás dědeček navštívil, přinesl mně a mým bratrům kufr plný hraček. Kupoval je ve Woolworth’s, takové jsme nikdy předtím ani neviděli,“ vyprávěl pro Westdeutscher Zeitung vnuk Michael.
Ve 2. světové válce sloužil Rittberger v hodnosti majora u Luftwaffe, kde byl zodpovědný za operace nacistů v Německu i Africe. Firma, kterou založil jeho otec, zároveň konstruovala německé bombardéry.
Po válce se usadil v Krefeldu a živil se coby sportovní novinář agentury DPA. Také se staral o zásobování městské správy kancelářskými potřebami. Působil i jako krasobruslařský trenér a poradce, aniž by pobíral plat. A navrch pomáhal s technikou hokejistům klubu Düssledorfer EG. „Byl mužem s neuvěřitelnou energií,“ tvrdila o něm jeho svěřenkyně Ina Bauerová, účastnice mistrovství světa.
Vnuk Michael vyprávěl, že v Rittbergerově rodině se střetávala dědečkova pruská preciznost s porýnskou veselostí jeho druhé manželky.
„Později, když k nám dědeček přijel vždy na Vánoce na návštěvu a v televizi běžely přenosy krasobruslení, zhltal všechny sušenky a stěžoval si při tom na kvalitu vystupujících bruslařů,“ líčil vnuk.
V roce 1952, když Německu vypršel trest za vyvolání 2. světové války, byl Rittberger vzat na milost i v Mezinárodní bruslařské unii ISU a v padesátých letech dokonce předsedal krasobruslařskému výboru ISU. Dohlížel i na kontroverzní soutěž sportovních dvojic na olympiádě v Cortině 1956, kde mnozí experti i diváci považovali triumf rakouského dua Schwarzová, Oppelt před kanadskými soupeři za nespravedlivý.
V důchodu pobíral Rittberger jen malou penzi a skromnou podporu od Německé nadace pro sportovní pomoc. Posledních několik let života trpěl demencí a nepoznával ani své blízké.
Zemřel v roce 1975 ve věku 84 let.
Jako poslední ze čtyř mužů, kteří dali jména krasobruslařským skokům.
Mimochodem, vnuk Michael se nikdy nenaučil bruslit. Zato zdědil po dědečkovi talent na psaní.
|Prvenství
|Muži
|Ženy
|Jednoduchý
|Werner Rittberger (Něm.), 1910
|?
|Dvojitý
|Karl Schäfer (Rak.), 1925
|?
|Trojitý
|Dick Button (USA), 1952
|Gabriele Seyfertová (NDR), 1968
|Čtverný
|Juzuru Hanju (Jap.), 2016
|Alexandra Trusovová (Rus.), 2018