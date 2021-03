Svaz chce získat do Česka další krasobruslařský šampionát

Kontinentální šampionát by mohl být v Ostravě, kde se uskutečnil v roce 2017. Mistrovství světa by musela hostit pražská O2 arena. V Praze se světová krasobruslařská elita sešla naposledy v roce 1993.

„Chceme podat žádosti na Evropu i svět. Některé federace to tak dělají, že to podávají najednou. Teď je otevřený termín 2024, ale to neznamená, že to tak bude. Uvidí se, jak se vyjádří Kanaďané, kteří loni o mistrovství světa přišli, a Chorvati, kteří měli mít letos mistrovství Evropy v Záhřebu,“ přiblížil Židek.

V Ostravě má svaz s pořádáním vrcholné akce dobré zkušenosti, ale pro mistrovství světa nedostačuje. „Mistrovství světa by mohlo být jedině v O2 areně. Tam cítíme, že finančně a organizačně by to bylo hodně náročné se zajišťováním některých věcí, které jsou v Ostravě jasné a nemusíme se o ně starat,“ řekl Židek.

Při osobní návštěvě ho ale prostředí pražské multifunkční haly nadchlo. Na podzim by se měl navíc v areálu otevírat nový hotel. „Pak už by byla otázka sponzorských možností a podpory regionů, protože Ostrava a Moravskoslezský kraj sport podporují hodně,“ dodal předseda krasobruslařského svazu.