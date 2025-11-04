Pravidlo o maximálně třech účastnických místech platí v krasobruslení už dlouhé roky ve všech disciplínách a při všech velkých mezinárodních závodech. Co se týče olympiády, je vlastně ještě celkem mírné, vodní slalomáři by mohli vyprávět…
Ale přesto se každé čtyři roky objevují příběhy plné zklamání a frustrace, když se roky práce nepromění v očekávanou šanci předvést se na největší sportovní akci světa, i když by daný výkon stačil s přehledem na první desítku.
|
Mrázkovi vyrovnali maximum na Grand Prix, nesesadila je ani zvláštní penalizace
K něčemu takovému se momentálně nejintenzivněji schyluje v ženské kategorii dvou aktuálních krasobruslařských velmocí.
Začněme ve Spojených státech. Jako země aktuální mistryně světa mají tři olympijská místa zaručená, ale které dámy je obsadí – to zatím vůbec není jisté.
Alysa Liuová by jako světová šampionka mohla být jediná v bezpečí, pokud samozřejmě v následujících závodech totálně nepohoří.
Na Grand Prix v Číně ji obrala o vítězství Amber Glennová, která měla parádní už loňský podzim. Tehdy slavila v Číně, ve Francii i ve finále seriálu. Následně obhájila titul americké mistryně, jenže na světovém šampionátu jí vůbec nevyšel krátký program a volnou jízdou se vytáhla aspoň na pátou příčku.
Alysa Liuová (vlevo) a Amber Glennová, které se momentálně zdají jako nejpravděpodobnější adeptky na dvě ze tří účastnických míst krasobruslařské soutěže žen na olympiádě.
Jako momentálně nejpravděpodobnější doplnění této silné dvojky se jeví Isabeau Levitová. Osmnáctiletá milovnice filmových hvězd ze zlaté éry Hollywoodu si nejspíš říká, že jedna z pozic na olympijských hrách by měla patřit jí.
Juniorská mistryně světa z roku 2022 dokázala být hned o rok později čtvrtá mezi elitou a loni už byla stříbrná. Jenže minulou sezonu se zotavovala po zranění, a tak dosáhla v Bostonu jen na další čtvrtou příčku. A zatím se na výsledkové výslunní tak úplně nevrátila.
Téměř pohádkovým, ale ne zcela nemožným, úspěchem by bylo místo na olympiádě pro Bradie Tennellovou. Jako talentovaná juniorka se dostala už na olympiádu v roce 2018, kde skončila devátá, na následném mistrovství světa dokonce šestá, zářně rozjetou kariéru však narušila série zdravotních problémů. Naposled vynechala téměř celou sezonu 2023/24 kvůli zlomenině kotníku.
Momentálně jí však zdraví drží a její víkendový výkon 195,07 bodů na Kanadské brusli, kde skončila čtvrtá, by ji na březnovém mistrovství světa stačil na devátou příčku. Jinými slovy, ve většině ostatních zemích by takovou bruslařku brali do reprezentace bez zaváhání.
A to samé platí i u poslední z vážných kandidátek na olympijské místo – Sarah Everhardtové. Minulou sezonu získala bronz na mistrovství čtyř kontinentů a možná není v necelých devatenácti letech tak stabilní, jak by bylo potřeba, ale běžně zajíždí v závodech nad 190 bodů – což je výkon, o kterém většina žen z první evropské desítky jen sní.
Američané si své tři zástupkyně pro olympijský závod vyberou pomocí těchto kritérií: výsledek na lednovém národním šampionátu, na posledním světovém šampionátu a umístění v aktuálním světovém žebříčku.
Pět medailistek, zatím
Ještě vyrovnanější souboj o tři místa do Milána se ale rýsuje mezi Japonkami.
Na zatím třech letošních Grand Prix se ukázalo pět japonských bruslařek, které dohromady posbíraly šest medailí (zbylé tři si rozdělily Glennová, Liuová a Levitová). Už z toho je patrné, že tři olympijská místa naprosto neodráží japonskou kvalitu.
|
Čína nás potřebuje! Zlatý pár se vrací a chce olympijské zlato, nadváze navzdory
Japonci mají pro výběr reprezentantek trochu jiný postup než Američané. Jedno místo získá vítězka prosincového mistrovství Japonska, pro určení dalších dvou míst se použijí tato kritéria: medaile na národním šampionátu, umístění ve finále Grand Prix a žebříček sezonních maxim.
Pokud by tyto výsledky k rozhodnutí mezi bruslařkami nepomohly, pomůže si svaz ještě interním žebříčkem a průměrem získaných bodů na mezinárodních a domácích závodech.
Krasobruslařští fanoušci proto už nyní předpokládají, že nadcházející japonský šampionát bude velkou bitvou s emocemi možná ještě vypjatějšími než na samotné olympiádě.
V tuto chvíli se zdá, že vzhledem ke své vyspělosti a schopnostem zvládat důležité závody je olympijskému místu nejblíž Kaori Sakamotová – bronzová medailistka z Pekingu 2022 a první žena po 56 letech, které se podařilo získat tři tituly mistryně světa v řadě.
Pokud by se Sakamotová na své druhé olympijské hry nedostala, byl by to možná jeden z největších šoků celých her. Ale konkurenci má tentokrát opravdu silnou.
Už ve francouzském Angers ji o osmé vítězství na Grand Prix připravila teprve sedmnáctiletá Ami Nakajová. O osm let mladší krajanka a rivalka zároveň má ve svém repertoáru trojitého axela, ale i když ho nepředvede, jako tento víkend na Kanadské brusli, stále je schopná dosáhnout na medaili. Tím si Nakajová jako první z Japonek zajistila účast ve finále Grand Prix, a je tak alespoň časově o krok před ostatními krajankami.
V Angers to bylo v půlce října komplet japonské pódium, když Sakamotovou s Nakajovou doplnila na třetím místě ještě Rion Sumijošiová. Ta zase už v závodě zvládla čtverný toeloop a v září zvítězila na Lombardia Trophy před Nakajovou i Everhardtovou a Liuovou.
O víkendu na Kanadské brusli zase vládla Mone Čibová, když zvládla perfektně krátký program i volnou jízdu a suverénně zvítězila. Navíc je to bronzová medailistka z mistrovství světa a šampionka loňského mistrovství čtyř kontinentů. Podle všeho ji tak velké závody nesvazují, což by se pod pěti kruhy jistě hodilo.
Pak je tu ale ještě Rinka Watanabeová, která získala bronz na Grand Prix v Číně a mohla by se zvedat ke své životní sezoně. A nezapomeňme ani na Wakabu Higučiovou, šestou z mistrovství světa a dokonce pátou z poslední olympiády, kde byla za Sakamotovou druhou nejlepší ne-Ruskou v soutěži.
A to jsme ještě vynechali Rinu Macuikeovou, Hanu Jošidaovou a Junu Aokiovou, které před sebou sice mají pouze jeden závod Grand Prix (a tím pádem nemůžou postoupit do finále), ale šanci vyhrát japonský šampionát mají stejnou jako Sakamotová nebo Čibová.
Bude tedy nesmírně zajímavé sledovat, v jaké sestavě nakonec Američanky a Japonky do Milána dorazí. Protože mezi nimi téměř určitě bude alespoň jedna budoucí olympijská medailistka.