Jsi falešná, vypadni odsud. Číňané vypískali Japonku za to, že porazila Rusku

Poprvé od roku 2021 tu v soutěži žen v rámci seriálu Grand Prix bruslila zástupkyně Ruska. Alexandra Ignatovová, za svobodna Trusovová, skončila druhá za Mone Čibovou.
Vítěznou Japonku však vzápětí číánští diváci při medailovém ceremoniálu vypískali. Jen proto, že si dovolila porazit jejich ruskou oblíbenkyni.
Dokonce i japonskou hymnu narušovali z tribun urážlivými výkřiky na Čibovou, z nichž ty slušnější zněly: „Jsi falešná vítězka.“
Nebo: „Vypadni odsud.“
Britský televizní komentátor Mark Hanretty znechuceně glosoval: „Něco takového jsem ještě nezažil. Žádný sportovec si nezaslouží být takto znevažován, urážen a vystavován nepřátelství.“
Také instagramový účet Čibové vzápětí zaplavily nenávistné reakce od Číňanů, Rusů a údajně i mnohých botů, načež jedenadvacetiletá Japonka raději komentáře uzamkla.
Na obranu drobné ženy z Kjóta, která je vicemistryní světa z Prahy a nově i první ve světovém žebříčku, hned vystoupily krasobruslařské hvězdy napříč kontinenty.
„To bylo hrozné. Neexistuje žádný důvod, proč by měla Mone prožívat něco tak strašného,“ psal Ilia Malinin.
Obdobně hovořila Amber Glennová: „Chování diváků mi doslova lámalo srdce. Mone je tak milá duše. Nezaslouží si nenávist za něco, nad čím ani neměla kontrolu.“
Amber Glenn commenting on recent winning of Mone Chiba in Cup of China where she gets booed during medal ceremony. #monechiba #amberglenn @AmberGlenn_ [*Sportmanship at its best*] https://t.co/PbEWUwJvKF— kaoriixxxsushi 🪐 (@kaoriixxx) November 8, 2026
Podpůrná slova určená Čibové přidávali Japonka Nakaiová, Belgičanka Pinzarroneová, Italka Gutmannová, dokonce i Kazachstán reprezentující Ruska Samodělkinová, k nimž se přidávaly zástupy dalších sportovců.
Naopak ruští kouči a novináři rozjeli argumentaci ve stylu: Ignatovová měla vyhrát, zase nás okradli.
Jelena Čajkovská, hlavní trenérka ruského týmu, k dění v Šen-čenu pronesla: „Naši krasobruslaři jsou rozhodně lepší než ostatní ve všech kategoriích – v technice, obtížnosti i kráse jejich sestav. Ale druhá známka (za komponenty) dává rozhodčím možnost nás srážet.“
Natalja Bestěmjanovová, bývalá olympijská vítězka v tancích na ledě, přitvrdila: „Lidé, kteří hovořili o úpadku ruského krasobruslení, byli sabotéři. Čibová je teď publikem právem nenáviděna. Bylo by tedy jednodušší, kdyby vyhrála Saša (Ignatovová) a Japonka skončila druhá. Pak by všichni dostali spravedlivou odměnu.“
Volná jízda Mony Čibové:
Mone Chiba 🇯🇵 Free Skate at Cup of China 2026‼️Simply beautiful 🩵 She delivers a delicately intricate program flawlessy to WIN the GP 🥇 🎶 Clair de Lune 🎶 FS: 148.49 TOTAL: 224.48 🏆 https://t.co/5fbDDGNmH0— Figure Skating Stuff (@figureskatinghq) November 7, 2026
Někdejší bronzový světový medailista ze sportovních dvojic Alexander Enbert glosoval: „Rozhodčí byli vůči nám, Rusům velmi zdrženliví. To se dalo očekávat.“
A přisadila si též bývalá světová rekordmanka v trojskoku a nyní ruská televizní komentátorka Jolanda Čenová: „Sašu nespravedlivě ošidili. Nechápu, proč tolik lidí obdivuje japonské krasobruslařky. Já tedy ne. Čibová nepředvedla program, který by zůstal vepsán v myslích lidí, vždyť ona bruslí tak nevýrazně. Saša měla jednoznačně vyhrát.“
Ignatovová sice po závodě uvedla, že je se svými známkami víceméně spokojená, ovšem současně sdělila: „Stejně jako dřív pro mě existují jen první místa. Zbytek nemá význam.“
Do Čibové se před novináři nenavážela, ale zároveň neudělala vůbec nic, čím by se jí zastala a pískající diváky umravnila.
Na počátku desetiletí patřila pod dívčím jménem Trusovová do generace mladičkých, excelentně skákajících Rusek, společně se Ščerbakovovou, Kostornou a Valijevovou. Děvčátka z líhně kontroverzní trenérky Eteri Tutberidzeové, kritizované za až nelidský dril odrážející se na zdraví svěřenkyň, dominovala soutěžím v letech 2020–2022.
Na hrách v Pekingu 2022 poznamenaných dopingovým skandálem Valijevové na sebe tehdy stříbrná Trusovová upozornila i hádkou s trenéry. Ve vzteku je po závodě obvinila, že záměrně protežovali jiné závodnice z jejich skupiny. Oznámila novinářům, jak je znechucena krasobruslením, a zvažovala ukončení kariéry.
Na ledu přesto zůstala. Během ruské izolace po invazi Putinovy armády na Ukrajinu se vdala za kolegu z reprezentace Makara Ignatova, loni porodila syna Michajla a letos ve 22 letech opět závodí.
Čína byla mezitím jednou z mála zemí, která nechávala ruské krasobruslaře vystupovat a opakovaně je zvala na exhibiční turné.
O víkendu v Šen-čenu předvedla Ignatovová po třetím místě v krátkém programu ve volné jízdě exkluzivního čtverného lutze, jenže za vítěznou Čibovou zaostávala v projevu na ledu. Navíc ji na konečnou druhou příčku odsoudila rovněž ztráta z krátkého programu.
Čínští diváci Rusku po jízdě bouřlivě oslavovali a zasypali led stovkami dárků a plyšových hraček. Jaký to kontrast k reakci po následném působivém vystoupení Čibové na Debussyho skladbu Svit luny. Ruský novinář Konstantin Lesik na síť Telegram líčil: „Na Čibovou reagovalo publikum chladně, naprostým tichem, zato Ignatovovou obdarovalo bouřlivým jásotem.“
Bezprostředně po dojetí své volné jízdy měla Japonka v očích slzy radosti z toho, jak po zranění kotníku skvěle zvládla debut v letošní Grand Prix. Po barbarské reakci publika během ceremoniálu jí však po tváři stékaly slzy hořkosti.
Jako by se sama ptala: Proč na mě ti lidé tolik pískají?
Na tiskové konferenci se ovšem poté Čibová o výkonu Ignatovové vyjadřovala jen s uznáním a obdivem: „Alexandra mě čtvernými skoky motivuje k posouvání mých vlastních limitů.“
Každopádně dění v zákulisí i ublíženost ruské strany, že ji rozhodčí poškozují, opět odůvodňuje obavy, že nepochopitelně urychlený návrat sportovců ze země válečného agresora rozbouří emoce napříč sporty.
A nikoliv tím správným směrem.