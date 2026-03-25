Vránková na MS v Praze postoupila v nejlepším výkonu sezony do volných jízd

Vránková zahajovala soutěžní program mistrovství světa, které se do Prahy vrátilo po 33 letech. V krátkém programu předvedla kombinaci dvou trojitých toeloopů, ale pak výrazně chybovala u axela, který rozbalila předčasně. Rozhodčí ho sice uznali jako nedotočený dvojitý, takže tento prvek neodepsala úplně, ale i tak nabrala několikabodovou ztrátu.
|
Podle vlastních slov doplatila na přemíru snahy. „Ne, že by mě překvapilo, že jsem skočila kombinaci, to byl samozřejmě cíl. Ale spíš právě o to víc jsem ještě chtěla zachovat chladnou hlavu, víc se soustředit. To vedlo k větší opatrnosti, což způsobilo tu chybu,“ uvedla.
Trojitý rittberger se jí už povedl, a i když dostala jednobodovou srážku za překročení času, vylepšila si sezonní maximum na 50,59 bodu. Získala téměř o šest bodů více než na lednovém mistrovství Evropy, kde obsadila 34. příčku.
Po chybách řady soupeřek jí to nakonec při premiéře na MS stačilo na postup. Vývoj soutěže v prostoru pro závodníky sledovala jen letmo. „Jen jsem se vždycky koukla: ‚Ta jde za mě, ta jde za mě...‘ Upřímně jsem si myslela, že zůstanu ta první pod čarou, už jsem se tam úplně viděla s tím, že si budu říkat, že mě axel oddělil od postupu, ale byla jsem s tím smířená. Takže to bylo milé překvapení,“ řekla, když se už jako finalistka vrátila mezi novináře.
Krátký program žen vyvrcholí po 16. hodině.