Seriál začínáme u Axela Paulsena, jehož skok je ze čtveřice zmiňovaných tím nejstarším.
Těžko říct, proč se pro název skoku ustálilo jeho křestní jméno a ne příjmení, jako u všech zbylých. Snad protože Alois Lutz, Ulrich Salchow a Werner Rittberger jsou v porovnání s Norem vcelku fádní a běžná jména.
Každopádně na Paulsenovi není fádního nic. Ani jméno, ani jeho příběh.
Narodil se v roce 1855, byl tedy vrstevníkem Leoše Janáčka, Oscara Wildea nebo Woodrowa Wilsona. Jeho otec Johan Peter Paulsen vlastnil v Oslu kavárnu a byl zapáleným krasobruslařem. Jeho vášeň se promítla do vytvoření komplexního systému přípravy a figur, kterému se v Norsku přezdívá Paulsenův katechismus.
Podle něj připravoval i svých pět dětí na jezeře Östensjövannet na jižním cípu Osla. A malý Axel si čas na ledě zamiloval natolik, že jezdil po zamrzlém jezeře i v mrazivých ránech, než mu začalo vyučování.
První záznamy o jeho účasti v závodech jsou už z roku 1870. Ale vůbec nejsou z krasobruslení.
Paulsen byl totiž ve své době znám hlavně jako fantastický rychlobruslař.
V patnácti letech zazářil na závodě v Kristianii, tedy dnešním Oslu, o deset let později už byl světovým rekordmanem na pětikilometrové trati.
A v roce 1883 přijal pozvání do New Yorku na kuriózní akci: na kluzišti ve Washington Parku v Brooklynu se proti němu postupně postavilo sedmnáct rychlobruslařů – speciálně vybraných, nejrychlejších závodníků ze Spojených států, Kanady, Anglie a Norska. Žádný ale neměl proti Paulsenovi šanci.
Mezitím narůstala rivalita mezi ním a nizozemským bruslařem Renkem van der Zeem. Otázku, kdo z nich je nejlepší rychlobruslař světa, měl rozsoudit speciální závod na fjordu Frognerkilen u Osla.
26. února 1885 se na břehu jezera sešlo mezi 20 a 30 tisíci diváky, deník Morgenbladet k závodu připravil speciální vydání.
Trať byla tři míle dlouhá (4,8 km) a Paulsen na ní deklasoval Van der Zeema o celou minutu.
Jeho pověst nejlepšího světového rychlobruslaře byla zpečetěna. K tomu vyhrál pětkrát titul mistra světa. Z trůnu ho sesadil až Kanaďan Hugh McCormick v roce 1890.
Kromě několika světových rekordů se do rychlobruslařské historie zapsal také vynálezem prvních moderních rychlobruslařských bruslí – takových, které měly nože přidělané přímo na botu.
Když přestal závodit, převzal po otci pražírnu kávy s kavárnou a stal se vyhlášeným restauratérem. Bez zajímavosti není ani to, že jeho bratrem byl hudební skladatel Alfred Paulsen, žák Edvarda Griega.
To by stačilo na celkem bohatý životopis a trvalé místo ve sportovních encyklopediích, že?
Jenže jedna úspěšná kariéra Paulsenovi nestačila.
Jeden Paulsen do každé rodiny
Zároveň s rychlobruslařskými závody se celou kariéru účastnil i těch krasobruslařských. A na jednom vídeňském v roce 1882 navždy ovlivnil dějiny sportu.
Před okouzleným vídeňským publikem předvedl revoluční skok, na který se odrážel popředu a dopadl pozadu. Tedy celou jednu a půl otáčky ve vzduchu! A to navíc v botách na rychlobruslení.
Závod sice nevyhrál, získal ale speciální cenu za předvedení nového skoku.
Na jednom rychlobruslařském závodě ve Spojených státech zase hned po vítězném dokončení desetimílové trati ohromil americké diváky nízkou piruetou, kterou točil celou minutu.
Později na dobu jeho největší slávy novinář Hjalmar Thorstensen vzpomínal: „Podobizna Axela Paulsena nechyběla téměř v žádné norské domácnosti.“
Dnes už tomu tak pravděpodobně není.
Jeho jméno je ale stále spojováno s tím nejtěžším, co můžou krasobruslaři předvést.
|První provedení
|Muži
|Ženy
|Jednoduchý
|Axel Paulsen (Nor.), 1882
|Sonja Henie (Nor.), 20. léta 20. stol.
|Dvojitý
|Dick Button (USA), 1948
|Carol Heissová (USA), 1953
|Trojitý
|Vern Taylor (Kan.), 1978
|Midori Itová (Jap.), 1988
|Čtverný
|Ilia Malinin (USA), 2022
|–