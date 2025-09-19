Olympijská kvalifikace krasobruslařů: Valesiová a Bidař jsou po první části pátí

  18:21
Sportovní dvojice Anna Valesiová, Martin Bidař je na dodatečné olympijské kvalifikaci krasobruslařů zatím mimo postupové pozice. Po krátkém programu jí v Pekingu patří pátá příčka. Od postupu na hry, které se v únoru uskuteční v Miláně a Cortině d’Ampezzo, české reprezentanty dělí 6,68 bodu.

Michaela Vrašťáková na dodatečné olympijské kvalifikaci krasobruslařů v Pekingu. | foto: Profimedia.cz

Místa na zimních olympijských hrách získají v Pekingu nejlepší tři dvojice. Daleko k pěti postupovým příčkám má mezi ženami Michaela Vrašťáková, která je po krátkém programu na 21. místě.

Valesiová s Bidařem, kteří společně jezdí od začátku roku, získali za krátký program 57,17 bodu. To je zhruba o bod méně, než dostali minulý týden na Lombardia Trophy, kde třetím místem zahájili sezonu. „Jsme spokojení s tím, co jsme předvedli, a cítíme dobrou motivaci pro zítřejší volnou jízdu. Chceme si to hlavně užít,“ uvedli v tiskové zprávě svazu.

Spokojený byl i jejich trenér Ondřej Hotárek, někdejší italský reprezentant ve sportovních dvojicích. „Zase o krůček lepší výkon, a to v mnohem obtížnější situaci. Musím říct, že atmosféra byla hodně napjatá. Důležité je vyzkoušet si i takový tlak. Jsem rád, že si to Anna s Martinem mohli projít. Zítra uvidíme, ještě to může být zajímavé,“ poznamenal.

Postupové příčky zatím hájí Číňané Čang Ťia-süan a Chuang I-chang (66,68 bodu), Francouzi Camille a Pavel Kovalevovi (64,28) a arménská dvojice Karina Akopovová, Nikita Rachmanin (63,85). Volné jízdy se uskuteční v sobotu.

Vrašťáková za krátký program dostala 40,63 bodu, čímž zhruba o sedm bodů zaostala za svým osobním rekordem z loňského mistrovství Evropy. O lepší pozici se připravila pokaženými skoky v úvodu programu. „Vůbec netuším, co se stalo. Ranní trénink byl super, ale dlouhé čekání mi vůbec neudělalo dobře a strašně mě znervóznilo. Během celé rozjížďky jsem se nedokázala soustředit. Mrzí mě to, nepředvedla jsem to, co mám natrénováno,“ litovala Vrašťáková.

Pro boj o zimní olympijské hry by se musela blížit šedesátibodové hranici. Roli favoritky potvrdila ruská krasobruslařka startující pod neutrální vlajkou Adelija Petrosjanová, která dostala 68,72 bodu a vede o 64 setin před mistryní Evropy z roku 2023 Anastasijí Gubanovovu z Gruzie. Třetí je zatím evropská šampionka z roku 2024 Loena Hendrickxová z Belgie, která minulou sezonu vynechala kvůli zranění.

Petrosjanová je první krasobruslařkou z Ruska, která se objevila na mezinárodní soutěži ISU od ruského útoku na Ukrajinu v únoru 2022. V Pekingu bude o účast na ZOH 2026 bojovat ještě její krajan Petr Gumennik. Mezi jeho soupeře bude v soutěži mužů, která začne v sobotu, patřit i český reprezentant Georgii Reshtenko.

Dodatečná olympijská kvalifikace v krasobruslení

Pekingu

Ženy - po krátkém programu: 1. Petrosjanová (Rus.) 68,72, 2. Gubanovová (Gruz.) 68,08, 3. Hendrickxová (Belg.) 66,92, ...21. Vrašťáková (ČR) 40,63

Sportovní dvojice - po krátkém programu: 1. Čang Ťia-süan, Chuang I-chang (Čína) 66,68, 2. Kovalevová, Kovalev (Fr.) 64,28, 3. Akopovová, Rachmanin (Arm.) 63,85, ...5. Valesiová, Bidař (ČR) 57,17

