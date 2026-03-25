Vránková na MS v Praze postoupila v nejlepším výkonu sezony do volných jízd

  14:40
Krasobruslařka Barbora Vránková na mistrovství světa v Praze postoupila do volných jízd. V krátkém programu získala 50,59 bodu a v probíhajícím závodě už za sebou nechala devět soupeřek a je jasné, že nebude horší než čtyřiadvacátá. Do volných jízd postupuje právě 24 krasobruslařek. Česko v nich bude mít v soutěži žen na světovém šampionátu zastoupení poprvé od roku 2021, kdy skončila Eliška Březinová dvaadvacátá.
Barbora Vránková při svém krátkém programu na mistrovství světa.

Vránková zahajovala soutěžní program mistrovství světa, které se do Prahy vrátilo po 33 letech. V krátkém programu předvedla kombinaci dvou trojitých toeloopů, ale pak výrazně chybovala u axela, který rozbalila předčasně. Rozhodčí ho sice uznali jako nedotočený dvojitý, takže tento prvek neodepsala úplně, ale i tak nabrala několikabodovou ztrátu.

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Program, hlavní hvězdy i přehled vstupenek

Podle vlastních slov doplatila na přemíru snahy. „Ne, že by mě překvapilo, že jsem skočila kombinaci, to byl samozřejmě cíl. Ale spíš právě o to víc jsem ještě chtěla zachovat chladnou hlavu, víc se soustředit. To vedlo k větší opatrnosti, což způsobilo tu chybu,“ uvedla.

Trojitý rittberger se jí už povedl, a i když dostala jednobodovou srážku za překročení času, vylepšila si sezonní maximum na 50,59 bodu. Získala téměř o šest bodů více než na lednovém mistrovství Evropy, kde obsadila 34. příčku.

Po chybách řady soupeřek jí to nakonec při premiéře na MS stačilo na postup. Vývoj soutěže v prostoru pro závodníky sledovala jen letmo. „Jen jsem se vždycky koukla: ‚Ta jde za mě, ta jde za mě...‘ Upřímně jsem si myslela, že zůstanu ta první pod čarou, už jsem se tam úplně viděla s tím, že si budu říkat, že mě axel oddělil od postupu, ale byla jsem s tím smířená. Takže to bylo milé překvapení,“ řekla, když se už jako finalistka vrátila mezi novináře.

Krátký program žen vyvrcholí po 16. hodině.

